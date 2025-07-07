Подбородок исчез: трюк из TikTok, который меняет лицо

Визуальный трюк с контурингом помогает скрыть второй подбородок

1:26 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Двойной подбородок может появиться у кого угодно — вне зависимости от возраста и комплекции. Но что, если его можно замаскировать всего за пару минут, не прибегая к фотошопу или косметологии?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Макияж

На этот приём вдохновил бьюти-блогер @lenkalul. Он показал простой, но эффектный метод контуринга, который "перерисовывает" нижнюю часть лица, делая линию подбородка чётче и стройнее.

Что понадобится:

Кремовый контур в стике или карандаше

Кисточка или спонж

Прозрачная фиксирующая пудра

Пошаговая техника:

Наметьте крестик

Проведите короткую горизонтальную и вертикальную линию чуть ниже центра подбородка. Очертите линию челюсти

Одну линию нанесите по нижнему краю челюсти, вторую — немного ниже, по её "тени". Это создаст иллюзию глубины и чёткости. Растушуйте к шее

Очень важно не оставить резких границ. Используйте мягкую кисть или влажный спонж и растушуйте контур к низу шеи. Закрепите результат

Прозрачная пудра поможет "зафиксировать" форму и предотвратит появление блеска в течение дня.

Вся суть в игре теней: такой приём визуально делает лицо скульптурным, а нижнюю часть подбородка — подтянутой. И что особенно приятно — работает он даже на видео и в фото без фильтров.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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