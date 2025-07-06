Секрет ясной головы в жару: напиток, который возвращает энергию

Почему магний, соль и кокосовая вода стали секретом борьбы с хронической усталостью

2:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Постоянное чувство тревоги, эмоциональное выгорание и отсутствие энергии — это не просто усталость. Это признаки того, что организм может находиться в состоянии хронического стресса. Согласно последнему отчёту Censis-Eudaimon, более трети людей признают: работа доводит их до предела.

Фото: Designed by Freepik by stockking is licensed under Public domian Кокосовая вода

Неудивительно, что соцсети полны советов, как восстановить душевное равновесие. Один из самых обсуждаемых рецептов — так называемый "кортизоловый коктейль". Его хвалят за способность снижать уровень стресса, улучшать сон и даже "перезагружать" гормональную систему. Но действительно ли он работает?

Что нужно знать о кортизоле

Кортизол — это гормон, вырабатываемый надпочечниками. Он участвует в обмене веществ, управляет уровнем сахара в крови, влияет на воспалительные процессы и помогает организму просыпаться и засыпать. В небольших дозах он полезен, но при длительном стрессе его уровень остаётся постоянно высоким — и это мешает телу "выйти" из тревожного режима.

Факторы вроде недосыпа, обезвоживания или плохого питания только усугубляют ситуацию. Именно поэтому идея восполнить баланс с помощью напитка выглядит заманчиво.

Рецепт коктейля против стресса

Смешайте:

200 мл кокосовой воды

сок половины лимона

50 мл апельсинового сока

1 ч. л. порошка магния

1/4 ч. л. соли

газированную воду — по вкусу

Почему этот напиток стал вирусным

Каждый ингредиент имеет свою функцию:

Кокосовая вода — источник электролитов и увлажнения

Лимон и апельсин — заряд витамина С и лёгкая кислинка

Магний — помогает расслабить мышцы и успокоить нервную систему

Соль — участвует в поддержании баланса натрия и калия

Это не лекарство и не волшебство, но в жаркий день такой коктейль может действительно помочь организму "выдохнуть" — особенно если стресс стал постоянным спутником.

Уточнения

Кортизо́л (гидрокортизон) — стероидный гормон, который образуется в коре надпочечников.



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