Тренды сезона: актуальные цвета, которые стоит носить этой осенью и зимой

Мода постоянно меняется, но каждый сезон приносит новые акценты, которые хочется примерить. В этом году особенно актуальны насыщенные и выразительные оттенки, подходящие под любую ситуацию. Разбираемся, какие цвета сейчас на пике и как их носить.
Эти нейтральные оттенки становятся настоящим хитом сезона. Песочные и бежевые тона прекрасно сочетаются с другими цветами, придают образу лёгкость и элегантность.
Песочные оттенки хорошо смотрятся как в монохромных образах, так и в сочетаниях с яркими аксессуарами. Идеально подходят для офисного стиля.
Оранжевый — это цвет, который сразу привлекает внимание. Он добавляет образу энергии и оптимизма, делая его ярким и запоминающимся. Особенно этот оттенок актуален в холодное время года.
Оранжевый отлично сочетает с нейтральными цветами, такими как чёрный, белый или серый.
Лавандовый оттенок возвращается в моду и становится популярным выбором для весны и лета. Этот мягкий, но в то же время яркий цвет привлекает внимание, но не перегружает образ.
Идеален с белыми и пастельными оттенками, а также металлизированными аксессуарами. Этот цвет идеально подходит для вечерних выходов и летних нарядов.
Оттенки синего и голубого в этом сезоне становятся одними из самых универсальных. Они символизируют спокойствие, уверенность и свежесть. Эти цвета идеально подходят для деловых и casual-образов.
Создавайте монохромные образы с белым, кремовым или серым. Голубой отлично подойдёт для летнего гардероба.
От яркого лайма до насыщенного изумрудного — зелёный в моде в самых разных вариантах. Этот цвет олицетворяет свежесть и природу, его можно носить как в аксессуарах, так и в основной одежде.
Хорошо сочетается с синим, жёлтым, коричневым. Особенно актуален осенью — для гармонии с природной палитрой.
Актуальные цвета сезона — это не просто тренды, но и способ выразить своё настроение и стиль. Важно не бояться экспериментировать и находить комбинации, которые подчеркивают вашу индивидуальность.
Цвет — качественная субъективная характеристика электромагнитного излучения оптического диапазона, определяемая на основании возникающего физиологического зрительного ощущения и зависящая от ряда физических, физиологических и психологических факторов.
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