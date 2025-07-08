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Макияж, который старит: 5 цветов, которых нужно избегать, чтобы выглядеть моложе

Как выглядеть моложе с помощью макияжа: избегаем этих цветов
Моя семья » Красота и стиль

Макияж — это не просто способ улучшить внешний вид, но и инструмент, который может как освежить, так и «старить». Правильный выбор оттенков помогает выглядеть моложе, а вот неправильные цвета способны добавить пару лет. Какие именно цвета в макияже старят, и как их избежать? Давайте разберемся.

макияж кисти
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
макияж кисти

1. Тёмные оттенки помад

Глубокие бордо и тёмно-красные оттенки подчёркивают морщины на губах и «съедают» объём. Лицо выглядит строже и старше.

Что выбрать: нюдовые, персиковые и розовые оттенки визуально освежают и смягчают черты.

2. Слишком яркие румяна

Румяна, которые слишком яркие или насыщенные, могут придать лицу театральный вид. Они делают акцент на скулах и подчеркивают неровности кожи, что не всегда выглядит гармонично.

Лучше: румяна мягких оттенков — персиковые или нежно-розовые — нанесённые легкой вуалью вдоль скул.

3. Холодные и пепельные тени

Холодные оттенки, такие как серый и пепельный, могут придавать лицу усталый вид и усиливать синяки под глазами. Эти цвета особенно подчеркивают морщины и делают взгляд более тяжёлым.

Альтернатива: тёплые бронзовые, золотистые и карамельные оттенки делают глаза выразительнее и свежее.

4. Белый хайлайтер

Белый или очень светлый хайлайтер, особенно нанесённый на всё лицо, может выделить морщинки и текстуру кожи, создавая эффект «пластикового» лица. Такой продукт в избытке может наоборот добавить возраст.

Что использовать: хайлайтеры с золотым или розовым подтоном. Они мягко подсвечивают, не перегружая лицо.

5. Жёсткий контуринг

Чёткие линии на скулах и бровях подчёркивают возрастные изменения и придают лицу угрюмость.

Что делать: мягкие линии и растушёвка. Контуринг должен быть почти невидимым, лишь намеком подчеркивая рельеф.

Вывод

В макияже важно не только то, как наносить косметику, но и какие цвета использовать. Чтобы выглядеть моложе и свежее, стоит выбирать тёплые оттенки и избегать слишком ярких, тёмных и холодных тонов. Макияж должен подчеркивать вашу естественную красоту, а не акцентировать внимание на возрастных изменениях.

Уточнения

Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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