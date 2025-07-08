Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие многолетники цветут больше одного сезона
Подтянутые руки без тренажеров: 5 упражнений для дома и офиса
Косметические средства нового поколения: поддержка коллагена без инъекций
Туристы в Чикаме выбирают волны вместо экскурсий — сёрфинг вытесняет массовый туризм
Сингапурский отель Marina Bay Sands построил бассейн на высоте 200 метров
Домашние кошки не защищены от клещей — врачи советуют ежемесячную профилактику
Госдума обсуждает шоковые колебания цен на продукты — аграрии в ожидании
Вырезка деревьев на участке: кто и как контролирует процесс?
Садальский объяснил, почему Наталье Варлей не дают звание народной артистки России

Мелирование золотом: как освежить образ и сохранить здоровье волос

Золотистый блонд: новый летний тренд окрашивания для свежего и элегантного образа
3:00
Моя семья » Красота и стиль

Тенденции окрашивания волос сместились в сторону светлых оттенков с золотистыми, медовыми и янтарными нюансами. В отличие от холодных тонов, которые могут визуально добавить возраст и подчеркнуть недостатки кожи, золотистые оттенки освежают образ и придают ему нежность и сексуальность.

Девушка
Фото: freepik.com by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка

Почему золотистый блонд?

Золотистый блонд не только выглядит стильно, но и более лёгок в исполнении. Процесс окрашивания занимает меньше времени, волосы меньше подвергаются стрессу, а результат получается более стойким. Даже тёмные волосы можно осветлить до золотистых оттенков, хотя для этого может потребоваться несколько визитов к парикмахеру.

Мелирование: лёгкий способ освежить образ

Если у вас уже есть светлые волосы, вы можете изменить их оттенок с помощью мелирования. Золотистые пряди добавят блеска и свежести, а также сделают отрастание волос менее заметным. Эффект от мелирования сохраняется около трёх месяцев, напоминает vlasta.cz.

Осветление: шаг за шагом

Несмотря на прогресс в методах осветления, процесс всё ещё может быть вредным для волос. Поэтому рекомендуется обращаться к профессионалу, который использует различные оттенки и средства глубокого кондиционирования. Это поможет сохранить здоровье волос и добиться желаемого результата.

Золото и мед: в чём разница?

Многие путают золотистый и медный оттенки. Однако технически золото и медь — это разные цвета. Золотистый оттенок имеет более тёплый и светлый характер, в то время как медный — более насыщенный и глубокий. При вымывании медный оттенок может превратиться в более тусклый и полуматовый, что делает его похожим на мелирование или омбре.

Как укладывать золотистые волосы?

Золотистые волосы прекрасно сочетаются с пляжными волнами. Для их создания используйте солевой спрей и сушите волосы феном, прижимая волны. Элегантный образ можно создать, собрав волосы в низкий конский хвост или заплетя их в свободную косу.

Советы для домашнего окрашивания

  • Используйте полуперманентные краски: они смываются через 6-8 мытья головы, что позволяет экспериментировать с оттенками.
  • Поддерживайте оттенок: используйте средства для окрашенных волос и фиолетовый/синий тонер, чтобы предотвратить появление бронзового оттенка.
  • Компенсируйте отсутствие блеска: используйте кондиционеры с эффектом ламинирования или бондинга для разглаживания поверхности волос.

Золотистые оттенки блонда — это отличный способ освежить образ и придать ему нежность и элегантность. Следуя этим советам, вы сможете добиться идеального результата и наслаждаться своим новым цветом волос.

Уточнения

Окрашивание волос — нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
В штате Рио-де-Жанейро обнаружены тапиры после века исчезновения
Домашние животные
В штате Рио-де-Жанейро обнаружены тапиры после века исчезновения Аудио 
Эксперты предупредили: заправка до полного повреждает топливную систему
Авто
Эксперты предупредили: заправка до полного повреждает топливную систему Аудио 
У побережья Индии обнаружены подводные структуры возрастом 12 000 лет
Наука и техника
У побережья Индии обнаружены подводные структуры возрастом 12 000 лет Аудио 
Популярное
Море больше не шутит: подводный гигант снова у побережья — и его видели на мелководье

450 кг белой акулы по имени Контендер снова замечено у туристических пляжей Северной Каролины — власти советуют не плавать в одиночку и следить за уведомлениями.

Туристы насторожены: гигантская белая акула вышла к пляжам Северной Каролины
Огородники сообщили: редис и лук исчезают рядом с укропом
Не сажайте укроп рядом с этим овощем — останетесь без урожая
Выглядит как море, а внутри — триллионы тонн яда: почему Чёрное опасней всех
Неубиваемые, как самураи: 7 японских машин, которые не сдаются даже в России
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Любишь полный бак — готовься к пустому кошельку: что точно не стоит делать на АЗС
Летний перекус из кабачков, который все просят на повтор
Забудьте про шашлык из свинины: неожиданный герой мангала — проверенный способ удивить гостей
Забудьте про шашлык из свинины: неожиданный герой мангала — проверенный способ удивить гостей
Последние материалы
Какие многолетники цветут больше одного сезона
Подтянутые руки без тренажеров: 5 упражнений для дома и офиса
Косметические средства нового поколения: поддержка коллагена без инъекций
Золотистый блонд: новый летний тренд окрашивания для свежего и элегантного образа
Туристы в Чикаме выбирают волны вместо экскурсий — сёрфинг вытесняет массовый туризм
Сингапурский отель Marina Bay Sands построил бассейн на высоте 200 метров
Домашние кошки не защищены от клещей — врачи советуют ежемесячную профилактику
Госдума обсуждает шоковые колебания цен на продукты — аграрии в ожидании
Вырезка деревьев на участке: кто и как контролирует процесс?
Садальский объяснил, почему Наталье Варлей не дают звание народной артистки России
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.