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Как избежать раздражения после эпиляции: 5 секретов, которые спасут вашу кожу

Почему важно ухаживать за кожей после эпиляции: 5 необходимых средств
2:25
Моя семья » Красота и стиль

Эпиляция — быстрый способ избавиться от нежелательных волос, но часто за гладкой кожей приходит раздражение, покраснение или даже сыпь. Чтобы избежать этих последствий, важно не только правильно провести процедуру, но и позаботиться о коже сразу после. Рассказываем, какие средства действительно помогают, а какие — усугубляют ситуацию.

Бритьё ног
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Бритьё ног

Почему появляется раздражение после эпиляции

Кожа после удаления волос травмирована — микроскопические ранки, открытые фолликулы, термическое или механическое воздействие. Это провоцирует воспаление, зуд, покраснение. Особенно чувствительно реагируют зоны бикини и подмышек.

Сразу после эпиляции — не трогайте кожу

Первое правило: минимум прикосновений. Не наносите спиртосодержащие продукты, дезодоранты или парфюмы. Дайте коже «подышать» минимум 20–30 минут, избегайте тесной синтетической одежды.

Что наносить на кожу после эпиляции

1. Пантенол или бепантен

Классика ухода. Эти кремы помогают заживить микроповреждения и снимают покраснение.

2. Гидролаты и термальная вода

Они успокаивают, охлаждают и увлажняют. Идеальны в первые часы после эпиляции.

3. Гели с алоэ вера

Алоэ обладает выраженным противовоспалительным действием. Но выбирайте продукт без спирта!

4. Кремы с цинком или каламином

Подойдут, если кожа склонна к высыпаниям. Подсушивают и снимают воспаления.

5. Мази с антисептиками (например, хлоргексидин)

Если вы сомневаетесь в стерильности процедуры — мягкий антисептик снизит риск фолликулита.

Что не стоит использовать

  • Средства с кислотами или ретиноидами
  • Парфюмированные лосьоны
  • Жирные масла, забивающие поры
  • Скрабы — минимум 2 дня после процедуры

Уход за кожей после эпиляции — не менее важен, чем сама процедура. Чем бережнее вы отнесётесь к ней в первые часы, тем меньше шансов на раздражение, сыпь и врастание. Успокаивающие кремы, чистота и отказ от агрессивных продуктов — простой путь к гладкости без последствий.

Уточнения

Эпиля́ция — искусственное удаление волос посредством разрушения волосяных луковиц тем или иным способом, чаще всего электрическим разрядом.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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