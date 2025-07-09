Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты рассказали, как правильно хранить бананы дома
Почему ваши тренировки на велотренажёре не дают эффекта — разбираем главные ошибки
Советы огородников: сода, йод и шелуха лука останавливают мучнистую росу на огурцах
В Балтийском море зафиксировано восстановление экосистемы после штормов
Порядок подготовки стен к шпаклевке: требования к основанию и выбор грунтовки
Кефир, жвачка и лекарства вызывают ошибку алкотестера — предупреждение автоэкспертов
Новая инициатива о повышении пенсий с 70 лет — что об этом известно?
Депутат Бессараб не поддержала идею понизить возрастной порог для надбавки к пенсии
Учёные из Канады и Новой Зеландии не подтвердили связь одиночества и смертности

Забудьте про обычные украшения: анклеты — модный тренд, который идеально подходит к любому образу

Как носить анклеты летом 2025 года: тренды и стильные сочетания
5:46
Моя семья » Красота и стиль

Лето в полном разгаре, и с ним в моду вошли не только яркие наряды, но и стильные аксессуары, которые подчеркивают индивидуальность. Одним из самых горячих трендов этого сезона стали анклеты — браслеты для ног, которые перестали быть исключительно пляжным украшением и стали полноценным элементом повседневной моды. В 2025 году их носят не только на голую ногу, но и с самыми разными образами. Давайте разберемся, как правильно носить анклеты этим летом и с чем их сочетать, чтобы выглядеть стильно и не старомодно.

Анклет и белые мюли
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Анклет и белые мюли

Какие анклеты в тренде летом 2025 года

Анклеты с жемчугом

  • Жемчуг уже давно завоевал популярность в украшениях, и этим летом он не теряет своей актуальности. Легкие анклеты с жемчужинами идеально подойдут для создания элегантных образов. Белый жемчуг подойдет для романтичных и летящих нарядов, а более теплые оттенки, например крем-брюле, добавят шарма загорелым ногам.

Яркие разноцветные анклеты

  • Не обошлось и без инфантильных тенденций. Разноцветные анклеты с бусинами всех цветов радуги — это must-have для тех, кто не боится выделяться. Такие аксессуары идеально сочетаются как с вечерними нарядами, так и с более простыми летними комплектами. Создайте яркий акцент и поднимите настроение себе и окружающим.

Анклеты с крупными стразами

  • 2025 год — это год крупных украшений, и анклеты с яркими стразами здесь как нельзя кстати. Стразы подчеркивают щиколотку и привлекают внимание к обуви, будь то босоножки или мюли. Такие украшения особенно популярны у любителей стиля ретро и бохо.

Золотые анклеты

  • Золото всегда в моде, и летом 2025 года золотые анклеты будут на пике популярности. Они идеально сочетаются с летними нарядами и прекрасно подчеркивают стиль бохо, добавляя в образ нотки роскоши. Неважно, будет ли это настоящее золото или его напыление, такой аксессуар всегда выглядит элегантно.

Морские мотивы

  • Любовь к морю и отдыху продолжает вдохновлять дизайнеров. Анклеты с ракушками, морскими камнями и элементами, собранными с пляжа, смотрятся невероятно стильно и напоминают о летних приключениях. Эти аксессуары идеальны для тех, кто хочет добавить в образ атмосферу отпускной легкости.

Hand Made анклеты

  • После локдаунов, когда каждый хотел выделяться, тренд на украшения, сделанные вручную, стал очень популярным. Анклеты, созданные своими руками, — это уникальные аксессуары, которые подчеркивают индивидуальность. Их можно носить с любыми летними нарядами и быть уверенным, что такого украшения не будет ни у кого другого.

Браслеты как анклеты

  • Еще один тренд, который захватил мир моды, — это ношение обычных браслетов на щиколотках. Например, браслеты-кольца можно носить как на ногах, так и поверх одежды, создавая стильные и необычные образы.

С чем носить анклеты летом 2025 года

С кроссовками

  • Если вы не хотите отказываться от удобства и в жару предпочитаете спортивный стиль, попробуйте носить анклеты с кроссовками. Это добавит вашему образу уникальности, а длинные носки, скомканные гармошкой, с дополнением анклетом, создадут интересный акцент.

