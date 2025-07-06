Пряди как пакля, укладка не держится? Это не жара, а дефицит ухода

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Море, солнце, ветер — звучит как идеальное лето, но не для ваших волос. После отдыха на пляже или у бассейна многие замечают, что волосы стали тусклыми, ломкими и спутанными. Ультрафиолет, солёная вода, хлорка и жара буквально "высасывают" влагу из волосяного стержня. Результат — жёсткие на ощупь, непослушные пряди, которые теряют блеск и эластичность.

Девушка заплетает волосы в косу
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка заплетает волосы в косу

Когда пора бить тревогу

Есть простые признаки того, что волосы нуждаются в экстренном увлажнении:

  • Они кажутся сухими и ломкими;
  • Расчесывание стало пыткой: спутанность, секущиеся кончики, выпадение;
  • Волосы плохо укладываются, пушатся, теряют форму;
  • Даже после привычной укладки они "висят" и выглядят уставшими.

Если вы узнали свои волосы — пришло время ввести в уход увлажняющие маски.

Как выбрать правильную маску

Идеальная увлажняющая маска работает глубоко, а не только на поверхности. Вот что должно быть в составе:

  • Гиалуроновая кислота, глицерин, пантенол — отвечают за удержание влаги внутри волос;
  • Растительные масла (аргановое, кокосовое, масло жожоба) — питают и восстанавливают липидную оболочку;
  • Гидролизованные протеины и кератин — укрепляют структуру волоса, особенно после солнца и соли.

Как правильно наносить маску

Чтобы получить максимум пользы:

  1. Наносите маску на влажные чистые волосы.
  2. Распределяйте по длине, избегая корней (если только состав не предназначен и для кожи головы).
  3. Выдерживайте 5-15 минут.
  4. Для усиления эффекта — оберните волосы тёплым полотенцем или наденьте шапочку.
  5. Повторяйте процедуру 1-2 раза в неделю.

После нескольких применений волосы вернут эластичность, станут блестящими и заметно более живыми.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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