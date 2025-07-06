Секрет ясной головы в жару: напиток, который возвращает энергию

Постоянное чувство тревоги, эмоциональное выгорание и отсутствие энергии — это не просто усталость. Это признаки того, что организм может находиться в состоянии хронического стресса. Согласно последнему отчёту Censis-Eudaimon, более трети людей признают: работа доводит их до предела.
Неудивительно, что соцсети полны советов, как восстановить душевное равновесие. Один из самых обсуждаемых рецептов — так называемый "кортизоловый коктейль". Его хвалят за способность снижать уровень стресса, улучшать сон и даже "перезагружать" гормональную систему. Но действительно ли он работает?
Кортизол — это гормон, вырабатываемый надпочечниками. Он участвует в обмене веществ, управляет уровнем сахара в крови, влияет на воспалительные процессы и помогает организму просыпаться и засыпать. В небольших дозах он полезен, но при длительном стрессе его уровень остаётся постоянно высоким — и это мешает телу "выйти" из тревожного режима.
Факторы вроде недосыпа, обезвоживания или плохого питания только усугубляют ситуацию. Именно поэтому идея восполнить баланс с помощью напитка выглядит заманчиво.
Смешайте:
Каждый ингредиент имеет свою функцию:
Это не лекарство и не волшебство, но в жаркий день такой коктейль может действительно помочь организму "выдохнуть" — особенно если стресс стал постоянным спутником.
Кортизо́л (гидрокортизон) — стероидный гормон, который образуется в коре надпочечников.
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