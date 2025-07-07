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Подбородок исчез: трюк из TikTok, который меняет лицо

Визуальный трюк с контурингом помогает скрыть второй подбородок
1:26
Моя семья » Красота и стиль

Двойной подбородок может появиться у кого угодно — вне зависимости от возраста и комплекции. Но что, если его можно замаскировать всего за пару минут, не прибегая к фотошопу или косметологии?

Макияж
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Макияж

На этот приём вдохновил бьюти-блогер @lenkalul. Он показал простой, но эффектный метод контуринга, который "перерисовывает" нижнюю часть лица, делая линию подбородка чётче и стройнее.

Что понадобится:

  • Кремовый контур в стике или карандаше
  • Кисточка или спонж
  • Прозрачная фиксирующая пудра

Пошаговая техника:

  1. Наметьте крестик
    Проведите короткую горизонтальную и вертикальную линию чуть ниже центра подбородка.
  2. Очертите линию челюсти
    Одну линию нанесите по нижнему краю челюсти, вторую — немного ниже, по её "тени". Это создаст иллюзию глубины и чёткости.
  3. Растушуйте к шее
    Очень важно не оставить резких границ. Используйте мягкую кисть или влажный спонж и растушуйте контур к низу шеи.
  4. Закрепите результат
    Прозрачная пудра поможет "зафиксировать" форму и предотвратит появление блеска в течение дня.

Вся суть в игре теней: такой приём визуально делает лицо скульптурным, а нижнюю часть подбородка — подтянутой. И что особенно приятно — работает он даже на видео и в фото без фильтров.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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