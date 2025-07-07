Солнцезащитный крем вызвал кошмар: вот 5 шагов к идеальной коже

Кожа скатывается от солнцезащитного крема? 5 шагов к спасению

3:06 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Вы сделали всё возможное: тщательно умылись, нанесли сыворотки, масла и увлажняющие средства. Но как только вы использовали солнцезащитный крем, ваша кожа начала шелушиться. Это неприятно и может привести к напрасной трате продукта. Что же делать в такой ситуации?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка в рафийной шляпке-таблетке

Прежде чем отказываться от всех средств в вашем уходе, учтите несколько важных моментов.

Регулярно отшелушивайте кожу. Отшелушивание помогает удалить омертвевшие клетки, улучшить впитываемость уходовых средств и снизить риск появления комочков после нанесения солнцезащитного крема. Но важно найти баланс, подходящий именно вашей коже. Слишком частое отшелушивание может вызвать сухость и раздражение, а недостаточное — жирный блеск и акне. Рекомендую проводить эту процедуру один-два раза в неделю, используя химические отшелушивающие средства, а не натуральные.

Отшелушивание помогает удалить омертвевшие клетки, улучшить впитываемость уходовых средств и снизить риск появления комочков после нанесения солнцезащитного крема. Но важно найти баланс, подходящий именно вашей коже. Слишком частое отшелушивание может вызвать сухость и раздражение, а недостаточное — жирный блеск и акне. Рекомендую проводить эту процедуру один-два раза в неделю, используя химические отшелушивающие средства, а не натуральные. Пересмотрите свой уход. Иногда мы перегружаем кожу, думая, что "больше — значит лучше". Это может привести к конфликту ингредиентов, раздражению, сухости или жирности кожи и, как следствие, шелушению. Обратите внимание на количество масел в составе ваших средств. Их избыток затрудняет впитывание других продуктов и может вызвать шелушение.

Иногда мы перегружаем кожу, думая, что "больше — значит лучше". Это может привести к конфликту ингредиентов, раздражению, сухости или жирности кожи и, как следствие, шелушению. Обратите внимание на количество масел в составе ваших средств. Их избыток затрудняет впитывание других продуктов и может вызвать шелушение. Соблюдайте правильный порядок нанесения. Порядок нанесения уходовых средств важен для их эффективности. Начните с лёгких и водянистых средств, таких как сыворотки. Затем нанесите более плотные и густые продукты, например, увлажняющие кремы. И только в конце используйте солнцезащитный крем. Неправильный порядок может привести к появлению акне.

Порядок нанесения уходовых средств важен для их эффективности. Начните с лёгких и водянистых средств, таких как сыворотки. Затем нанесите более плотные и густые продукты, например, увлажняющие кремы. И только в конце используйте солнцезащитный крем. Неправильный порядок может привести к появлению акне. Дайте время на впитывание. Каждый продукт требует времени для впитывания, и это зависит от его текстуры и типа вашей кожи. Подождите 30-60 секунд перед нанесением следующего слоя. Также можно проверить, полностью ли впиталось средство, прикоснувшись к коже. Если вы чувствуете влагу или продукт на пальцах, дайте коже больше времени.

Каждый продукт требует времени для впитывания, и это зависит от его текстуры и типа вашей кожи. Подождите 30-60 секунд перед нанесением следующего слоя. Также можно проверить, полностью ли впиталось средство, прикоснувшись к коже. Если вы чувствуете влагу или продукт на пальцах, дайте коже больше времени. Обратите внимание на ингредиенты. Некоторые компоненты могут взаимодействовать с другими продуктами и вызывать образование комочков:

Силиконы (например, диметикон) создают барьер на коже, защищая её от внешних факторов, но могут вызывать раздражение.

создают барьер на коже, защищая её от внешних факторов, но могут вызывать раздражение. Ксантановая камедь - загуститель, который в высоких концентрациях может образовывать комочки.

- загуститель, который в высоких концентрациях может образовывать комочки. Минеральные блокаторы (силиконы, тальк, оксид железа) могут способствовать шелушению. Попробуйте солнцезащитные кремы с более мягкими минеральными фильтрами.

Совет: если ваш солнцезащитный крем содержит эти ингредиенты, но вы не хотите его менять, наносите средство похлопывающими движениями, а не втирайте. Это поможет уменьшить вероятность появления комочков.

Уточнения

Солнцезащитный крем — специализированный лосьон, спрей, гель, крем, пена или другой продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.