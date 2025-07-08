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Что скрывают мифы о SPF? 5 заблуждений, которые могут испортить вашу защиту

Мифы о солнцезащитных средствах: что нужно знать для правильной защиты кожи
2:51
Моя семья » Красота и стиль

Мы все знаем, как важно защищать кожу от солнца, но в мире солнцезащитных средств все еще существуют мифы, которые могут сбить с толку. Давайте разберемся, какие заблуждения о SPF мешают нам правильно ухаживать за кожей и защитить её от вредных ультрафиолетовых лучей.

Женщина с солнцезащитным кремом на лице
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина с солнцезащитным кремом на лице

Миф 1: Если нанести два слоя SPF, защита будет в два раза сильнее

Кажется, что нанесение дополнительного слоя солнцезащитного крема усилит его эффект, но это не так!

Как на самом деле

  • Уровень SPF не увеличивается с каждым новым слоем. На самом деле, главное — правильно выбрать продукт с высоким SPF, например, 50+, и наносить его в нужном количестве, равномерно распределяя на коже. Например, на лицо и шею нужно наносить примерно пол чайной ложки крема, и не забывать обновлять его через пару часов или после контакта с водой.

Миф 2: Солнцезащитные кремы всегда жирные и оставляют белую пленку

Многие боятся, что солнцезащитные средства забивают поры и оставляют неприятные следы.

Как на самом деле

  • Современные солнцезащитные продукты теперь имеют легкую текстуру, которая не оставляет белых следов и быстро впитывается в кожу. Многие средства предназначены для жирной и комбинированной кожи, и помогают контролировать блеск, а также обеспечивают ровный и естественный тон.

Миф 3: SPF забивает поры и ухудшает состояние кожи

Некоторые считают, что солнцезащитные кремы могут вызвать акне или другие высыпания, поскольку "забивают поры".

Как на самом деле

  • Это не так. Солнцезащитные средства, если правильно их выбирать, не провоцируют комедоны или акне. Существует много вариантов с легкой текстурой, которые поглощают излишки масла и помогают поддерживать кожу свежей, без неприятного ощущения липкости или жирности.

Миф 4: SPF вызывает аллергию на чувствительной коже

Многие считают, что солнцезащитные средства могут вызвать раздражение или аллергию на чувствительной коже, особенно вокруг глаз.

Как на самом деле

  • Современные средства защиты от солнца разрабатываются с учетом потребностей чувствительной кожи. Они могут быть гипоаллергенными, не содержать агрессивных химических компонентов и, напротив, защищать кожу от возможных аллергических реакций.

Не позволяйте мифам мешать правильному уходу за вашей кожей. Выбирайте подходящие солнцезащитные средства, наносите их в нужном количестве и обновляйте слой крема регулярно. Солнечная защита — это не только вопрос красоты, но и здоровья вашей кожи!

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική - "искусство украшать, наряжать", далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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