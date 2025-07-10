Этот крем действительно работает — но вы его почти наверняка игнорируете

Дерматологи объяснили, как подобрать крем с учётом сезона и состава

2:31 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Крем — это не просто увлажняющая субстанция, а настоящий разговор с кожей. Причём тон в этом диалоге задаёте вы: скажете что-то не то — получите сухость, раздражение, высыпания. А если подберёте верную формулу, кожа ответит сиянием и мягкостью.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина наносит крем

Но как в мире бесконечных баночек, флаконов и громких обещаний найти действительно работающий крем? Разбираемся без маркетинговой мишуры — только факты.

С чего начать? Определите тип кожи

Прежде чем смотреть на состав, прислушайтесь к ощущениям:

Сухая кожа — стянутость после умывания, шелушение.

Жирная — блеск, высыпания, расширенные поры.

Чувствительная — частые покраснения, жжение от новых продуктов.

Комбинированная — жирная Т-зона, сухие щеки.

Знание своего типа — уже полпути к успеху.

Читайте состав, а не этикетку

Маркетинг не лечит, ингредиенты — да. Вот что искать:

Увлажнение: гиалуроновая кислота, глицерин, сквалан

Питание: керамиды, масла, пантенол

Яркость и тон: витамин С, гликолевая и молочная кислоты (AHA)

Морщины: ретинол, пептиды, витамин Е

Жирная кожа: салициловая кислота, цинк, ниацинамид

Чувствительная: аллантоин, бисаболол, отсутствие отдушек и спирта

Совет: полезные компоненты — в начале списка. Чем выше они расположены, тем больше их в составе.

Учитывайте сезонность

Летом коже нужна лёгкость — гели, флюиды, эмульсии, SPF 30+

Зимой — плотные текстуры с питанием и защитой от ветра и холода

SPF нужен круглый год. Ультрафиолет старит кожу не хуже стресса.

Текстура — дело комфорта

Даже самый "умный" крем не подействует, если вы не будете им пользоваться из-за липкости или жирной плёнки. Перед покупкой тестируйте на коже запястья или скулы — он должен впитываться, не оставляя ощущения тяжести.

Правильный крем — не чудо, а грамотный выбор

Не существует волшебной баночки, которая решит все проблемы за ночь. Но есть крем, который подойдёт именно вам. Чтобы его найти:

Не доверяйте слепо рекламе

Слушайте свою кожу

Разбирайтесь в составах

Учитывайте сезон и свои ощущения

Уточнения

Крем (от фр. crème — сливки) — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази.



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