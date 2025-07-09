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Солнце, нервы, еда — кто на самом деле виноват в пятнах на коже

Солнце, гормоны и стресс провоцируют появление пигментных пятен
2:10
Моя семья » Красота и стиль

Пигментные пятна — как неожиданные гости: никто их не звал, а они уже портят тон лица, игнорируют косметику и вызывают неловкость на каждом фото. Каждая третья женщина старше 25 лет хотя бы раз сталкивалась с тем, что кожа вдруг "решила" разукраситься без предупреждения.

Женщина с солнцезащитным кремом на лице
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина с солнцезащитным кремом на лице

И если ты думала, что виновато только солнце — увы, это лишь верхушка айсберга.

Солнце: главный провокатор, даже в пасмурную погоду

Меланин — природный фильтр, который защищает нас от ультрафиолета. Но стоит перестараться с "прогулкой до магазина без SPF" — и клетки начинают паниковать, выбрасывая пигмент там, где не надо.

Даже в тени и под облаками ультрафиолет работает без выходных. А светлая кожа просто не успевает справляться.

Гормоны: скрытые дирижёры хаоса на лице

Беременность, гормональные контрацептивы, сбои щитовидки — всё это может вызвать меланодермию. Пятна при этом появляются в самых неожиданных местах, будто кто-то размазал грязь по щеке.

Это не эстетика — это сигнал организма о внутреннем дисбалансе.

Возраст: кожа сдаёт позиции

После 40 лет обновление клеток замедляется. Воспаления, прыщи, даже лёгкие царапины оставляют "тень" на память. Раньше это сходило без следа — теперь остаётся надолго.

Поствоспалительная пигментация — неприятный бонус взрослой кожи.

Стресс, еда и сигареты: саботаж изнутри

Недосып, кофе на голодный желудок, перекусы из фастфуда, курение — всё это снижает способность организма контролировать выработку меланина. И вот уже он не фильтрует солнце, а хаотично "рисует" по лицу.

Веснушки — мило. А вот асимметричные пятна с рваными краями?

Это уже повод не за консилером, а к дерматологу.

Если пигментация изменилась, начала чесаться, стала плотной или болезненной — не откладывай обследование. За маской "пигментного пятна" иногда прячутся воспалительные или гормональные заболевания.

Уточнения

Пигме́нт (лат. pigmentum — краска) — высокодисперсные порошкообразные красящие вещества, придающие материалам непрозрачность, цвет, противокоррозионные и другие свойства. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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