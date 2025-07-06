Пряди как пакля, укладка не держится? Это не жара, а дефицит ухода

Море, солнце, ветер — звучит как идеальное лето, но не для ваших волос. После отдыха на пляже или у бассейна многие замечают, что волосы стали тусклыми, ломкими и спутанными. Ультрафиолет, солёная вода, хлорка и жара буквально "высасывают" влагу из волосяного стержня. Результат — жёсткие на ощупь, непослушные пряди, которые теряют блеск и эластичность.
Есть простые признаки того, что волосы нуждаются в экстренном увлажнении:
Если вы узнали свои волосы — пришло время ввести в уход увлажняющие маски.
Идеальная увлажняющая маска работает глубоко, а не только на поверхности. Вот что должно быть в составе:
Чтобы получить максимум пользы:
После нескольких применений волосы вернут эластичность, станут блестящими и заметно более живыми.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).
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