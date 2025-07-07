Как выбрать тени для глаз в зависимости от их формы: секреты для идеального макияжа

Наносите тени как профи: лучшие сочетания для каждого типа глаз

1:55 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Даже самые дорогие тени могут «не работать», если вы не учитываете форму своих глаз. Расположение, цвет и техника нанесения — ключ к макияжу, который подчёркивает достоинства. Мы расскажем, какие оттенки и приёмы подойдут именно вам, чтобы сделать взгляд открытым и выразительным.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Макияж

Миндалевидные глаза — идеальный холст

Практически любые сочетания теней, но особенно хорошо смотрятся мягкие переходы между средними и тёмными оттенками.

Совет: используйте шиммер на центр века и внешний угол затемняйте — это усилит глубину.

Нависшее веко — подчёркиваем подвижное веко

Матовые тени среднего тона и яркий акцент в центре века. Избегайте тёмного в складке — он просто «спрячется».

Совет: линию складки поднимайте чуть выше анатомической — визуально откроет взгляд.

Глубоко посаженные глаза — свет и лёгкость

Светлые оттенки с сатиновым финишем. Тёмные цвета — только во внешнем уголке.

Совет: не затемняйте нижнее веко — это сделает глаза ещё глубже посаженными.

Широко посаженные глаза — затемнение во внутреннем уголке

Тёмные оттенки ближе к переносице и светлый акцент на внешней части века.

Совет: чёткая стрелка помогает «собрать» взгляд в центр.

Маленькие глаза — минимализм и свет

Светлые, пастельные тени, шиммер на внутренний уголок и минимум затемнения.

Совет: никакого жёсткого контура и обводки — всё мягко растушёвываем.

Идеального макияжа не бывает без учёта формы глаз. Даже одна правильно поставленная тень может изменить весь образ — главное, знать куда и зачем её наносить.

Уточнения

Тени для век — средство декоративной косметики, применяющееся для макияжа глаз.



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