Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дочь Абдулова подтвердила отношения с режиссёром Алексеем Федорцовым: подробности романа
Новые правила для водителей и пешеходов на зебре
Священная вода Чили: мистическое озеро, куда ведёт дорога через облака
Парадокс Красной планеты: открытие Curiosity объяснило гибель марсианской атмосферы
Секреты успешного сбора клубники: избегайте этих ошибок
Планета без людей — и вот кто первым начнёт делить территорию
История Челси: клуб из команды изгоев превратился в топовый
Леонид Агутин прервал концерт из-за потерянного обручального кольца
Сушите волосы феном каждый день? Эти 5 правил спасут их от сухости

Как выбрать тени для глаз в зависимости от их формы: секреты для идеального макияжа

Наносите тени как профи: лучшие сочетания для каждого типа глаз
1:55
Моя семья » Красота и стиль

Даже самые дорогие тени могут «не работать», если вы не учитываете форму своих глаз. Расположение, цвет и техника нанесения — ключ к макияжу, который подчёркивает достоинства. Мы расскажем, какие оттенки и приёмы подойдут именно вам, чтобы сделать взгляд открытым и выразительным.

Макияж
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Макияж

Миндалевидные глаза — идеальный холст

Практически любые сочетания теней, но особенно хорошо смотрятся мягкие переходы между средними и тёмными оттенками.

Совет: используйте шиммер на центр века и внешний угол затемняйте — это усилит глубину.

Нависшее веко — подчёркиваем подвижное веко

Матовые тени среднего тона и яркий акцент в центре века. Избегайте тёмного в складке — он просто «спрячется».

Совет: линию складки поднимайте чуть выше анатомической — визуально откроет взгляд.

Глубоко посаженные глаза — свет и лёгкость

Светлые оттенки с сатиновым финишем. Тёмные цвета — только во внешнем уголке.

Совет: не затемняйте нижнее веко — это сделает глаза ещё глубже посаженными.

Широко посаженные глаза — затемнение во внутреннем уголке

Тёмные оттенки ближе к переносице и светлый акцент на внешней части века.

Совет: чёткая стрелка помогает «собрать» взгляд в центр.

Маленькие глаза — минимализм и свет

Светлые, пастельные тени, шиммер на внутренний уголок и минимум затемнения.

Совет: никакого жёсткого контура и обводки — всё мягко растушёвываем.

Идеального макияжа не бывает без учёта формы глаз. Даже одна правильно поставленная тень может изменить весь образ — главное, знать куда и зачем её наносить.

Уточнения

Тени для век — средство декоративной косметики, применяющееся для макияжа глаз.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Банановая кожура в качестве удобрения для орхидей — проверенный способ
Садоводство, цветоводство
Банановая кожура в качестве удобрения для орхидей — проверенный способ Аудио 
Обычная зарядка стала причиной пожара — как избежать этого
Недвижимость
Обычная зарядка стала причиной пожара — как избежать этого Аудио 
7500 рублей штрафа за неверный манёвр: когда не следует ехать по стрелке?
Авто
7500 рублей штрафа за неверный манёвр: когда не следует ехать по стрелке? Аудио 
Популярное
Отдых у реки и неожиданные шипящие соседи: как остаться живым и не превратиться в ужин

В реках и озерах можно встретить ужей и гадюк. Узнайте, как отличить их, избежать укусов и что делать при встрече со змеей у воды.

Что делать при встрече со змеей у реки: советы экологов по безопасности
Наша планета готовится к космическому манёвру
152 миллиона километров пустоты: Земля готовится к большому прыжку
Лигры, пиззли и ягулеры: 10 животных, названия которых звучат как шутка — но они существуют
Китай случайно замедлил вращение Земли: НАСА бьёт тревогу
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Как превратить дом в шикарное пространство за пару дней: 7 простых шагов к уюту
Без понтов, но с ресурсом: что купить на вторичке в 2025
Без понтов, зато с характером: машины, которые не ломаются
Без понтов, зато с характером: машины, которые не ломаются
Последние материалы
Доверие к доллару разрушено — Лавров о неконтролируемом росте госдолга США
Как рыбы маскируются под камни: самые смертоносные хищники океана
Эксперты предупредили: заправка до полного повреждает топливную систему
Подземные воды и климат: как сдвиг осадков повлияет на ресурсы
Майкл Дуглас объявляет о завершении карьеры на фоне борьбы с раком
Уксус и крахмал вместо химии: натуральное средство для сада
Тропа Одиссея, город-призрак и пляжи без туристов: путь, о котором не расскажут в турагентствах
Серый цвет больше не в моде: тренды интерьера 2025
Летние тренды в еде: что готовят россияне в жару?
Прохор Шаляпин объяснил, почему хотел бы переспать с Собчак
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.