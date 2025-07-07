Подбородок исчез: трюк из TikTok, который меняет лицо

Двойной подбородок может появиться у кого угодно — вне зависимости от возраста и комплекции. Но что, если его можно замаскировать всего за пару минут, не прибегая к фотошопу или косметологии?
На этот приём вдохновил бьюти-блогер @lenkalul. Он показал простой, но эффектный метод контуринга, который "перерисовывает" нижнюю часть лица, делая линию подбородка чётче и стройнее.
Что понадобится:
Пошаговая техника:
Вся суть в игре теней: такой приём визуально делает лицо скульптурным, а нижнюю часть подбородка — подтянутой. И что особенно приятно — работает он даже на видео и в фото без фильтров.
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
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Каждый год наша планета проходит через точку своей орбиты, известную как афелий, когда она находится на максимальном удалении от Солнца.