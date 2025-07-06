Пряди как пакля, укладка не держится? Это не жара, а дефицит ухода

После жары и моря: аптечные продажи средств для восстановления волос увеличились в два раза

2:00 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Море, солнце, ветер — звучит как идеальное лето, но не для ваших волос. После отдыха на пляже или у бассейна многие замечают, что волосы стали тусклыми, ломкими и спутанными. Ультрафиолет, солёная вода, хлорка и жара буквально "высасывают" влагу из волосяного стержня. Результат — жёсткие на ощупь, непослушные пряди, которые теряют блеск и эластичность.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка заплетает волосы в косу

Когда пора бить тревогу

Есть простые признаки того, что волосы нуждаются в экстренном увлажнении:

Они кажутся сухими и ломкими;

Расчесывание стало пыткой: спутанность, секущиеся кончики, выпадение;

Волосы плохо укладываются, пушатся, теряют форму;

Даже после привычной укладки они "висят" и выглядят уставшими.

Если вы узнали свои волосы — пришло время ввести в уход увлажняющие маски.

Как выбрать правильную маску

Идеальная увлажняющая маска работает глубоко, а не только на поверхности. Вот что должно быть в составе:

Гиалуроновая кислота, глицерин, пантенол — отвечают за удержание влаги внутри волос;

Растительные масла (аргановое, кокосовое, масло жожоба) — питают и восстанавливают липидную оболочку;

Гидролизованные протеины и кератин — укрепляют структуру волоса, особенно после солнца и соли.

Как правильно наносить маску

Чтобы получить максимум пользы:

Наносите маску на влажные чистые волосы. Распределяйте по длине, избегая корней (если только состав не предназначен и для кожи головы). Выдерживайте 5-15 минут. Для усиления эффекта — оберните волосы тёплым полотенцем или наденьте шапочку. Повторяйте процедуру 1-2 раза в неделю.

После нескольких применений волосы вернут эластичность, станут блестящими и заметно более живыми.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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