Этот крем действительно работает — но вы его почти наверняка игнорируете

Крем — это не просто увлажняющая субстанция, а настоящий разговор с кожей. Причём тон в этом диалоге задаёте вы: скажете что-то не то — получите сухость, раздражение, высыпания. А если подберёте верную формулу, кожа ответит сиянием и мягкостью.
Но как в мире бесконечных баночек, флаконов и громких обещаний найти действительно работающий крем? Разбираемся без маркетинговой мишуры — только факты.
Прежде чем смотреть на состав, прислушайтесь к ощущениям:
Сухая кожа — стянутость после умывания, шелушение.
Жирная — блеск, высыпания, расширенные поры.
Чувствительная — частые покраснения, жжение от новых продуктов.
Комбинированная — жирная Т-зона, сухие щеки.
Знание своего типа — уже полпути к успеху.
Маркетинг не лечит, ингредиенты — да. Вот что искать:
Увлажнение: гиалуроновая кислота, глицерин, сквалан
Питание: керамиды, масла, пантенол
Яркость и тон: витамин С, гликолевая и молочная кислоты (AHA)
Морщины: ретинол, пептиды, витамин Е
Жирная кожа: салициловая кислота, цинк, ниацинамид
Чувствительная: аллантоин, бисаболол, отсутствие отдушек и спирта
Совет: полезные компоненты — в начале списка. Чем выше они расположены, тем больше их в составе.
Летом коже нужна лёгкость — гели, флюиды, эмульсии, SPF 30+
Зимой — плотные текстуры с питанием и защитой от ветра и холода
SPF нужен круглый год. Ультрафиолет старит кожу не хуже стресса.
Даже самый "умный" крем не подействует, если вы не будете им пользоваться из-за липкости или жирной плёнки. Перед покупкой тестируйте на коже запястья или скулы — он должен впитываться, не оставляя ощущения тяжести.
Не существует волшебной баночки, которая решит все проблемы за ночь. Но есть крем, который подойдёт именно вам. Чтобы его найти:
Не доверяйте слепо рекламе
Слушайте свою кожу
Разбирайтесь в составах
Учитывайте сезон и свои ощущения
Крем (от фр. crème — сливки) — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази.
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