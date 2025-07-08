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Макияж с эффектом мягкой вуали: тренд лета, который подарит вам кожу без недостатков

Размытый макияж: новый тренд 2025 года, который заменит глянцевую кожу
3:49
Моя семья » Красота и стиль

В последние годы мы все были влюблены в тренд глянцевой кожи, популяризированный знаменитостями, как Хейли Бибер. Но вот что удивительно: этот тренд теперь отходит на второй план, уступая место мягкому матовому финишу, который снова захватывает мир красоты. И если раньше мы стремились к сиянию и глянцу, то теперь акцент на естественности и размытой текстуре кожи.

Девушка с волосами цвета блонд
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с волосами цвета блонд

Почему блестящая кожа больше не в моде

Глянцевый финиш, безусловно, красив, но не для каждого типа кожи. Часто он подчеркивает текстуру, такие как поры, шрамы от акне или морщины. Что должно выглядеть свежо и здорово, на деле может привлечь нежелательное внимание к недостаткам. Мягкий матовый финиш, в свою очередь, помогает создать более ровный и естественный тон, не перегружая лицо лишним блеском.

Что такое размытый макияж

Тренд размытого макияжа пришел к нам из Кореи, где уже давно ценятся легкие и незаметные текстуры, улучшающие кожу, но не утяжеляющие её. Важно, чтобы макияж создавал эффект кожи, которая светится изнутри, но при этом выглядит максимально естественно.

Особенности размытого макияжа

  • Скрытие недостатков, но не утяжеление - используются легкие текстуры, которые идеально сливаются с кожей.
  • Матирующие ингредиенты с увлажняющими компонентами, такими как гиалуроновая кислота и сквалан, помогают поддерживать баланс: кожа выглядит гладкой, но не пересушенной.
  • Продукты, которые не создают видимый слой, идеально сливаются с кожей и сохраняют её естественный вид.

Как добиться эффекта размытой кожи

  • Выберите подходящий тональный крем: лучше отдать предпочтение кремам с матовым финишем, которые не забивают поры и легко наносятся.
  • Используйте фиксирующую пудру: чтобы закрепить макияж, но не утяжелить его. Легкая пудра придаст коже естественную мягкость.
  • Не забывайте о хайлайтере: добавьте немного свечения на высокие точки лица, такие как скулы и нос.
  • Техники нанесения: наносите средства тонкими слоями, чтобы сохранить эффект легкости и естественности. Используйте кисти или влажные спонжи для более равномерного распределения продуктов.

Размытые губы — новый тренд 2025 года

Не только кожа, но и губы теперь оформляются в стиле размытого макияжа. Вместо ярких четких контуров лучше сделать акцент на естественном оттенке, который можно легко достичь с помощью бальзамов или тинтов. Такие средства придают губам легкий, естественный оттенок и увлажнение, не создавая ощущения тяжести.

Почему это так важно

Макияж, который выглядит так, как будто вы использовали фильтр Instagram, но при этом не перегружает кожу, становится все более востребованным. С такими средствами легко создавать макияж, который не только выглядит естественно в жизни, но и идеально смотрится на фотографиях. Ваши селфи без фильтров теперь станут еще более красивыми и естественными!

Почему стоит попробовать размытый макияж

Этот тренд 2025 года — не просто мода, а естественная красота, которая акцентирует внимание на том, как ваша кожа выглядит в реальной жизни. С его помощью можно добиться ровного тона и естественного блеска, не перегружая лицо слоями косметики. Так что, если вы хотите добиться идеальной кожи без лишнего блеска, обратите внимание на новые текстуры и методы нанесения макияжа.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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