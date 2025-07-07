Неожиданная причина лишнего веса: 4 фактора, о которых вы не задумывались

Почему вы не худеете, даже если правильно питаетесь — 4 неожиданные причины

2:18 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Когда вес не уходит, первая мысль — «ем слишком много». Но дело не всегда в тарелке. Даже при сбалансированном рационе и тренировках стрелка весов может упрямо стоять на месте. Причина — в других факторах, на которые мы редко обращаем внимание.

Фото: Designed be Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Избыточный вес

1. Хронический стресс и высокий кортизол

Постоянное напряжение — один из главных врагов стройности. Повышенный уровень кортизола вызывает тягу к сладкому, нарушает обмен веществ и провоцирует накопление жира, особенно в области живота.

Что делать: внедряйте техники релаксации — дыхательные практики, прогулки, медитации. Даже 10 минут спокойствия в день работают на результат.

2. Недостаток сна

Мало спите — много весите. Недосып снижает выработку лептина (гормона сытости) и повышает уровень грелина (гормона голода). В итоге — постоянное желание есть и замедление обмена веществ.

Что делать: установите режим сна, старайтесь засыпать и просыпаться в одно и то же время. Оптимально — 7–9 часов сна.

3. Гормональный дисбаланс

Щитовидка, инсулин, эстроген — любые сбои в гормональной системе напрямую отражаются на весе. Особенно это актуально после 30 лет или при хронических заболеваниях.

Что делать: если вес стоит при дефиците калорий — проверьте гормоны. Консультация с эндокринологом поможет исключить скрытые причины.

4. Слишком интенсивные тренировки

Парадокс: чем больше вы тренируетесь, тем сильнее организм может «зажимать» вес. Сверхнагрузки — это тоже стресс, который может вызывать задержку жидкости и усталость надпочечников.

Что делать: делайте упор на умеренные кардио, силовые тренировки и отдых. Тело не должно быть в постоянной борьбе.

Похудение — это не только дефицит калорий. Это целая система, в которой важны и гормоны, и сон, и психоэмоциональное состояние. Если вес не уходит — ищите причины глубже. Часто они совсем не в еде.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.



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