Не тренировки, а дыхание: секрет плоского живота

Плоский живот без качания пресса: 5 домашних приёмов, которые действительно работают

2:10 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие уверены, что плоский живот — это результат долгих тренировок, километров на беговой дорожке и изнуряющего качания пресса. На самом деле всё куда проще. Часто живот выпирает вовсе не из-за жира, а по причине неправильной осанки, напряжённых мышц спины, стресса и даже банального неправильного дыхания.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Похудение

И хорошая новость: справиться с этим можно дома, без тренажёров, дорогих абонементов и спортивного режима.

1. Освободите живот от сутулости

Смещённый вперёд центр тяжести делает живот визуально больше. Когда плечи съезжают вперёд, таз наклоняется, и даже стройная фигура выглядит "с животиком". Достаточно вернуть телу вертикаль — и силуэт сразу станет легче. Несколько минут в день у стены помогают телу "запомнить" правильное положение.

2. Начните дышать животом

Многие взрослые дышат "ключицами", напрягая грудную клетку, а не диафрагму. Это замедляет обмен веществ и нарушает пищеварение. Осознанное дыхание с участием живота не только помогает расслабиться, но и способствует восстановлению внутреннего баланса.

3. Проверьте прогиб в пояснице

Гиперлордоз — излишний прогиб в пояснице — визуально делает живот заметнее, а также ослабляет мышцы пресса. Постепенно осваивая нейтральное положение таза, можно выровнять спину и вернуть комфорт телу даже без упражнений.

4. Пейте воду с умом

Задержка жидкости — частый спутник выпирающего живота. Правильный питьевой режим помогает избежать вздутия. Утро стоит начинать с тёплой воды с лимоном, а в течение дня — пить часто, но маленькими глотками. Главное — не запивать еду и не пить сразу после приёма пищи.

5. Делайте массаж живота

Мягкий круговой массаж улучшает лимфоток, расслабляет мышцы и помогает "опустить" напряжённый живот. Даже 5 минут в день дают ощущение лёгкости и визуальное улучшение формы.

Уточнения

Живо́т (общеславянское, от др.-рус. животъ «жизнь, имущество» из лат. vita «жизнь») — часть тела, представляющая собой брюшную полость и её стенки.



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