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Иллюзия молодости за 7 минут: макияж, который умеет всё

Макияж, который делает моложе: советы по выбору оттенков и текстур
Моя семья » Красота и стиль

Макияж давно перестал быть просто маской — он стал инструментом визуального обновления. С его помощью можно освежить черты, добавить сияния и вернуть коже отдохнувший вид, не прибегая к уколам или фильтрам.

Женщина
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Женщина

Румянец, который "оживляет"

Первое, что придает лицу свежесть — правильные румяна. Теплые розово-персиковые оттенки на яблочках щек визуально имитируют лёгкий загар и делают кожу "живой". Если добавить хайлайтер — эффект усиливается.

Светоотражающие частицы на верхней части скул, в уголках глаз и над верхней губой делают лицо моложе, а взгляд — открытым. Легкий блик в этих зонах возвращает коже внутреннее свечение. Дополнительное сияние можно создать, нанеся консилер на центр лба и подбородок.

Взгляд вверх — минус пять лет

Правильная техника макияжа глаз — ещё один способ визуально подтянуть лицо. Все линии и растушёвки должны стремиться вверх и к вискам. Даже тени и карандаш — никаких движений вниз, чтобы не утяжелять взгляд. Такой подход делает глаза более "распахнутыми", а лицо — приподнятым.

Подбор оттенков — ключ к молодости

Цвета, приближенные к естественным оттенкам кожи и румянца, всегда работают в плюс:

  • Тон и румяна: тёплый беж и персиковые подтона добавляют свежести.
  • Тени: шампань, розовое золото, светлая бронза — визуально "разглаживают" взгляд.
  • Губы: нюд и нежные ягодные оттенки добавляют объема и мягкости.

Если оттенок похож на натуральный цвет кожи, румянца или лёгкий загар — он почти всегда молодит.

Что делает старше

Ошибки в макияже могут "накинуть" возраст:

  • Плотный тон подчеркивает морщины и сухость.
  • Слишком много пудры делает лицо "пыльным".
  • Тёмные матовые тени в складке глаза — утяжеляют взгляд.
  • Жёсткий контур и тёмная помада — уменьшают губы и делают лицо строже.
  • Тонкие брови и неестественные цвета — создают усталый или устаревший образ.

Достаточно нескольких корректных штрихов — и лицо снова выглядит отдохнувшим.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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