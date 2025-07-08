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Гладиаторы и бахрома: босоножки бохо-шик — стиль, который вернулся и покорил сердца модниц

Босоножки в стиле бохо-шик: как выбрать и с чем носить эту модную обувь
3:23
Моя семья » Красота и стиль

Мода невероятно переменчива, и, как бы мы не пытались забыть о некоторых вещах, они всегда возвращаются! Одним из самых ярких возвращений лета 2025 года можно смело назвать босоножки в стиле бохо-шик. Вдохновленные эстетикой хиппи и гламуром 2000-х, они снова на пике популярности. И, несмотря на то, что эти босоножки в последний раз были в моде 15 лет назад, их возвращение становится настоящим фурором!

Босоножки в стиле бохо-шик
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Босоножки в стиле бохо-шик

Почему они снова в моде

Когда речь идет о стиле boho, то нельзя не вспомнить влияние принцессы Дианы. Ее любовь к спортивному стилю и летящим нарядам сделала босоножки и сандалии с ремешками символами настоящего бохо-шика. Плюс, они идеально передают атмосферу легкости, свободы и роскоши, которые так востребованы в модном мире.

Бренды, такие как Isabel Marant, Chloé, Dior и Alberta Ferretti, уже на последних показах возвращают эти сандалии на подиум. Они стали идеальным аксессуаром для повседневных и вечерних образов, сочетая в себе шик и уют.

Какие босоножки в стиле бохо-шик в моде

Гладиаторские сандалии

  • Эти сандалии с ремешками до икр напоминают старинную обувь, но с современным подходом. Тонкие кожаные ремешки, плетение и шнуровка придают им особую привлекательность.

Босоножки с украшениями

  • Сандалии с металлическими заклепками, бусинами, бахромой или даже старинными монетами придают образу яркость и эксцентричность. Модные детали добавляют индивидуальности и делают обувь уникальной.

Минималистичные плетеные босоножки

  • В отличие от громоздких моделей, такие босоножки имеют тонкую подошву и изысканный дизайн, идеально подходящий для летнего сезона.

С чем носить босоножки в стиле бохо-шик в 2025 году

С простыми платьями и юбками миди

  • Босоножки идеально подойдут для создания легких, летних образов. Простое платье или юбка миди с минималистичным дизайном создадут гармонию с этими сандалиями, особенно если добавить к образу яркие украшения.

С полосатыми принтами

  • В этом сезоне идеально смотрятся босоножки в стиле бохо с полосатыми тканями. Полосатые платья или рубашки — отличный выбор для создания летнего стиля.

С джинсами и брюками

  • Укороченные брюки или прямые джинсы прекрасно комбинируются с босоножками. Простые, элегантные луки, разбавленные стилем бохо, создадут непринужденную атмосферу.

Как создать идеальный образ с босоножками бохо-шик

Летние тренды 2025 года возвращают нам босоножки в стиле бохо-шик, которые с легкостью можно вписать в любой гардероб. Эти сандалии — символ элегантной свободы и уличного стиля, и с ними можно создать образы как для повседневной жизни, так и для вечерних прогулок. Став частью трендов, такие босоножки не только возвращают стиль 2000-х, но и подтверждают, что мода циклична и бесконечно вдохновляет.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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