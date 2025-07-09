Рынок упал, а они в топе: 5 кроссоверов, за которыми охотятся

Кроссоверы Changan и Belgee вошли в число лидеров продаж в России

4:41 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Несмотря на общее снижение активности на авторынке и падение продаж почти на треть, некоторые модели кроссоверов в России продолжают демонстрировать стабильный спрос. Эти автомобили не просто удержались на плаву — они вошли в число самых продаваемых, сохранив интерес потребителей даже в условиях неопределённости. Ниже — обзор пяти таких моделей без ранжирования, но с подробным анализом каждой.

Фото: Own work by User3204, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Chery Tiggo 4 Pro

Changan UNI-S — универсальный городской формат

Модель, ранее известная как CS55 Plus, за полгода разошлась тиражом около 13,5 тысяч экземпляров. Основой успеха стало сочетание современного дизайна, адекватной стоимости и приемлемых технических характеристик. Автомобиль комплектуется 1.5-литровым турбомотором (181 л. с.) и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DCT, что обеспечивает динамичную езду в городских условиях.

Среди сильных сторон — вместительный салон, богатое оснащение, включая адаптивный круиз-контроль и камеры кругового обзора. Некоторые владельцы отмечают жёсткость подвески и слабую шумоизоляцию, однако в целом модель воспринимается как сбалансированный выбор для повседневного использования.

Geely Monjaro — представитель среднего класса с премиальными замашками

Модель позиционируется как крупный и хорошо оснащённый кроссовер. Под капотом — 2-литровый турбомотор на 238 л. с., работающий в паре с 8-ступенчатым классическим автоматом. Такая связка обеспечивает уверенное поведение как в городе, так и на трассе.

В списке оборудования — адаптивная подвеска, панорамная крыша, кожаный салон, цифровые приборы и множество вспомогательных систем. Снижение продаж в июне на 38% связано, скорее всего, с насыщением спроса, чем с потерей интереса. Модель отличается высоким уровнем комфорта, однако и цена находится выше среднего по сегменту.

Belgee X50 — практичный выбор с акцентом на бюджет

Белорусский кроссовер, созданный на базе Geely Coolray, неожиданно оказался в списке лидеров продаж. За полгода реализовано более 11 тысяч экземпляров. Снижение спроса в июне составило порядка 16%, что не повлияло на общее положение модели.

Комплектация включает 1.5-литровый турбомотор на 150 л. с. и 7-ступенчатый "робот". Компактность и лёгкость позволяют эффективно использовать автомобиль в городе. В салоне установлена цифровая панель, мультимедиа-система, климат-контроль. Качество материалов скромное, шумоизоляция не идеальна, но в целом модель предлагает разумное соотношение цены и набора опций.

Chery Tiggo 7 Pro Max — ставка на сбалансированность

Автомобиль уверенно чувствует себя на рынке благодаря широкой дилерской сети, доступности и богатому набору опций. Внешне модель напоминает европейские кроссоверы, а внутри предлагает комфортный и функциональный интерьер с обогревом всех сидений, вентиляцией, атмосферной подсветкой, электронным ручником и системами помощи при парковке.

Двигатель — 1.6 турбо на 150 л. с. в сочетании с "роботом" DCT7. Поведение автомобиля на дороге характеризуется как уверенное, с уклоном в комфорт. За полгода продано почти 20 тысяч машин, что делает модель одним из самых устойчивых участников сегмента.

Haval Jolion — стабильный лидер по популярности

Jolion удерживает лидерство по продажам даже на фоне падения рынка. За шесть месяцев реализовано более 25 тысяч машин. Автомобиль собирается в Туле, что позволяет удерживать стоимость на конкурентном уровне.

Оснащение включает 1.5-литровый турбомотор (143 или 150 л. с.), механическую или роботизированную коробку. Автомобиль предлагается как универсальное решение для широкой аудитории — от бывших владельцев седанов до семейных водителей. Интерьер — простой, но удобный. Управление интуитивно понятное, обзор хороший. Модель зарекомендовала себя как надёжная и неприхотливая в эксплуатации.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



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