Упругость уходит, пигмент остаётся: ошибки ухода, которые портят кожу после 30

Возраст — не трагедия, а просто новая глава. Но в этой главе у кожи — свои правила игры. Уже после 30 она не прощает халатности: коллаген уходит, обновление замедляется, а в зеркале вдруг появляются "первые звоночки".
Хорошая новость: чтобы сохранить упругость, сияние и "тот самый" свежий вид — не нужен миллион баночек. Достаточно пяти простых правил, которые реально работают.
Пока все мажут только лоб и щёки, зона под подбородком начинает жить своей жизнью. А кожа там тоньше, суше и стареет быстрее.
Массируй крем вниз до груди — лёгкими движениями.
Массаж усиливает кровоток, помогает держать овал лица и не допустить "индюшачьей" шеи.
Солнце старит. Не сразу, но верно. И дело не в загаре, а в разрушении коллагена и появлении пигментных пятен.
Солнцезащита — каждый день, даже если за окном пасмурно.
Не жалей SPF — он как зубная щётка: без него день не начинается.
Обрати внимание на состав: никаких комедогенных компонентов, особенно если кожа склонна к жирности.
С возрастом кожа теряет способность удерживать воду. Результат — тусклость, сухость, стянутость.
Пей больше воды и ешь продукты с гиалуронкой — например, костный бульон или огурцы.
Снаружи помогут сыворотки с керамидами и глицерином — они создают невидимый барьер от потерь влаги.
Очищающие гели с агрессивной пеной и спиртом — зло. Да, они дают чувство "чистой до скрипа" кожи. Но вместе с грязью они уносят липидный барьер.
Забудь про мыло и спиртовые тоники.
Выбирай мягкие пенки, гели или мицеллярную воду — особенно вечером.
Кто бы что ни говорил, сон — бесплатный и самый эффективный крем. Без него кожа тускнеет, морщины углубляются, а утром в зеркале — чужой уставший человек.
Ложись хотя бы на час раньше.
Заведи шелковую наволочку — она не травмирует кожу и не оставляет заломов.
Освой дыхательные техники — и засыпай без прокрутки мыслей.
Пигме́нт (лат. pigmentum — краска) — высокодисперсные порошкообразные красящие вещества, придающие материалам непрозрачность, цвет, противокоррозионные и другие свойства.
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