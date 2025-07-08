Улыбка исчезнет, если продолжить колоть это средство — почему важно вовремя остановиться

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Моя семья » Красота и стиль

Ботокс уже давно стал синонимом «профилактики старения». Он блокирует мимику, разглаживает лоб и «стирает» гусиные лапки. Но всё чаще возникает вопрос: а что будет с лицом, если делать ботокс годами? Стоит ли бояться «замороженных» эмоций, дряблости мышц и потери подвижности? Давайте разберёмся.

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Фото: freepik.com by nensuria, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Что делает ботокс с мышцами?

Ботулотоксин блокирует нервные сигналы к определённым мышцам, из-за чего те временно перестают сокращаться. Морщины становятся менее выраженными или исчезают вовсе. При разовом введении эффект обратим — через 3–6 месяцев мимика возвращается. Но при постоянных инъекциях происходят более долгосрочные изменения.

Через 10 лет: возможные эффекты

1. Ослабление мышц

Регулярно «отключаемая» мышца теряет тонус, атрофируется и становится менее подвижной. Это может визуально «успокаивать» лицо, но делает его менее живым.

2. Компенсаторная мимика

Если одна зона обездвижена, другие берут на себя её функцию. Это может привести к образованию новых морщин в непривычных местах — например, в области носа или шеи.

3. Изменение пропорций лица

Особенно актуально для тех, кто делает ботокс в нижнюю треть лица. При длительном использовании может меняться линия улыбки, форма щёк или угол рта.

Как избежать «перебора»

  1. Делайте перерывы между курсами.
  2. Работайте с грамотным специалистом, а не с «дешёвым предложением».
  3. Не блокируйте всё лицо — ботокс должен быть «невидимым», а не «парализующим».
  4. Поддерживайте общий тонус лица с помощью массажа, гимнастики и ухода.

Итак, бояться или нет?

Ботокс — это инструмент, не зло. При правильном подходе он может продлить молодость и сохранить естественное выражение. Главное — не увлекаться и следить за реакцией своего лица. Мимика — часть нашей индивидуальности, и терять её в погоне за гладкой кожей — точно не лучший сценарий.

Уточнения

Препараты ботулотоксина — лекарственные препараты, блокирующие нервно-мышечную передачу.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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