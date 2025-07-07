Средства, которые доказали эффективность в борьбе с расширенными порами

Что наносить, чтобы поры не были видны даже при макросъёмке?

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Обещания «невидимых пор» стали нормой на баночках кремов и сывороток. Но правда в том, что поры — часть анатомии, и «закрыть» их навсегда невозможно. Однако есть средства, которые действительно улучшают их внешний вид, уменьшая растянутость и глубину. Рассказываем, какая косметика работает, а какая просто маркетинг.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Уход за кожей

Почему поры расширяются?

Поры расширяются по разным причинам: из-за жирной кожи, скопления себума, потери упругости с возрастом или неправильного ухода. Когда они забиты и кожа теряет тонус — они становятся особенно заметны.

Ингредиенты, которые действительно работают

Ниацинамид (витамин B3)

Регулярное применение помогает регулировать выработку себума и визуально сокращает поры.

Салициловая кислота (BHA)

Проникает глубоко в поры и очищает их отнутри, предотвращая их расширение.

Ретиноиды

Укрепляют дерму, стимулируют обновление клеток, благодаря чему кожа становится плотнее, а поры — менее заметны.

Цинк

Матирует, регулирует жирность кожи и оказывает противовоспалительное действие. Отличен для склонной к акне кожи.

Форматы, которые лучше всего работают

Сыворотки с кислотами или ниацинамидом — действуют целенаправленно и быстро.

— действуют целенаправленно и быстро. Глиняные маски — очищают и сужают поры за счёт выведения лишнего жира и загрязнений.

— очищают и сужают поры за счёт выведения лишнего жира и загрязнений. Тонеры с кислотами — помогают поддерживать эффект между процедурами.

— помогают поддерживать эффект между процедурами. Ретиноидные кремы — подходят для вечернего ухода при отсутствии противопоказаний.

А что точно не поможет?

Силиконовые праймеры. Они создают иллюзию сглаживания, но не работают в долгую. «Сужающие» маски с эффектом лифтинга — часто дают лишь временное чувство стянутости.

Расширенные поры — не приговор, а лишь сигнал, что коже нужен правильный уход. Сочетание эффективных ингредиентов и регулярность поможет добиться заметного результата. Главное — не верить в чудо за один день, а действовать последовательно.

Уточнения

Поры — у животных и человека отверстия выводных протоков потовых желёз на поверхности кожи.



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