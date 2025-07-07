Как выбрать тени для глаз в зависимости от их формы: секреты для идеального макияжа

Даже самые дорогие тени могут «не работать», если вы не учитываете форму своих глаз. Расположение, цвет и техника нанесения — ключ к макияжу, который подчёркивает достоинства. Мы расскажем, какие оттенки и приёмы подойдут именно вам, чтобы сделать взгляд открытым и выразительным.
Практически любые сочетания теней, но особенно хорошо смотрятся мягкие переходы между средними и тёмными оттенками.
Совет: используйте шиммер на центр века и внешний угол затемняйте — это усилит глубину.
Матовые тени среднего тона и яркий акцент в центре века. Избегайте тёмного в складке — он просто «спрячется».
Совет: линию складки поднимайте чуть выше анатомической — визуально откроет взгляд.
Светлые оттенки с сатиновым финишем. Тёмные цвета — только во внешнем уголке.
Совет: не затемняйте нижнее веко — это сделает глаза ещё глубже посаженными.
Тёмные оттенки ближе к переносице и светлый акцент на внешней части века.
Совет: чёткая стрелка помогает «собрать» взгляд в центр.
Светлые, пастельные тени, шиммер на внутренний уголок и минимум затемнения.
Совет: никакого жёсткого контура и обводки — всё мягко растушёвываем.
Идеального макияжа не бывает без учёта формы глаз. Даже одна правильно поставленная тень может изменить весь образ — главное, знать куда и зачем её наносить.
Тени для век — средство декоративной косметики, применяющееся для макияжа глаз.
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