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Как сочетать спортивную форму с высокой модой: теннискор — элегантный тренд этого лета

Теннискор и стиль old money: как создать модный образ для 2025 года
5:07
Моя семья » Красота и стиль

Если вы когда-нибудь мечтали почувствовать себя обладательницей собственного теннисного корта и гардероба, наполненного "тихой роскошью", то вам точно стоит обратить внимание на тренд теннискора. Давайте разберемся, как спортивная форма для тенниса стала неотъемлемой частью элитного гардероба и почему она так привлекает девушек с отличным вкусом.

Стильная женщина
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Стильная женщина

Почему именно теннисная форма

Теннис — это не просто спорт, а целая эстетика, проникшая в мир моды, особенно благодаря легенде британской королевской семьи, принцессе Диане. Её теннисные образы, сочетавшие короткие плиссированные юбки, топы и длинные кардиганы или жилеты, стали настоящей иконой стиля. И с тех пор теннисная форма не покидает модные подиумы.

  • Принцесса Диана регулярно посещала теннисные матчи, а её стиль на корте стал таким же культовым, как и её образ в других сферах жизни.
  • Кейт Миддлтон, также фанатка тенниса, продолжает поддерживать традицию спортивного стиля и входит в список самых стильных знаменитостей Уимблдона.

Теннискор: что это и почему он так популярен

Среди поклонниц моды стиль old money и "тихая роскошь" переживают свой пик. Теннисная форма с её сдержанным, но утончённым внешним видом как нельзя лучше подходит для создания таких образов. Этот стиль в первую очередь ассоциируется с аристократами, для которых теннис был и остаётся спортивной привилегией. Но, как оказывается, создать такой образ можно из самых простых элементов гардероба, если подобрать правильную стилистику.

6 трендовых вещей, которые создадут стильный теннискор в 2025 году

Поло

  • Поло — это не просто спортивная форма, а универсальная вещь, которая легко комбинируется с джинсами, шортами или юбками. В 2025 году, поло станет неотъемлемой частью повседневного стиля. С ним образ будет выглядеть элегантно, но не перегружено.

Теннисные юбки

  • Короткая юбка в складку, как у принцессы Дианы, — обязательный элемент теннискора. Она подходит не только для спортивных мероприятий, но и для стильных прогулок по городу. Для повседневных выходов сочетайте её с белыми кедами и мягким кардиганом.

Кардиганы и трикотажные жилеты

  • Теннисные образы, как правило, включают длинные кардиганы или трикотажные жилеты, которые создают лёгкую атмосферу "тихой роскоши". Эти вещи идеально дополняют не только спортивные образы, но и подходят для расслабленных вечерних выходов.

Кроссовки и лоферы

  • Кроссовки с высокими носками или лоферы — классические элементы, которые можно сочетать с любыми образами в стиле теннискор. Для изысканного стиля выбирайте сдержанные цвета и высококачественные материалы. Белые или чёрные кроссовки и лоферы идеально подойдут к любому наряду.

Шорты и брюки из льна

  • Льняные брюки или шорты в сочетании с поло или жилетом создадут образ, идеально подходящий для летних вечеров. Этот стиль актуален для прохладных дней, когда нужно оставаться стильным, но при этом не замерзнуть.

Сандалии и garden sandals

  • Подчеркните свою женственность и стиль с помощью сандалий в стиле "старых денег". Такие сандалии можно носить с брюками из льна или джинсовыми шортами — стильный и практичный вариант для городских прогулок.

Как создать идеальный теннисный look

Чтобы добиться стильного и утончённого образа, возьмите на заметку несколько важных деталей:

  • Цвета: теплый белый и чёрный — это "дорогие" цвета, которые придают образу благородство и сдержанность.
  • Простота: отсутствие ярких принтов и украшений создаёт вневременную элегантность.
  • Аксессуары: носочки, как у принцессы Дианы, — важная деталь для этого стиля. Они могут стать акцентом и подчеркнуть ваше внимание к деталям.

Что такое "old money" стиль в 2025 году

Модные тренды 2025 года продолжают активно заимствовать элементы old money стиля. Это стиль аристократов, любящих комфорт и элегантность. Его суть заключается в минимализме, сдержанных тонах и высококачественных материалах. Теннискор — это идеальный пример такого стиля: он сочетает спортивные элементы с утончёнными и элегантными аксессуарами, создавая образ, который будет актуален в любое время года.

Стиль теннискора — это больше, чем просто модный тренд. Это стиль жизни, который символизирует утончённость, элегантность и сдержанность. Он идеально подходит как для повседневных, так и для более формальных образов. С ним легко создать стильный, но при этом комфортный лук, который будет говорить о вашем отличном вкусе и уверенности в себе.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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