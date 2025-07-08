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Упругость уходит, пигмент остаётся: ошибки ухода, которые портят кожу после 30

Эксперты назвали 5 правил ухода за кожей после 30 лет
2:36
Моя семья » Красота и стиль

Возраст — не трагедия, а просто новая глава. Но в этой главе у кожи — свои правила игры. Уже после 30 она не прощает халатности: коллаген уходит, обновление замедляется, а в зеркале вдруг появляются "первые звоночки".

Хорошая новость: чтобы сохранить упругость, сияние и "тот самый" свежий вид — не нужен миллион баночек. Достаточно пяти простых правил, которые реально работают.

1. Шея и декольте: предатели, которые выдают возраст первыми

Пока все мажут только лоб и щёки, зона под подбородком начинает жить своей жизнью. А кожа там тоньше, суше и стареет быстрее.

  • Массируй крем вниз до груди — лёгкими движениями.

  • Массаж усиливает кровоток, помогает держать овал лица и не допустить "индюшачьей" шеи.

2. SPF — не только на пляж

Солнце старит. Не сразу, но верно. И дело не в загаре, а в разрушении коллагена и появлении пигментных пятен.

  • Солнцезащита — каждый день, даже если за окном пасмурно.

  • Не жалей SPF — он как зубная щётка: без него день не начинается.

  • Обрати внимание на состав: никаких комедогенных компонентов, особенно если кожа склонна к жирности.

3. Влага, влага и ещё раз влага

С возрастом кожа теряет способность удерживать воду. Результат — тусклость, сухость, стянутость.

  • Пей больше воды и ешь продукты с гиалуронкой — например, костный бульон или огурцы.

  • Снаружи помогут сыворотки с керамидами и глицерином — они создают невидимый барьер от потерь влаги.

4. Умывание без насилия

Очищающие гели с агрессивной пеной и спиртом — зло. Да, они дают чувство "чистой до скрипа" кожи. Но вместе с грязью они уносят липидный барьер.

  • Забудь про мыло и спиртовые тоники.

  • Выбирай мягкие пенки, гели или мицеллярную воду — особенно вечером.

5. Спи красиво — и кожа скажет спасибо

Кто бы что ни говорил, сон — бесплатный и самый эффективный крем. Без него кожа тускнеет, морщины углубляются, а утром в зеркале — чужой уставший человек.

  • Ложись хотя бы на час раньше.

  • Заведи шелковую наволочку — она не травмирует кожу и не оставляет заломов.

  • Освой дыхательные техники — и засыпай без прокрутки мыслей.

Уточнения

Пигме́нт (лат. pigmentum — краска) — высокодисперсные порошкообразные красящие вещества, придающие материалам непрозрачность, цвет, противокоррозионные и другие свойства. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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