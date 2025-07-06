Омоложение без эффекта: какие популярные процедуры не справляются с задачей

Индустрия красоты предлагает десятки процедур «против старения»: от масок до лазеров. Но не всё, что обещает омоложение, действительно его даёт. Некоторые методы не только бесполезны, но и могут навредить, если делать их вслепую. Рассказываем, какие процедуры не дают обещанного результата — и почему важно делать ставку на доказанные методы.
Они отлично освежают кожу, но не обладают антивозрастным эффектом. Ни одна альгинатная маска не борется с морщинами или потерей упругости, как бы дорого она ни стоила. Это просто способ «освежиться» — не более.
Популярная альтернатива уколам на деле лишь поверхностное нанесение сыворотки под воздействием тока или ультразвука. Кожа становится мягче, но на глубокие возрастные изменения такие методы не влияют.
Эти методы хороши для выравнивания текстуры кожи, но с возрастом связаны с рисками: растяжение тканей, повреждение капилляров и нулевой эффект в плане лифтинга.
Фруктовые или молочные кислоты в минимальных дозировках продаются под видом омолаживающих процедур. На самом деле они работают только как лёгкая эксфолиация и никак не влияют на выработку коллагена.
Подтверждённый эффект имеют: ретиноиды, лазерные шлифовки, микротоковая терапия, инъекции (ботокс, филлеры), а также системный уход и SPF. Всё остальное — приятные, но поверхностные ритуалы.
Пилинг или эксфолиация в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.
Мезотерапия — это изначально инвазивный нехирургический метод, который использует микроинъекции фармацевтических и гомеопатических препаратов, экстрактов растений, витаминов и других ингредиентов в подкожно-жировую клетчатку.
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