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Ваш гардероб застрял в прошлом? 5 признаков, что пора обновить стиль

Как найти свой стиль, если гардероб не радует — 5 признаков, что нужно обновить образ
2:22
Моя семья » Красота и стиль

Каждый день мы встречаемся с собой в зеркале. И иногда приходит момент, когда что-то в своём внешнем виде хочется поменять. Одежда больше не радует, гардероб кажется скучным, а вещи — однообразными. Но как понять, что пришло время обновить стиль, а не просто «жить с тем, что есть»? Давайте разберемся.

Шопоголизм
Фото: Freepik by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шопоголизм

1. Ваш гардероб застрял в прошлом

Если в вашем шкафу преобладают вещи, которые вы носили 5, а то и 10 лет назад, это явный сигнал. Мода меняется, и ваши предпочтения тоже. Не стоит бояться прощаться с устаревшими вещами, даже если они напоминают о каких-то важных моментах жизни. Если вам комфортно, но вы чувствуете, что это не отражает вашу текущую личность — пора менять образы.

2. Одежда не «работает» для вас

Вы открываете шкаф, но не можете найти ничего, что вам бы подошло для определённого события или настроения. Одежда не радует глаз, не подчёркивает фигуру и не делает вас уверенной. Это значит, что стиль нуждается в обновлении. Возможно, вы давно забыли, какие силуэты вам идут, или не учли текущие тренды.

3. Чувствуете дискомфорт в привычной одежде

Если каждое утро вы с трудом решаете, что надеть, и чувствуете себя неуверенно в выбранном наряде — это явный сигнал. Одежда должна быть не только удобной, но и соответствовать вашему внутреннему состоянию. Постоянный дискомфорт в любимой одежде может говорить о том, что вы пора на перемены.

4. Гардероб не соответствует вашему стилю жизни

Ваш стиль должен адаптироваться к жизни, которая постоянно меняется. Возможно, вы стали больше путешествовать, сменили работу или стали более активным человеком. Если ваша одежда не отражает этот новый образ жизни, пора задуматься об обновлении. Гардероб должен быть функциональным и отражать ваш внутренний мир.

5. Устали от однообразия

Если все ваши наряды одинаковы, возможно, вам нужно немного вдохновения. Эксперименты с текстурами, цветами и аксессуарами могут стать отличным способом внести разнообразие в ежедневные образы.

Уточнения

Гардероб — совокупность имеющейся у человека в наличии одежды или её части, например, курортный гардероб, вечерний, базовый, капсульный гардероб и т. д.

Стиль одежды — определённая акцентированность ансамбля (костюма в широком смысле), продиктованная следующими признаками (или их совокупностью): возрастом, полом, профессией, социальным статусом, принадлежностью к субкультуре, личным вкусом человека, эпохой жизни общества, национальностью, религиозной принадлежностью, уместностью, функциональностью, образом жизни и индивидуальными особенностями.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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