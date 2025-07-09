Рынок упал, а они в топе: 5 кроссоверов, за которыми охотятся

Несмотря на общее снижение активности на авторынке и падение продаж почти на треть, некоторые модели кроссоверов в России продолжают демонстрировать стабильный спрос. Эти автомобили не просто удержались на плаву — они вошли в число самых продаваемых, сохранив интерес потребителей даже в условиях неопределённости. Ниже — обзор пяти таких моделей без ранжирования, но с подробным анализом каждой.
Модель, ранее известная как CS55 Plus, за полгода разошлась тиражом около 13,5 тысяч экземпляров. Основой успеха стало сочетание современного дизайна, адекватной стоимости и приемлемых технических характеристик. Автомобиль комплектуется 1.5-литровым турбомотором (181 л. с.) и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DCT, что обеспечивает динамичную езду в городских условиях.
Среди сильных сторон — вместительный салон, богатое оснащение, включая адаптивный круиз-контроль и камеры кругового обзора. Некоторые владельцы отмечают жёсткость подвески и слабую шумоизоляцию, однако в целом модель воспринимается как сбалансированный выбор для повседневного использования.
Модель позиционируется как крупный и хорошо оснащённый кроссовер. Под капотом — 2-литровый турбомотор на 238 л. с., работающий в паре с 8-ступенчатым классическим автоматом. Такая связка обеспечивает уверенное поведение как в городе, так и на трассе.
В списке оборудования — адаптивная подвеска, панорамная крыша, кожаный салон, цифровые приборы и множество вспомогательных систем. Снижение продаж в июне на 38% связано, скорее всего, с насыщением спроса, чем с потерей интереса. Модель отличается высоким уровнем комфорта, однако и цена находится выше среднего по сегменту.
Белорусский кроссовер, созданный на базе Geely Coolray, неожиданно оказался в списке лидеров продаж. За полгода реализовано более 11 тысяч экземпляров. Снижение спроса в июне составило порядка 16%, что не повлияло на общее положение модели.
Комплектация включает 1.5-литровый турбомотор на 150 л. с. и 7-ступенчатый "робот". Компактность и лёгкость позволяют эффективно использовать автомобиль в городе. В салоне установлена цифровая панель, мультимедиа-система, климат-контроль. Качество материалов скромное, шумоизоляция не идеальна, но в целом модель предлагает разумное соотношение цены и набора опций.
Автомобиль уверенно чувствует себя на рынке благодаря широкой дилерской сети, доступности и богатому набору опций. Внешне модель напоминает европейские кроссоверы, а внутри предлагает комфортный и функциональный интерьер с обогревом всех сидений, вентиляцией, атмосферной подсветкой, электронным ручником и системами помощи при парковке.
Двигатель — 1.6 турбо на 150 л. с. в сочетании с "роботом" DCT7. Поведение автомобиля на дороге характеризуется как уверенное, с уклоном в комфорт. За полгода продано почти 20 тысяч машин, что делает модель одним из самых устойчивых участников сегмента.
Jolion удерживает лидерство по продажам даже на фоне падения рынка. За шесть месяцев реализовано более 25 тысяч машин. Автомобиль собирается в Туле, что позволяет удерживать стоимость на конкурентном уровне.
Оснащение включает 1.5-литровый турбомотор (143 или 150 л. с.), механическую или роботизированную коробку. Автомобиль предлагается как универсальное решение для широкой аудитории — от бывших владельцев седанов до семейных водителей. Интерьер — простой, но удобный. Управление интуитивно понятное, обзор хороший. Модель зарекомендовала себя как надёжная и неприхотливая в эксплуатации.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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