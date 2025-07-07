Названы лучшие способы сушки феном без вреда для волос

Фен — незаменимый помощник, особенно по утрам. Но частое использование может превратить волосы в солому: сухие, ломкие, сечённые концы. Хорошая новость: пересушивание можно предотвратить. Главное — правильно сушить.
Мокрые волосы наиболее уязвимы. Если включить фен сразу, вы буквально «выпариваете» влагу не только снаружи, но и изнутри.
Дайте волосам подсохнуть естественно 10–15 минут в полотенце (лучше — из микрофибры), прежде чем брать фен в руки.
Это не маркетинг, а необходимость. Термозащитные спреи создают барьер между горячим воздухом и кутикулой волоса.
Ищите средства с маслами арганы, кокоса или кератином. Наносите на влажные волосы, равномерно распределяя.
Чем выше температура, тем больше урона. А если сушить часто — накопительный эффект приведёт к ломкости и тусклости.
Выбирайте средний температурный режим и завершайте сушку холодным воздухом — это «закрывает» кутикулы и сохраняет блеск.
Без насадки поток горячего воздуха рассеивается, сушит волосы неравномерно и перегревает кожу головы.
Направляйте поток по росту волос, а не против — так они будут менее пушистыми и послушными.
Если вы не укладываете волосы, позвольте им высохнуть естественно хотя бы пару раз в неделю. Волосы отблагодарят здоровым видом.
Фен — это не зло, если правильно им пользоваться. Немного лайфхаков — и вы забудете, что такое пересушенные и безжизненные волосы.
Фен — инструмент, выдающий направленный поток нагретого воздуха.
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