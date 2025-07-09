Скажи прощай темным кругам под глазами: 5 эффективных способов без косметики

Как уменьшить темные круги под глазами без косметики: 5 быстрых решений

2:15 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Темные круги под глазами могут быть следствием множества факторов, от генетики до недостатка сна. Но когда под рукой нет косметики, вот несколько простых способов справиться с этой проблемой.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Девушка

Чай в пакетиках

Чай — это не только напиток для бодрости, но и отличный помощник в борьбе с отеками. Чайный пакетик содержит кофеин, который сужает сосуды и помогает уменьшить видимость темных кругов. Просто прикладывайте чайные пакетики (холодные или теплые) к глазам на 10-15 минут — и результат будет виден почти сразу.

Правильный сон

Положение во время сна имеет большое значение! Подложите подушку под голову, чтобы уменьшить отеки. Сон на боку также может увеличить отек на той стороне, где вы спите, так что старайтесь менять положение. Сон в правильной позе помогает избежать застойных явлений и уменьшить припухлости под глазами.

Легкий массаж

Нежный массаж вокруг глаз стимулирует кровообращение и способствует уменьшению отеков. Используйте легкие круговые движения с лосьоном или маслом для лица. Также попробуйте японскую технику: надавите пальцами на внешние уголки глаз на 3 секунды и повторите несколько раз.

Ледяные ванны

Холод помогает сузить сосуды и снять отеки. Замороженный кубик льда в полотенце или даже холодная ложка, хранящаяся в морозильнике, станет отличным решением. Наносите лед на область вокруг глаз аккуратными похлопывающими движениями, чтобы освежить и убрать припухлости.

Сырой картофель

Картофель — природный осветлитель! Он помогает уменьшить пигментацию и улучшить цвет лица. Положите дольки сырого картофеля на область под глазами на 10-15 минут, и вы заметите, как темные круги постепенно светлеют.

Темные круги — это не приговор, и не всегда нужно обращаться к косметике, чтобы избавиться от них. Используя эти простые и доступные методы, вы сможете выглядеть свежее и отдохнувшее, даже если не хватает времени на полноценный уход.

Уточнения

Косме́тика — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.