Одежда, в которой чувствуешь себя как на море — даже в душном офисе

Легкость, графичность и свежесть — вот за что мы любим морской стиль. Он одинаково уместен и на набережной в Ницце, и на пляже в Геленджике. Даже если лето вы проводите в городе, капсула в морском духе добавит настроения. Главное — собрать её правильно.
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Девушка в шортах
Тельняшка с изюминкой Тельняшка давно стала классикой, но каждый сезон обретает новые формы. В этом году выбирайте модели с лодочкой, на одно плечо или короткие с объемными рукавами. Сочетайте с белыми брюками, джинсами или контрастной юбкой — образ всегда будет выглядеть свежо.
Белые льняные брюки Воздушные, дышащие, не прилегающие — то, что нужно для отпуска. Подойдут для прогулки по берегу и для вечернего выхода. Главное — найти модель с расслабленным, но не мешковатым силуэтом. Не бойтесь легкой прозрачности — с нюдовым бельём или мини-шортами она выглядит элегантно.
Синяя oversize-рубашка Голубая или насыщенно-синяя — обязательно свободного кроя и длиной до бедра или ниже. Эта вещь — настоящий трансформер. На пляже заменит накидку, днём — дополнит шорты, а вечером превратится в платье, если добавить ремень. Её можно носить расстёгнутой, закатать рукава или завязать на талии — как в 70-х.
Купальник в ретро-стиле Если купальник один — выбирайте в морском духе. Тёмно-синий или белый, в полоску или с пуговицами. Цельный с квадратным вырезом или раздельный с завышенной талией — он будет актуален и через пару лет. Идеален не только для пляжа: накиньте парео или шорты — и вперёд, в кафе.
Эспадрильи Морской стиль не терпит тяжёлой обуви. Эспадрильи на джутовой подошве — универсальное решение. Они сочетаются с любой одеждой и не требуют идеального педикюра. Идеально — бежевые, белые или синие. Подходят и для прогулок, и для лодки.
Уточнения
Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции.