Выбросьте джинсы: 3 альтернативы, чтобы выглядеть безупречно в этом сезоне

Джинсы давно стали частью повседневного гардероба. Но мода — это про движение, и даже классика уступает место новым героям. В грядущем сезоне деним всё чаще уходит на второй план, а на его место приходят более интересные и выразительные модели. Что же стоит примерить, если хочется выглядеть актуально, но не банально?
Свободные брюки из костюмной ткани или хлопка уверенно вытесняют узкие джинсы. Они удобны, не сковывают движения и подходят для любой фигуры. Особенно популярны модели с высокой талией и защипами, которые визуально вытягивают силуэт.
С чем носить: футболки, короткие жакеты, кроп-топы и даже базовые худи. Такой низ отлично сочетается как с каблуками, так и с кроссовками.
Если раньше юбки воспринимались как элемент офисного или праздничного гардероба, то теперь они уверенно входят в casual. Лён, деним, шёлк — особенно актуальны юбки с разрезами, пуговицами и оригинальными драпировками.
С чем носить: сочетайте с кедами, массивными ботинками или сандалиями. А сверху — майка, оверсайз-свитер или кожаная куртка.
Карго с накладными карманами, брючным поясом и из струящихся тканей — фавориты у инфлюенсеров. А спортивные штаны, стилизованные под streetwear, выходят далеко за пределы зала.
С чем носить: минималистичный верх, тренч, укороченные куртки и трендовые аксессуары вроде бейсболок и крупных сумок.
Отказ от джинсов не значит отказ от удобства. Наоборот — современные модели предлагают больше воздуха, свободы и стилистических решений. К тому же, это шанс освежить гардероб, не жертвуя комфортом.
Брю́ки также штаны́, или портки́ — предмет верхней одежды, покрывающий нижнюю часть туловища и обе ноги по отдельности с помощью штанин.
Ю́бка — предмет как женской, так и мужской поясной одежды, покрывающий нижнюю часть тела и эволюционировавший из набедренной повязки.
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