Эта самодельная тушь обошла дорогие бренды: без химии и раздражения

Зачем переплачивать за сомнительный состав, если идеальную тушь можно сделать самостоятельно — за 15 минут, без лишних затрат и с пользой для ресниц?
Домашняя натуральная тушь — это не только альтернатива дорогим продуктам, но и настоящий лайфхак для тех, кто устал от ломких ресниц, аллергии и пластиковых тюбиков. А главное — всё просто, быстро и работает.
Основу туши составляют:
активированный уголь — даёт насыщенный цвет;
масло жожоба — увлажняет, укрепляет, стимулирует рост;
гель алоэ вера — придаёт стойкость и заботится о коже век.
Ингредиенты доступны в аптеке или любом магазине натуральной косметики. Никакой экзотики — всё под рукой.
Измельчи уголь — таблетки толкутся до состояния пудры, можно использовать ступку или обычную ложку.
Добавь 2-3 капли масла жожоба — для питания и защиты ресниц.
Влей гель алоэ понемногу, пока не получится консистенция густой сметаны.
Смесь должна быть однородной, без комков — это залог ровного нанесения.
Используй чистый тюбик от старой туши — промытый, высушенный, без остатков. Переложить смесь удобно с помощью шприца или чистой кисточки. Перед использованием тюбик встряхни — и готово.
Слегка промокни кисть у корней, затем проведи к кончикам.
Первый слой — тонкий, для естественного эффекта.
При желании нанеси второй — ресницы станут ещё гуще.
Никакой липкости, тяжести или запаха — только лёгкость, удлинение и ощущение ухоженности.
Состав не раздражает слизистую и подходит даже тем, кто обычно страдает от покраснения и зуда. После снятия ресницы остаются мягкими, гладкими и укреплёнными.
Удаляется легко — тёплой водой и мягким средством. Никакой химии и необходимости тереть глаза.
Экономия: один тюбик — копейки, хватает на неделю.
Экология: меньше пластика, тюбик можно использовать многократно.
Эффект накопления: с каждым днём ресницы становятся здоровее.
А ещё - чувство гордости за то, что делаешь полезную косметику своими руками.
Домашняя тушь — это выбор в пользу себя
Она проста, эффективна и безопасна. Ни раздражения, ни потёков, ни лишних трат. А результат — как после салонного ухода: густые, чёрные, ухоженные ресницы, которые не боятся ни ветра, ни слёз, ни времени.
Тушь (нем. Tusche) — краска, различных цветов, ранее брусковая чёрная краска (тушь чёрная), разных оттенков, приготовленная из сажи.
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