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Замша на пике популярности: какую обувь выбрать и как создать модный образ в 2025 году

Как носить замшевые ботинки, кроссовки и сандалии летом 2025 — стильные советы
4:29
Моя семья » Красота и стиль

Замшевая обувь — это всегда стиль, элегантность и немного роскоши. В 2025 году она снова в тренде, и если вы хотите быть в центре внимания, вам стоит пополнить свой гардероб одной из таких моделей. Рассказываем, какие варианты обуви из замши не должны покинуть ваш гардероб в этом году, и как правильно их носить.

Женщина с замшевым ботинком
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина с замшевым ботинком

6 самых трендовых моделей обуви из замши для 2025 года

Пенни-лоферы: минимализм с элегантным акцентом

Почему в тренде

  • Пенни-лоферы — это классика, но в 2025 году они становятся ещё более актуальными. Минимализм, отсутствие громоздких деталей и уютный замш делают эти туфли обязательным аксессуаром в гардеробе.

С чем носить

  • Офисные образы с оверсайз костюмами в стиле Saint Laurent.
  • Платья в стиле бохо с асимметричным кроем.
  • Брюки-шаровары, которые снова в моде.

Что избегать

  • Старайтесь не сочетать с очень спортивными вещами. Это создаст дисгармонию в образе.

Яхтенные туфли: летний шик

Почему в тренде

  • Эти туфли с нескользящей подошвой, по мнению Vogue, — главные туфли 2025 года. Замша в белом и слоновой кости идеально подходит для летнего стиля.

С чем носить

  • Стиль преппи с бермудами и блузами.
  • Лёгкие летние платья.
  • Офисные ансамбли с добавлением стильных аксессуаров.

Замшевые кроссовки: минимализм с роскошью

Почему в тренде

Спортивная обувь из замши приобрела статус роскошных кроссовок, которые не просто для тренажёрного зала, но и для городских прогулок.

С чем носить

  • Офисный стиль с костюмными шортами и жилетом изо льна.
  • Повседневные образы с джинсами или брюками.
  • С апсайклингом: добавьте разноцветные ленты или брелоки для обновления старой пары.

Garden sandals: стильные и удобные сандалии

Почему в тренде

  • Сандалии в стиле биркеншток с толстой подошвой и ремнями, выполненные из замши, — это идеальный баланс комфорта и стиля.

С чем носить

  • Льняные костюмы и шорты.
  • Джинсовые бермуды и лёгкие брюки.
  • Избегайте женственных образов — сандалии лучше сочетать с более строгими вещами.

Мото-ботинки: мода и практичность

Почему в тренде

Мото-ботинки из замши — это практичность, комфорт и стиль. В 2025 году они заменят казаки, и это не просто обувь для дождливой погоды, но и идеальный выбор для осени.

С чем носить

  • Платья в стиле бохо с оборками.
  • Джинсовые шорты или удлинённые бермуды.
  • Избегайте слишком формальных образов, так как мото-ботинки не подходят для вечерних выходов.

Балетки с квадратным мысом: элегантность в замше

Почему в тренде

Балетки с квадратным мысом возвращаются в модные коллекции. Замшевые модели — это стильный и комфортный выбор для любого дня.

С чем носить

  • Платья с оборками и кружевом в стиле бохо.
  • Ярусные юбки, которые снова в моде.
  • Офисный стиль с лёгкими юбками и брюками.

Секреты сочетания замшевой обуви

  • Цвет и текстура: Замша сама по себе добавляет образу элегантности и богатства. Поэтому выбирайте обувь из замши в нейтральных цветах (коричневые, бежевые, серые оттенки) для базовых вещей, а яркие модели можно носить с однотонными нарядами.
  • Сложность образа: Замша — материал, который лучше сочетать с простыми и лаконичными вещами. Перегрузка образа деталями может сделать его перегруженным.
  • Удобство: Не забывайте, что замшевая обувь — это не только красиво, но и удобно. И если вы выбрали модели с тонкой подошвой, делайте акцент на том, чтобы ваш образ был комфортным, особенно в летние дни.

Замшевая обувь — это не просто тренд, а возможность добавить в ваш гардероб стиль, элегантность и комфорт. В 2025 году замша будет в моде, и не только на осень и зиму, но и летом. Важно выбирать правильные модели и сочетать их с остальными элементами гардероба, чтобы добиться идеального образа!

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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