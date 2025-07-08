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Тренды сезона: актуальные цвета, которые стоит носить этой осенью и зимой

Модные цвета сезона, которые сделают ваш образ ярким и современным
Моя семья » Красота и стиль

Мода постоянно меняется, но каждый сезон приносит новые акценты, которые хочется примерить. В этом году особенно актуальны насыщенные и выразительные оттенки, подходящие под любую ситуацию. Разбираемся, какие цвета сейчас на пике и как их носить.

Девушки в яркой одежде
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Девушки в яркой одежде

1. Песочный и бежевый

Эти нейтральные оттенки становятся настоящим хитом сезона. Песочные и бежевые тона прекрасно сочетаются с другими цветами, придают образу лёгкость и элегантность. 

Как носить:

Песочные оттенки хорошо смотрятся как в монохромных образах, так и в сочетаниях с яркими аксессуарами. Идеально подходят для офисного стиля.

2. Яркий оранжевый

Оранжевый — это цвет, который сразу привлекает внимание. Он добавляет образу энергии и оптимизма, делая его ярким и запоминающимся. Особенно этот оттенок актуален в холодное время года.

Как носить:

Оранжевый отлично сочетает с нейтральными цветами, такими как чёрный, белый или серый. 

3. Лавандовый

Лавандовый оттенок возвращается в моду и становится популярным выбором для весны и лета. Этот мягкий, но в то же время яркий цвет привлекает внимание, но не перегружает образ.

Как носить:

Идеален с белыми и пастельными оттенками, а также металлизированными аксессуарами. Этот цвет идеально подходит для вечерних выходов и летних нарядов.

4. Синий и небесно-голубой

Оттенки синего и голубого в этом сезоне становятся одними из самых универсальных. Они символизируют спокойствие, уверенность и свежесть. Эти цвета идеально подходят для деловых и casual-образов.

Как носить:

Создавайте монохромные образы с белым, кремовым или серым. Голубой отлично подойдёт для летнего гардероба.

5. Зелёный

От яркого лайма до насыщенного изумрудного — зелёный в моде в самых разных вариантах. Этот цвет олицетворяет свежесть и природу, его можно носить как в аксессуарах, так и в основной одежде.

Как носить:

Хорошо сочетается с синим, жёлтым, коричневым. Особенно актуален осенью — для гармонии с природной палитрой.

Актуальные цвета сезона — это не просто тренды, но и способ выразить своё настроение и стиль. Важно не бояться экспериментировать и находить комбинации, которые подчеркивают вашу индивидуальность.

Уточнения

Цвет — качественная субъективная характеристика электромагнитного излучения оптического диапазона, определяемая на основании возникающего физиологического зрительного ощущения и зависящая от ряда физических, физиологических и психологических факторов.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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