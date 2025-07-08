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Возвращение иконы 2010-х: как сумка Celine Luggage Phantom снова захватывает модные подиумы

Сумка Celine Luggage Phantom снова в тренде: вот как она изменится в 2026 году
3:36
Моя семья » Красота и стиль

Одной из самых ярких и знаковых сумок начала 2010-х была Celine Luggage Phantom. Сегодня она готова вернуться в мир моды в обновленной версии, и это событие ожидается в 2026 году! Сумка, ставшая символом стиля и желанным аксессуаром многих знаменитостей, таких как Рианна и Рози Хантингтон-Уайтли, снова на пьедестале благодаря Майклу Райдера, новому креативному директору Celine.

Черная сумка Celine Luggage Phantom
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Черная сумка Celine Luggage Phantom

Возрождение и трансформация: что нового в Luggage Phantom

Когда Майкл Райдер в первый раз представил свою коллекцию для Celine 6 июля 2025 года, одним из главных акцентов стал возвращение легендарной сумки Luggage Phantom. Но в 2026 году она уже будет выглядеть немного иначе. Новый дизайн — это широкая версия сумки с уникальными элементами, которые одновременно напоминают культовую модель и несут в себе свежий взгляд на классический аксессуар.

Вот что изменилось

  • Обновленная форма: сумка будет ниже и шире, переработана в стиле East-West, что придает ей более современный и удобный вид.
  • Новые детали: клапан, похожий на тот, что использовался в знаменитой сумке Belt, а также переработанная застежка с панелями из гладкой кожи.
  • Подчеркивание элегантности: молнии теперь немного изогнуты, что делает сумку не только функциональной, но и эстетически более привлекательной.

Почему сумка Celine Luggage Phantom — это больше, чем просто аксессуар

Сумка Luggage Phantom стала настоящим символом стиля, она была "it-bag" своего времени. В 2010-х годах она была неотъемлемой частью образа таких звезд, как Крисси Тейген, Гвинет Пэлтроу и клан Кардашьян. Благодаря своим структурированным линиям и уникальному дизайну, эта сумка сочетала элегантность и современность, превращая ее в культовый аксессуар.

Однако спустя несколько лет сумка почти исчезла из модных ренессансов. Сегодня же возвращение этой модели — это не просто попытка вернуться к прошлому, но и переосмысление ее роли в современной моде.

Чем вызвано возвращение этой модели в 2026 году

Мода работает по кругу, и сейчас мы наблюдаем за феноменом возвращения культовых аксессуаров прошлого, таких как City от Balenciaga, Spy от Fendi и Paddington от Chloé. В это же время Celine решает вернуть свою знаменитую сумку, но с современными акцентами, что создает идеальное сочетание ностальгии и современных тенденций.

Майкл Райдер, руководствуясь наследием бренда и современными требованиями, создал новую интерпретацию Luggage Phantom, которая, как и в 2010-е годы, снова будет символом не только элегантности, но и статуса.

Будет ли успех новым гладиатором стиля

Через несколько месяцев мы узнаем, как новая версия сумки будет воспринята поклонниками моды. Но уже сейчас можно сказать, что это возвращение дает надежду на еще одну эру этой культовой вещи, которая, как и в начале 2010-х, будет востребована среди самых стильных и влиятельных людей на планете.

Возвращение Celine Luggage Phantom — это не просто модный тренд, это подтверждение того, что стиль, оставшийся в памяти поколений, всегда найдет способ вернуться.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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