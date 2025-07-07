Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неприятные вести от Солнца: на этой неделе будет бушевать мощная магнитная буря
Чай теряет пользу при сочетании с молоком, бобовыми и острыми специями
Lada Niva Travel получит двигатель 1.8 ВАЗ-11184 мощностью 90 л.с.
Хакеры PalachPro и KillNet атаковали сайты Минздрава Украины
США повысили пошлины на импорт из Казахстана до 25%
Золотые визы в ОАЭ: власти Эмиратов опровергли слухи о их выдаче за стейкинг TON
Самедов назвал фаворитов клубного чемпионата мира: ПСЖ, Реал или кто-то ещё?
Динамическая карта шума от студентов РУТ: как она работает
Парижское правительство разрешило окунуться в Сену: власти впервые с 1923 года так рискнули

Солнцезащитный крем вызвал кошмар: вот 5 шагов к идеальной коже

Кожа скатывается от солнцезащитного крема? 5 шагов к спасению
3:06
Моя семья » Красота и стиль

Вы сделали всё возможное: тщательно умылись, нанесли сыворотки, масла и увлажняющие средства. Но как только вы использовали солнцезащитный крем, ваша кожа начала шелушиться. Это неприятно и может привести к напрасной трате продукта. Что же делать в такой ситуации?

Девушка в рафийной шляпке-таблетке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в рафийной шляпке-таблетке

Прежде чем отказываться от всех средств в вашем уходе, учтите несколько важных моментов.

  • Регулярно отшелушивайте кожу. Отшелушивание помогает удалить омертвевшие клетки, улучшить впитываемость уходовых средств и снизить риск появления комочков после нанесения солнцезащитного крема. Но важно найти баланс, подходящий именно вашей коже. Слишком частое отшелушивание может вызвать сухость и раздражение, а недостаточное — жирный блеск и акне. Рекомендую проводить эту процедуру один-два раза в неделю, используя химические отшелушивающие средства, а не натуральные.
  • Пересмотрите свой уход. Иногда мы перегружаем кожу, думая, что "больше — значит лучше". Это может привести к конфликту ингредиентов, раздражению, сухости или жирности кожи и, как следствие, шелушению. Обратите внимание на количество масел в составе ваших средств. Их избыток затрудняет впитывание других продуктов и может вызвать шелушение.
  • Соблюдайте правильный порядок нанесения. Порядок нанесения уходовых средств важен для их эффективности. Начните с лёгких и водянистых средств, таких как сыворотки. Затем нанесите более плотные и густые продукты, например, увлажняющие кремы. И только в конце используйте солнцезащитный крем. Неправильный порядок может привести к появлению акне.
  • Дайте время на впитывание. Каждый продукт требует времени для впитывания, и это зависит от его текстуры и типа вашей кожи. Подождите 30-60 секунд перед нанесением следующего слоя. Также можно проверить, полностью ли впиталось средство, прикоснувшись к коже. Если вы чувствуете влагу или продукт на пальцах, дайте коже больше времени.
  • Обратите внимание на ингредиенты. Некоторые компоненты могут взаимодействовать с другими продуктами и вызывать образование комочков:
  • Силиконы (например, диметикон) создают барьер на коже, защищая её от внешних факторов, но могут вызывать раздражение.
  • Ксантановая камедь - загуститель, который в высоких концентрациях может образовывать комочки.
  • Минеральные блокаторы (силиконы, тальк, оксид железа) могут способствовать шелушению. Попробуйте солнцезащитные кремы с более мягкими минеральными фильтрами.

Совет: если ваш солнцезащитный крем содержит эти ингредиенты, но вы не хотите его менять, наносите средство похлопывающими движениями, а не втирайте. Это поможет уменьшить вероятность появления комочков.

Уточнения

Солнцезащитный крем — специализированный лосьон, спрей, гель, крем, пена или другой продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Кабачки в панировке с пармезаном запечённые в духовке
Еда и рецепты
Кабачки в панировке с пармезаном запечённые в духовке Аудио 
Шашлык из куриных сердечек: рецепт доведёт до гастрономического безумия
Еда и рецепты
Шашлык из куриных сердечек: рецепт доведёт до гастрономического безумия Аудио 
Пошаговый рецепт воздушного пирога на кефире с яйцами и содой
Еда и рецепты
Пошаговый рецепт воздушного пирога на кефире с яйцами и содой Аудио 
Популярное
Выглядит как море, а внутри — триллионы тонн яда: почему Чёрное опасней всех

Чёрное море — не просто курорт. Под его поверхностью скрыт ядовитый газ, способный уничтожить всё живое. Разбираемся, в чём реальная угроза.

В Чёрном море зафиксировано рекордное содержание сероводорода
Названы 7 лучших японских автомобилей, доступных в России в 2025 году
Неубиваемые, как самураи: 7 японских машин, которые не сдаются даже в России
Забудьте про шашлык из свинины: неожиданный герой мангала — проверенный способ удивить гостей
Любишь полный бак — готовься к пустому кошельку: что точно не стоит делать на АЗС
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Одна нога на зебре — и штраф до 2500: ловушка, в которую попадаются даже опытные
Не сажайте укроп рядом с этим овощем — останетесь без урожая
Конкуренты для УАЗа: в Россию массово зашли пикапы с богатой базой и доступной ценой
Конкуренты для УАЗа: в Россию массово зашли пикапы с богатой базой и доступной ценой
Последние материалы
США повысили пошлины на импорт из Казахстана до 25%
Золотые визы в ОАЭ: власти Эмиратов опровергли слухи о их выдаче за стейкинг TON
Самедов назвал фаворитов клубного чемпионата мира: ПСЖ, Реал или кто-то ещё?
Динамическая карта шума от студентов РУТ: как она работает
Парижское правительство разрешило окунуться в Сену: власти впервые с 1923 года так рискнули
Почему вам не идёт красная помада — и как выбрать идеальный оттенок для ваших губ
Лисьи глазки: Яна Рудковская показала Плющенко после пластической операции
Почему садоводы поливают газон моющим средством
На ярмарке в Дортмунде установлен рекорд — 122 собаки выполнили команду одновременно
8 июля: День любви, семьи и верности, Полтавская битва и Розуэлл
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.