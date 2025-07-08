Выбросьте джинсы: 3 альтернативы, чтобы выглядеть безупречно в этом сезоне

В 2025 году джинсы уходят на второй план: главные альтернативы сезона

Джинсы давно стали частью повседневного гардероба. Но мода — это про движение, и даже классика уступает место новым героям. В грядущем сезоне деним всё чаще уходит на второй план, а на его место приходят более интересные и выразительные модели. Что же стоит примерить, если хочется выглядеть актуально, но не банально?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка в пижамном костюме с красной сумкой

1. Широкие брюки — комфорт нового уровня

Свободные брюки из костюмной ткани или хлопка уверенно вытесняют узкие джинсы. Они удобны, не сковывают движения и подходят для любой фигуры. Особенно популярны модели с высокой талией и защипами, которые визуально вытягивают силуэт.

С чем носить: футболки, короткие жакеты, кроп-топы и даже базовые худи. Такой низ отлично сочетается как с каблуками, так и с кроссовками.

2. Юбки миди и макси возвращаются в игру

Если раньше юбки воспринимались как элемент офисного или праздничного гардероба, то теперь они уверенно входят в casual. Лён, деним, шёлк — особенно актуальны юбки с разрезами, пуговицами и оригинальными драпировками.

С чем носить: сочетайте с кедами, массивными ботинками или сандалиями. А сверху — майка, оверсайз-свитер или кожаная куртка.

3. Карго и спортивные штаны — снова на пике

Карго с накладными карманами, брючным поясом и из струящихся тканей — фавориты у инфлюенсеров. А спортивные штаны, стилизованные под streetwear, выходят далеко за пределы зала.

С чем носить: минималистичный верх, тренч, укороченные куртки и трендовые аксессуары вроде бейсболок и крупных сумок.

Почему стоит сделать ставку на альтернативу

Отказ от джинсов не значит отказ от удобства. Наоборот — современные модели предлагают больше воздуха, свободы и стилистических решений. К тому же, это шанс освежить гардероб, не жертвуя комфортом.

Уточнения

Брю́ки также штаны́, или портки́ — предмет верхней одежды, покрывающий нижнюю часть туловища и обе ноги по отдельности с помощью штанин.



Ю́бка — предмет как женской, так и мужской поясной одежды, покрывающий нижнюю часть тела и эволюционировавший из набедренной повязки.



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