Гладиаторы и бахрома: босоножки бохо-шик — стиль, который вернулся и покорил сердца модниц

Мода невероятно переменчива, и, как бы мы не пытались забыть о некоторых вещах, они всегда возвращаются! Одним из самых ярких возвращений лета 2025 года можно смело назвать босоножки в стиле бохо-шик. Вдохновленные эстетикой хиппи и гламуром 2000-х, они снова на пике популярности. И, несмотря на то, что эти босоножки в последний раз были в моде 15 лет назад, их возвращение становится настоящим фурором!
Когда речь идет о стиле boho, то нельзя не вспомнить влияние принцессы Дианы. Ее любовь к спортивному стилю и летящим нарядам сделала босоножки и сандалии с ремешками символами настоящего бохо-шика. Плюс, они идеально передают атмосферу легкости, свободы и роскоши, которые так востребованы в модном мире.
Бренды, такие как Isabel Marant, Chloé, Dior и Alberta Ferretti, уже на последних показах возвращают эти сандалии на подиум. Они стали идеальным аксессуаром для повседневных и вечерних образов, сочетая в себе шик и уют.
Летние тренды 2025 года возвращают нам босоножки в стиле бохо-шик, которые с легкостью можно вписать в любой гардероб. Эти сандалии — символ элегантной свободы и уличного стиля, и с ними можно создать образы как для повседневной жизни, так и для вечерних прогулок. Став частью трендов, такие босоножки не только возвращают стиль 2000-х, но и подтверждают, что мода циклична и бесконечно вдохновляет.
Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
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