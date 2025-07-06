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Ты пьёшь воду, а отеки не уходят? Вот в чём скрытая причина

Диетологи назвали 5 способов снизить отеки летом без лекарств
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В жару ноги гудят, кольца не снимаются, а лицо кажется круглым — отеки летом становятся почти нормой. Но это не значит, что с ними стоит смириться. Порой достаточно не глобальных перемен, а пары незаметных шагов, чтобы снова почувствовать лёгкость.

Ноги
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Ноги

Меньше соли — больше пользы

Главный провокатор отеков — избыток натрия. Его много в магазинной еде, фастфуде и ресторанах, где порой одна порция содержит всю дневную норму соли. Готовя дома, ты можешь контролировать не только уровень натрия, но и добавить в меню продукты, богатые калием: бананы, зелень, апельсины, персики, тыкву. Калий уравновешивает натрий и помогает избавляться от лишней воды.

"Если в организме мало калия, натрий начинает скапливаться — появляется чувство тяжести и вздутие", — объясняет диетолог Джессика Кординг.

Промывай консервы

Консервированные продукты часто хранятся в рассоле, который буквально напичкан натрием. Поэтому перед употреблением обязательно промывай фасоль, кукурузу или горошек. Это простое действие помогает уменьшить количество соли без потери вкуса.

Натуральные помощники

Откажись от аптечных мочегонных без назначения врача — вместо этого обрати внимание на продукты с мягким диуретическим эффектом: спаржу, артишоки, кресс-салат, огурцы. Они работают мягко и безопасно.

Двигайся после еды

Всего 10-15 минут пешей прогулки после еды запускают обмен веществ, помогают организму переварить пищу и предотвращают скопление жидкости. Это особенно актуально, если большую часть дня ты проводишь сидя.

Добавь кардио в распорядок

Силовые тренировки полезны, но могут задерживать воду. Легкое кардио — быстрая ходьба, плавание, велосипед — улучшает кровообращение, ускоряет обмен веществ и помогает вывести лишнюю жидкость.

Уточнения

Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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