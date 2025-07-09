Забудьте про обычные украшения: анклеты — модный тренд, который идеально подходит к любому образу

Как носить анклеты летом 2025 года: тренды и стильные сочетания

5:46 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лето в полном разгаре, и с ним в моду вошли не только яркие наряды, но и стильные аксессуары, которые подчеркивают индивидуальность. Одним из самых горячих трендов этого сезона стали анклеты — браслеты для ног, которые перестали быть исключительно пляжным украшением и стали полноценным элементом повседневной моды. В 2025 году их носят не только на голую ногу, но и с самыми разными образами. Давайте разберемся, как правильно носить анклеты этим летом и с чем их сочетать, чтобы выглядеть стильно и не старомодно.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Анклет и белые мюли

Какие анклеты в тренде летом 2025 года

Анклеты с жемчугом

Жемчуг уже давно завоевал популярность в украшениях, и этим летом он не теряет своей актуальности. Легкие анклеты с жемчужинами идеально подойдут для создания элегантных образов. Белый жемчуг подойдет для романтичных и летящих нарядов, а более теплые оттенки, например крем-брюле, добавят шарма загорелым ногам.

Яркие разноцветные анклеты

Не обошлось и без инфантильных тенденций. Разноцветные анклеты с бусинами всех цветов радуги — это must-have для тех, кто не боится выделяться. Такие аксессуары идеально сочетаются как с вечерними нарядами, так и с более простыми летними комплектами. Создайте яркий акцент и поднимите настроение себе и окружающим.

Анклеты с крупными стразами

2025 год — это год крупных украшений, и анклеты с яркими стразами здесь как нельзя кстати. Стразы подчеркивают щиколотку и привлекают внимание к обуви, будь то босоножки или мюли. Такие украшения особенно популярны у любителей стиля ретро и бохо.

Золотые анклеты

Золото всегда в моде, и летом 2025 года золотые анклеты будут на пике популярности. Они идеально сочетаются с летними нарядами и прекрасно подчеркивают стиль бохо, добавляя в образ нотки роскоши. Неважно, будет ли это настоящее золото или его напыление, такой аксессуар всегда выглядит элегантно.

Морские мотивы

Любовь к морю и отдыху продолжает вдохновлять дизайнеров. Анклеты с ракушками, морскими камнями и элементами, собранными с пляжа, смотрятся невероятно стильно и напоминают о летних приключениях. Эти аксессуары идеальны для тех, кто хочет добавить в образ атмосферу отпускной легкости.

Hand Made анклеты

После локдаунов, когда каждый хотел выделяться, тренд на украшения, сделанные вручную, стал очень популярным. Анклеты, созданные своими руками, — это уникальные аксессуары, которые подчеркивают индивидуальность. Их можно носить с любыми летними нарядами и быть уверенным, что такого украшения не будет ни у кого другого.

Браслеты как анклеты

Еще один тренд, который захватил мир моды, — это ношение обычных браслетов на щиколотках. Например, браслеты-кольца можно носить как на ногах, так и поверх одежды, создавая стильные и необычные образы.

С чем носить анклеты летом 2025 года

С кроссовками

Если вы не хотите отказываться от удобства и в жару предпочитаете спортивный стиль, попробуйте носить анклеты с кроссовками. Это добавит вашему образу уникальности, а длинные носки, скомканные гармошкой, с дополнением анклетом, создадут интересный акцент.

С колготками

В 2025 году темные капроновые колготки и блестящий анклет создают очень элегантный образ. Особенно такой аксессуар будет уместен на вечеринки или в особых случаях.

С брюками

Анклеты можно носить не только на голую ногу. Они идеально подходят для того, чтобы добавить яркости в строгий офисный образ, особенно если носить их с классическими брюками. Большие браслеты-кольца, расположенные на щиколотке, подчеркнут стиль и разбавят строгость наряда.

С кедами

Любителям стритстайла подойдут анклеты с кедами. Яркие и самодельные модели будут идеально сочетаться с этим стилем обуви. Можно даже вплести их в шнурки — это тренд, который очень популярен в этом сезоне.

С мюли

Мюли — это обувь, которая идеально сочетается с анклетами. Независимо от того, выбрали ли вы модель на плоской подошве или с каблуком, такой комплект добавит изысканности и легкости в любой образ.

С вьетнамками на каблуке

Анклеты и вьетнамки — классическое сочетание для летних прогулок. Это лаконичная обувь, с которой можно носить несколько анклетов одновременно, создавая уникальный и гармоничный стиль.

С юбками

Юбки с мелкими оборками — это модный тренд 2025 года, и анклеты прекрасно подходят для таких нарядов. Не забывайте, что лучше избегать сочетания с юбками прямого кроя, чтобы не перегружать образ.

Лето 2025 года — это сезон, когда анклеты становятся важной частью модного образа. Независимо от того, носите ли вы их с кроссовками, мюли или вечерним платьем, этот аксессуар подчеркивает вашу индивидуальность и добавляет яркости в любой наряд. Не бойтесь экспериментировать с различными стилями, украшениями и сочетаниями, чтобы каждый день вашего лета был модным и стильным!

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.