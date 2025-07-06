Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рассрочка на жильё: почему она вредит рынку недвижимости
Как удалить жвачку с волос, обуви и одежды: простые и быстрые способы
Сетка между сиденьями: как органайзер помогает в салоне автомобиля
Учёные объяснили, почему детёныши диких животных не боятся людей
Виктория Дайнеко и преследование фанатом: как геолокация чуть не стала роковой ошибкой
Гданьск: белоснежный песок и холодное море — знакомимся с курортом
Активация орехов: 4 простых шага к улучшению здоровья и вкуса
Супервулканы оказались опаснее, чем считалось
Секрет английского чая с молоком: более 127 млн чашек в день завариваются именно так

Секрет ясной головы в жару: напиток, который возвращает энергию

Почему магний, соль и кокосовая вода стали секретом борьбы с хронической усталостью
2:08
Моя семья » Красота и стиль

Постоянное чувство тревоги, эмоциональное выгорание и отсутствие энергии — это не просто усталость. Это признаки того, что организм может находиться в состоянии хронического стресса. Согласно последнему отчёту Censis-Eudaimon, более трети людей признают: работа доводит их до предела.

Кокосовая вода
Фото: Designed by Freepik by stockking is licensed under Public domian
Кокосовая вода

Неудивительно, что соцсети полны советов, как восстановить душевное равновесие. Один из самых обсуждаемых рецептов — так называемый "кортизоловый коктейль". Его хвалят за способность снижать уровень стресса, улучшать сон и даже "перезагружать" гормональную систему. Но действительно ли он работает?

Что нужно знать о кортизоле

Кортизол — это гормон, вырабатываемый надпочечниками. Он участвует в обмене веществ, управляет уровнем сахара в крови, влияет на воспалительные процессы и помогает организму просыпаться и засыпать. В небольших дозах он полезен, но при длительном стрессе его уровень остаётся постоянно высоким — и это мешает телу "выйти" из тревожного режима.

Факторы вроде недосыпа, обезвоживания или плохого питания только усугубляют ситуацию. Именно поэтому идея восполнить баланс с помощью напитка выглядит заманчиво.

Рецепт коктейля против стресса

Смешайте:

  • 200 мл кокосовой воды
  • сок половины лимона
  • 50 мл апельсинового сока
  • 1 ч. л. порошка магния
  • 1/4 ч. л. соли
  • газированную воду — по вкусу

Почему этот напиток стал вирусным

Каждый ингредиент имеет свою функцию:

  • Кокосовая вода — источник электролитов и увлажнения
  • Лимон и апельсин — заряд витамина С и лёгкая кислинка
  • Магний — помогает расслабить мышцы и успокоить нервную систему
  • Соль — участвует в поддержании баланса натрия и калия

Это не лекарство и не волшебство, но в жаркий день такой коктейль может действительно помочь организму "выдохнуть" — особенно если стресс стал постоянным спутником.

Уточнения

Кортизо́л (гидрокортизон) — стероидный гормон, который образуется в коре надпочечников.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Сейчас читают
Китай замедлил вращение Земли
Наука и техника
Китай замедлил вращение Земли Аудио 
Что делать при встрече со змеей у реки: советы экологов по безопасности
Домашние животные
Что делать при встрече со змеей у реки: советы экологов по безопасности
Смесь уксуса и мыла отпугивает муравьёв — подтверждённый способ
Недвижимость
Смесь уксуса и мыла отпугивает муравьёв — подтверждённый способ Аудио 
Популярное
Океан светится по ночам — и это очень плохой знак: начинается что-то необратимое

Океаны светятся зелёным, но за этим красивым явлением скрывается разрушительный процесс, меняющий морские экосистемы. Учёные бьют тревогу.

Воды залива Омана теряют кислород из-за вспышки Noctiluca scintillans
Рецепт жареных кабачков с сухарями и чесноком
Как жарить кабачки: один секрет для идеального результата, о котором вы не догадывались
Кошки, которые преданнее собак: не отпускают даже ночью, не отходят даже в обиде
Хищник в маске шута: за что гиен боятся и презирают даже в животном мире
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Повернул, как велела стрелка — и попал под штраф: что не так с зелёным сигналом светофора
Не выбрасывайте старые полотенца — вот как они пригодятся в ванной
Чай с мятой мощно прокачивает мозг, уверены ученые
Чай с мятой мощно прокачивает мозг, уверены ученые
Последние материалы
Как выбрать идеальный бытовой измельчитель для кухни: советы по выбору
После жары и моря: аптечные продажи средств для восстановления волос увеличились в два раза
Фартлек: эффективная методика кардио-тренировок для всех уровней подготовки
Криптовалюты в госрезервах. Шаг Казахстана в будущее?
Врач Дебо Бёден: кровь в моче может быть ранним симптомом рака почки
Как определить расположение бензобака по приборной панели авто
Настя Задорожная учит свою дочь плаванию: шокирующее видео привело к спорам
Литературные трудности Варвары Видо: что пошло не так?
Путешествие с кошкой: пять причин, почему кошке может стать плохо в пути
Северная Корея открыла курорт Вонсан-Кальма на 20 тысяч мест
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.