5 минут в день — и ваше тело благодарит: ритуал, который забыли

Врач назвал эффекты лимфатического массажа: отёки, кожа, энергия

2:06 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если у вас есть 5-10 минут и щётка из натуральной щетины, вы уже можете начать — так работает сухая чистка тела. Её хвалит Гвинет Пэлтроу, называют "бьюти-ритуалом из прошлого", а эффект от неё может удивить: обновлённая кожа, улучшение кровообращения, лёгкость в теле. Но если вы ищете нечто более интенсивное — вам стоит узнать про лимфатический массаж.

Фото: Designed by Freepik by teksomolika is licensed under Public domian Массаж сухой щеткой

Лимфатический массаж: что это и как он работает

Лимфатическая система — это ваша собственная "канализация": очищает, фильтрует и выводит всё ненужное из организма. Лимфа двигается медленно, а при малоподвижности, стрессе и нарушении сна может "застревать" — это провоцирует отёки, тусклый цвет кожи, усталость и даже частые простуды.

Лимфодренажный массаж запускает естественные процессы очищения. Мягкими ритмичными движениями специалист стимулирует лимфоотток, помогая организму избавиться от излишков жидкости и токсинов. А в результате — лёгкость, более ровный тон кожи и даже минус в объёмах.

Кто делает и где применяют

Эта практика не нова — её корни в аюрведе и китайской медицине, а на Западе она появилась в 1930-х благодаря методу Воддера. Сегодня лимфодренаж включают в программы почти каждого уважающего себя спа-центра.

Методику особенно любят звёзды. Дуа Липа, Кендалл Дженнер и Хейли Бибер доверяют технике Ренаты Франса — поверхностный, но эффективный метод массажа, не затрагивающий мышцы, но запускающий мощную детокс-реакцию.

Сухая альтернатива

Если спа пока не по плану — начните с сухой чистки тела. Это просто, приятно и не требует вложений. Главное — делать регулярно и по направлению лимфооттока: от стоп к сердцу, от кистей вверх, круговыми движениями на животе. А дальше — возможно, вы тоже откроете дверь в мир детокса и баланса.

Уточнения

Лимфодренаж (англ. lymphatic drainage — «отток лимфы», от drainage — осушение, отток), также лимфодренажный массаж, пневмомассаж и прессотерапия — один из видов массажа, метод физиотерапии, используется в косметологии и физической реабилитации спортсменов.



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