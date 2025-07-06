Омоложение без эффекта: какие популярные процедуры не справляются с задачей

5 процедур против старения, которые не работают: что скрывает индустрия красоты

1:55 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Индустрия красоты предлагает десятки процедур «против старения»: от масок до лазеров. Но не всё, что обещает омоложение, действительно его даёт. Некоторые методы не только бесполезны, но и могут навредить, если делать их вслепую. Рассказываем, какие процедуры не дают обещанного результата — и почему важно делать ставку на доказанные методы.

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1. Альгинатные маски — не магия, а увлажнение

Они отлично освежают кожу, но не обладают антивозрастным эффектом. Ни одна альгинатная маска не борется с морщинами или потерей упругости, как бы дорого она ни стоила. Это просто способ «освежиться» — не более.

2. «Безинъекционная мезотерапия» — эффект до умывания

Популярная альтернатива уколам на деле лишь поверхностное нанесение сыворотки под воздействием тока или ультразвука. Кожа становится мягче, но на глубокие возрастные изменения такие методы не влияют.

3. Броссаж и вакуумное очищение — уход, а не омоложение

Эти методы хороши для выравнивания текстуры кожи, но с возрастом связаны с рисками: растяжение тканей, повреждение капилляров и нулевой эффект в плане лифтинга.

4. Пилинги низкой концентрации — «ни о чём»

Фруктовые или молочные кислоты в минимальных дозировках продаются под видом омолаживающих процедур. На самом деле они работают только как лёгкая эксфолиация и никак не влияют на выработку коллагена.

Что действительно работает?

Подтверждённый эффект имеют: ретиноиды, лазерные шлифовки, микротоковая терапия, инъекции (ботокс, филлеры), а также системный уход и SPF. Всё остальное — приятные, но поверхностные ритуалы.

Уточнения

Пилинг или эксфолиация в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.



Мезотерапия — это изначально инвазивный нехирургический метод, который использует микроинъекции фармацевтических и гомеопатических препаратов, экстрактов растений, витаминов и других ингредиентов в подкожно-жировую клетчатку.



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