С колготками

  • В 2025 году темные капроновые колготки и блестящий анклет создают очень элегантный образ. Особенно такой аксессуар будет уместен на вечеринки или в особых случаях.

С брюками

  • Анклеты можно носить не только на голую ногу. Они идеально подходят для того, чтобы добавить яркости в строгий офисный образ, особенно если носить их с классическими брюками. Большие браслеты-кольца, расположенные на щиколотке, подчеркнут стиль и разбавят строгость наряда.

С кедами

  • Любителям стритстайла подойдут анклеты с кедами. Яркие и самодельные модели будут идеально сочетаться с этим стилем обуви. Можно даже вплести их в шнурки — это тренд, который очень популярен в этом сезоне.

С мюли

  • Мюли — это обувь, которая идеально сочетается с анклетами. Независимо от того, выбрали ли вы модель на плоской подошве или с каблуком, такой комплект добавит изысканности и легкости в любой образ.

С вьетнамками на каблуке

  • Анклеты и вьетнамки — классическое сочетание для летних прогулок. Это лаконичная обувь, с которой можно носить несколько анклетов одновременно, создавая уникальный и гармоничный стиль.

С юбками

  • Юбки с мелкими оборками — это модный тренд 2025 года, и анклеты прекрасно подходят для таких нарядов. Не забывайте, что лучше избегать сочетания с юбками прямого кроя, чтобы не перегружать образ.

Лето 2025 года — это сезон, когда анклеты становятся важной частью модного образа. Независимо от того, носите ли вы их с кроссовками, мюли или вечерним платьем, этот аксессуар подчеркивает вашу индивидуальность и добавляет яркости в любой наряд. Не бойтесь экспериментировать с различными стилями, украшениями и сочетаниями, чтобы каждый день вашего лета был модным и стильным!

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Шеф-повар Крюков: зелень для окрошки лучше растирать с солью и хреном
Еда и рецепты
Шеф-повар Крюков: зелень для окрошки лучше растирать с солью и хреном Аудио 
Шашлык из куриных сердечек: рецепт доведёт до гастрономического безумия
Еда и рецепты
Шашлык из куриных сердечек: рецепт доведёт до гастрономического безумия Аудио 
В штате Рио-де-Жанейро обнаружены тапиры после века исчезновения
Домашние животные
В штате Рио-де-Жанейро обнаружены тапиры после века исчезновения Аудио 
Популярное
Море больше не шутит: подводный гигант снова у побережья — и его видели на мелководье

450 кг белой акулы по имени Контендер снова замечено у туристических пляжей Северной Каролины — власти советуют не плавать в одиночку и следить за уведомлениями.

Туристы насторожены: гигантская белая акула вышла к пляжам Северной Каролины
У побережья Индии обнаружены подводные структуры возрастом 12 000 лет
Океан молчал 12 000 лет — и вдруг проговорился: в этом месте может скрываться настоящая Атлантида
100 лет — ни следа, и вдруг трое: кто вернулся в джунгли Бразилии и нарушил вековую тишину
Лес замирает, когда она идёт — но теперь и рысь прячется: что заставило её исчезнуть
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Ближний свет больше не включают днём: камера не видит, инспектор не наказывает
Маленький герой с большим сердцем: как пёс весом 2 килограмма спас жизнь своему хозяину, не думая о себе
Не варите яйца и не режьте картошку: лёгкий вариант окрошки, который не стыдно подать гостям
Не варите яйца и не режьте картошку: лёгкий вариант окрошки, который не стыдно подать гостям
Последние материалы
Как носить анклеты летом 2025 года: тренды и стильные сочетания
Учёные из Канады и Новой Зеландии не подтвердили связь одиночества и смертности
Профессор Уинтли: осьминоги обладают сознанием и способностью к обучению
Животные на войне перевозили грузы, лечили раненых и спасали от обстрелов
С чем нельзя сочетать пельмени — объяснение экспертов
Советы садоводов: скипидар и травы отпугивают вредителей от капусты
За движение по обочине через сплошную линию водителю грозит штраф 1500 рублей
Волосатая рыба-лягушка маскируется под водоросли и меняет цвет
Способы стыковки линолеума без порожков и видимых швов — инструкции монтажников
Какой тип боевых искусств выбрать взрослому: мнение инструкторов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.