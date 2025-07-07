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Удаление волос, которое экономит время, нервы и крем от ожогов

Удаление волос летом: шугаринг, воск и отбеливание — сравнение
2:32
Моя семья » Красота и стиль

Удаление нежелательных волос — тема, вызывающая массу споров и вопросов. Одни выбирают старую добрую бритву, другие — современные процедуры. Но есть три метода, которые заслуживают особого внимания: шугаринг, восковая эпиляция и отбеливание. Разбираемся, в чём разница и что подойдёт именно вам.

Лазерная эпиляция в одной из клиник Москвы
Фото: Одна из сетей клиник is licensed under Public domain
Лазерная эпиляция в одной из клиник Москвы

Шугаринг — когда сладкое действительно работает

Шугаринг — это паста из сахара, лимонного сока и воды. Она удаляет волосы по направлению их роста, что снижает риск врастаний и раздражений. Процедура щадящая и подходит даже для чувствительной кожи.

Для домашнего шугаринга понадобится всего три ингредиента: стакан сахара, 1/8 стакана лимонного сока и столько же горячей воды. Главное — дождаться, пока волосы отрастут до 3 мм. Пилинг перед процедурой поможет избежать врастаний. Результат сохраняется 4-5 недель, а при регулярном использовании волосы растут медленнее и становятся тоньше.

Отбеливание — если удалять страшно

Отбеливатель не удаляет волосы, а делает их менее заметными. Особенно популярен этот метод на лице — над верхней губой, на бакенбардах, а иногда и на руках.

Перед процедурой нужно сделать тест на аллергию и не использовать отбеливатель сразу после горячей ванны. Наносите состав на сухую кожу и не держите дольше 10 минут. Эффект длится примерно две недели.

Восковая эпиляция — классика, проверенная временем

Воск удаляет волосы с корнем, обеспечивая гладкость на 3-4 недели. Подходит почти для всех участков тела, но может быть болезненной, особенно в зоне бикини. Чтобы снизить неприятные ощущения, стоит избегать процедуры во время менструации.

Лучше доверить восковую эпиляцию профессионалу, особенно если вы пробуете её впервые. Перед этим сделайте мягкий пилинг, увлажните кожу и убедитесь, что длина волос не меньше 1,5 см.

Что выбрать

Если нужен щадящий и натуральный метод — попробуйте шугаринг. Если просто хотите замаскировать светлые волоски — подойдёт отбеливатель. А если важен стойкий результат — обратите внимание на воск. Главное — слушайте своё тело и подбирайте то, что комфортно именно вам.

Уточнения

Эпиля́ция — искусственное удаление волос (от фр. épiler — удалять волосы) посредством разрушения волосяных луковиц тем или иным способом, чаще всего электрическим разрядом.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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