Отказ от ужина не работает: вот почему вы не худеете, даже если голодаете

Спасите свою фигуру: благодаря ужину можно избежать замедления метаболизма

1:47 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие считают, что пропуск ужина — это лёгкий путь к похудению. Но правда в том, что такая стратегия часто даёт прямо противоположный результат: замедляет обмен веществ, усиливает голод и даже может привести к набору веса. Разбираемся, почему голодные вечера не работают на фигуру — и как на самом деле стоит выстраивать питание.

Фото: Design by Freepick by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Угро на овсяном отваре

Замедление метаболизма

Организм воспринимает регулярное отсутствие еды вечером как сигнал тревоги. Он начинает работать в режиме экономии, снижая скорость метаболизма. В результате сжигается меньше калорий даже в состоянии покоя.

Повышенный утренний аппетит

Если вы не поужинали, велика вероятность, что с утра проснётесь с волчьим аппетитом. Это может привести к перееданию и выбору менее здоровой пищи — особенно сладкой и жирной.

Нарушение сна

Голод мешает засыпанию и ухудшает качество сна. А плохой сон напрямую влияет на гормоны, регулирующие аппетит (грелин и лептин). Это вызывает тягу к быстрым углеводам и мешает контролировать количество еды на следующий день.

Потеря мышечной массы

Когда тело недополучает энергию из еды, оно начинает «забирать» её из мышц. Итог — замедление метаболизма и ослабление мышечного тонуса, что визуально делает тело более дряблым.

Как поступать правильно

Ужин не нужно отменять — его нужно грамотно выстраивать. Идеальный вечерний приём пищи лёгкий, но насыщенный: белки (рыба, яйца, тофу), немного полезных жиров и клетчатка. Исключите тяжёлые блюда, фастфуд и сахар, но не голодайте.

Уточнения

У́жин — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью.



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