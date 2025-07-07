Как избежать раздражения после эпиляции: 5 секретов, которые спасут вашу кожу

Эпиляция — быстрый способ избавиться от нежелательных волос, но часто за гладкой кожей приходит раздражение, покраснение или даже сыпь. Чтобы избежать этих последствий, важно не только правильно провести процедуру, но и позаботиться о коже сразу после. Рассказываем, какие средства действительно помогают, а какие — усугубляют ситуацию.
Кожа после удаления волос травмирована — микроскопические ранки, открытые фолликулы, термическое или механическое воздействие. Это провоцирует воспаление, зуд, покраснение. Особенно чувствительно реагируют зоны бикини и подмышек.
Первое правило: минимум прикосновений. Не наносите спиртосодержащие продукты, дезодоранты или парфюмы. Дайте коже «подышать» минимум 20–30 минут, избегайте тесной синтетической одежды.
Классика ухода. Эти кремы помогают заживить микроповреждения и снимают покраснение.
Они успокаивают, охлаждают и увлажняют. Идеальны в первые часы после эпиляции.
Алоэ обладает выраженным противовоспалительным действием. Но выбирайте продукт без спирта!
Подойдут, если кожа склонна к высыпаниям. Подсушивают и снимают воспаления.
Если вы сомневаетесь в стерильности процедуры — мягкий антисептик снизит риск фолликулита.
Уход за кожей после эпиляции — не менее важен, чем сама процедура. Чем бережнее вы отнесётесь к ней в первые часы, тем меньше шансов на раздражение, сыпь и врастание. Успокаивающие кремы, чистота и отказ от агрессивных продуктов — простой путь к гладкости без последствий.
Эпиля́ция — искусственное удаление волос посредством разрушения волосяных луковиц тем или иным способом, чаще всего электрическим разрядом.
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