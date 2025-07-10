Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Говяжий язык: секреты его полезности, о которых вы не знали
Аренда жилья с кондиционером: что оплачивает собственник, а что арендатор
Моржи вынуждены покидать лёд из-за глобального потепления
Продукты, которые замедляют выпадение волос и укрепляют фолликулы
19 рублей от сестры: шокирующая история финансовой поддержки от Блиновской
Археологи нашли в Саккаре гробницу царского врача и жреца Тети Неб Фу
Боевой орёл: особенности охоты и структура его рациона
Травмы при чихании: повреждения спины и шеи при резком выдохе
Агрономы: осенняя обрезка поросли ослабляет малину перед зимой

Два этапа, два подхода: как создать идеальную бьюти-рутину на день и ночь

Различия между утренним и вечерним уходом: что нужно знать для здоровой кожи
3:51
Моя семья » Красота и стиль

Секрет сияющей и здоровой кожи — это не только правильные косметические средства, но и правильная техника ухода. Ведь утренний и вечерний уход за кожей имеют разные цели и требуют особого подхода.

Девушка наносит крем на лицо
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка наносит крем на лицо

Утренняя рутина: защита и подготовка

Утренний уход за кожей важен для защиты от внешних факторов, таких как УФ-лучи, загрязнение воздуха и резкие перепады температур

Очищение

  • Начните утро с умывания. Выбор средства зависит от типа кожи, однако рекомендуется выбирать продукты с низким уровнем ПАВ или на основе аминокислот, которые не будут пересушивать кожу. Это важно, так как утром на коже скапливаются остатки ночного ухода и себума.

Гаджеты для утренней рутины

  • Холодные роллеры — отличный способ "разбудить" кожу. Они помогут уменьшить отеки, улучшат кровообращение и придадут свежий вид.

Сыворотки и активные компоненты

  • Важно наносить на кожу сыворотку с антиоксидантами. Эти вещества помогают нейтрализовать свободные радикалы, защищая кожу от загрязнений, стресса и воздействия синего света от экранов. Рекомендуется выбирать сыворотки с витаминами С и Е, ресвератролом и коэнзимом Q10, так как они укрепляют иммунную защиту кожи и усиливают эффект от SPF.

Защита: SPF

  • Эксперты настоятельно рекомендуют не забывать про солнцезащитный крем. Независимо от того, работаете ли вы дома или находитесь на улице, SPF — важная часть утреннего ухода. Он защищает от фотостарения, пигментации и негативного воздействия синего света.

Вечерняя рутина: очищение и восстановление

Вечер — время для восстановления кожи после воздействия всех дневных факторов. Важно, чтобы вечерний уход способствовал питанию кожи и подготовке ее к ночному восстановлению.

Очищение

  • Вечером следует провести двухэтапное очищение. Сначала удалите макияж и SPF с помощью мицеллярной воды или гидрофильного масла. На втором этапе используйте гель, пенку или мягкое молочко для глубокого очищения.

Тонизация

  • Как и утром, вечером важен этап тонизации, чтобы подготовить кожу к дальнейшему уходу. При этом вечером можно использовать более активные ингредиенты, такие как кислоты, которые помогают обновить кожу.

Активные средства для ухода

  • Вечер — время для применения наиболее активных косметических средств, таких как пептиды, ретинол и кислоты. Эти средства оказывают сильное воздействие и помогают восстановить кожу, улучшить текстуру и уменьшить несовершенства. При этом важно помнить о принципе skin cycling — поочередном использовании сильнодействующих средств, чтобы не перегрузить кожу.

Увлажнение и питание

  • После активных ингредиентов всегда следует использовать увлажняющий крем. Выбирайте кремы с церамидами, пробиотиками и натуральным увлажняющим фактором (NMF), которые помогут восстановить баланс и увлажнение кожи.

Почему важно различать утреннюю и вечернюю рутины

Разница между утренним и вечерним уходом заключается в задачах, которые стоят перед ними. Утром нужно подготовить кожу к внешним воздействиям, а вечером — восстановить и напитать. Знание этой разницы поможет подобрать правильные продукты и делать уход более эффективным.

Независимо от времени суток, не забывайте тщательно следить за состоянием кожи и подбирать продукты, соответствующие вашему типу кожи и состоянию.

Уточнения

Косметология — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Названы породы собак, которые не лают и подходят для квартиры
Домашние животные
Названы породы собак, которые не лают и подходят для квартиры Аудио 
Кабачки в панировке с пармезаном запечённые в духовке
Еда и рецепты
Кабачки в панировке с пармезаном запечённые в духовке Аудио 
Данные садоводов: зола и вермикомпост продлевают плодоношение огурцов на месяц
Садоводство, цветоводство
Данные садоводов: зола и вермикомпост продлевают плодоношение огурцов на месяц Аудио 
Популярное
Гигант из бездны: встреча, после которой учёные боятся возвращаться в океан

Учёные поймали гигантскую белую акулу в Атлантике. Что могут рассказать её размеры и путь о жизни этих таинственных хищников?

Ученые Ocearch исследуют белую акулу весом 750 кг у берегов Флориды
Данные садоводов: зола и вермикомпост продлевают плодоношение огурцов на месяц
Два стакана этого раствора — и огурцы продолжают плодоносить даже глубокой осенью
Скорая позади, а горит красный: как не нарушить ПДД и сохранить водительские права
Секрет котлет, которые тают во рту: хозяйки всё портят, когда убирают этот один простой ингредиент
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Загадка утреннего кукареку: зачем петухи поют на рассвете и что за этим стоит
Одно движение — и ехать станет легче: как правильно настроить сиденье
Змеи на даче — не редкость, а тревожный сигнал: вот что притягивает их прямо к вашему дому
Змеи на даче — не редкость, а тревожный сигнал: вот что притягивает их прямо к вашему дому
Последние материалы
Говяжий язык: секреты его полезности, о которых вы не знали
Аренда жилья с кондиционером: что оплачивает собственник, а что арендатор
Моржи вынуждены покидать лёд из-за глобального потепления
Продукты, которые замедляют выпадение волос и укрепляют фолликулы
19 рублей от сестры: шокирующая история финансовой поддержки от Блиновской
Археологи нашли в Саккаре гробницу царского врача и жреца Тети Неб Фу
Боевой орёл: особенности охоты и структура его рациона
Травмы при чихании: повреждения спины и шеи при резком выдохе
Агрономы: осенняя обрезка поросли ослабляет малину перед зимой
Украина получит от ЕС 20,1 миллиарда евро: главные детали
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.