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Когда мода добирается до носа — возвращения назад уже нет

Ринопластика в России: как меняется мода на форму носа
1:51
Моя семья » Красота и стиль

Удивительно, но формы носов тоже подвержены моде. Сегодня девушки всё чаще просят хирургов "кукольные" носики — миниатюрные, вздёрнутые, словно сошедшие с фарфоровой куклы. А мужчины тоже всё чаще решаются лечь под нож — ринопластика становится популярной не только среди женщин.

Загар и тан-линии
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Загар и тан-линии

Хотя внешние изменения остаются главной причиной, не стоит забывать и о медицинской необходимости. Ринопластика способна восстановить дыхание, устранить последствия травм и врождённые дефекты, вернуть комфорт в повседневную жизнь. И здесь, как отмечает пластический хирург Андрей Леликов, часто подключаются и лор-врачи — при серьёзных нарушениях перегородки.

Возраст — не помеха

Операцию делают в среднем от 18 до 50 лет. Молодёжь чаще гонится за трендами, стремится к идеальной "инстаграмной" внешности. А вот женщины старше 40 подходят к делу практично: убирают горбинки, уменьшают широкие крылья и массивные кончики носа. Взрослая ринопластика — это уже не про моду, а про гармонию.

Не только красиво, но и сложно

Реабилитация после такой операции — небыстрая. Из-за особенностей строения носа (мало мягких тканей) отёк держится дольше, иногда до 12 месяцев. Первые видимые изменения появляются через 4 месяца. После операции нужно 7-14 дней носить лангетку, а саму процедуру проводят под наркозом. В стационаре обычно остаются на сутки.

Как бы ни менялась мода, ринопластика — это серьёзное вмешательство. А значит, важно выбрать не тренд, а хорошего хирурга, ИА RuNews24.ru.

Уточнения

Ринопла́стика (др.-греч. ῥίς, р. п. ῥινός — нос + πλαστική — пластика) — это исправление врождённых или приобретённых деформаций носа, а также полное восстановление отсутствующего носа.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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