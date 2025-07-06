Ты пьёшь воду, а отеки не уходят? Вот в чём скрытая причина

В жару ноги гудят, кольца не снимаются, а лицо кажется круглым — отеки летом становятся почти нормой. Но это не значит, что с ними стоит смириться. Порой достаточно не глобальных перемен, а пары незаметных шагов, чтобы снова почувствовать лёгкость.
Главный провокатор отеков — избыток натрия. Его много в магазинной еде, фастфуде и ресторанах, где порой одна порция содержит всю дневную норму соли. Готовя дома, ты можешь контролировать не только уровень натрия, но и добавить в меню продукты, богатые калием: бананы, зелень, апельсины, персики, тыкву. Калий уравновешивает натрий и помогает избавляться от лишней воды.
"Если в организме мало калия, натрий начинает скапливаться — появляется чувство тяжести и вздутие", — объясняет диетолог Джессика Кординг.
Консервированные продукты часто хранятся в рассоле, который буквально напичкан натрием. Поэтому перед употреблением обязательно промывай фасоль, кукурузу или горошек. Это простое действие помогает уменьшить количество соли без потери вкуса.
Откажись от аптечных мочегонных без назначения врача — вместо этого обрати внимание на продукты с мягким диуретическим эффектом: спаржу, артишоки, кресс-салат, огурцы. Они работают мягко и безопасно.
Всего 10-15 минут пешей прогулки после еды запускают обмен веществ, помогают организму переварить пищу и предотвращают скопление жидкости. Это особенно актуально, если большую часть дня ты проводишь сидя.
Силовые тренировки полезны, но могут задерживать воду. Легкое кардио — быстрая ходьба, плавание, велосипед — улучшает кровообращение, ускоряет обмен веществ и помогает вывести лишнюю жидкость.
Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.
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