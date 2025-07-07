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Секрет стройности раскрыт: почему быстрое питание – прямой путь к лишнему весу

Секрет стройных людей: почему они едят медленно? Раскрываем правду
2:16
Моя семья » Красота и стиль

Одной из самых распространенных и вредных привычек, которую люди приобретают неосознанно, является быстрое питание. Это не только негативно сказывается на здоровье, но и может привести к увеличению веса.

Стройная фигура девушки
Фото: Designed be Freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стройная фигура девушки

Профессор физиологии Университета Валенсии Хосе Винья, возглавляющий исследовательскую группу Freshage, в своей книге "Как жить в старости хорошо" подробно рассматривает риски, связанные с быстрым поглощением пищи.

По его словам, еда на ходу заставляет людей съедать больше, чем нужно, что приводит к избыточному потреблению калорий и, как следствие, к набору веса.

"Чтобы питаться правильно и потреблять меньше калорий, важно есть медленно. Часто мы не осознаем, что быстрое питание приводит к перееданию, а это серьезная ошибка", — отмечает Винья.

Кроме того, еда на бегу не позволяет насладиться вкусом блюд, превращая процесс питания в простую необходимость. Еда становится не искусством, а лишь способом утолить голод, добавляет эксперт.

Винья также подчеркивает, что быстрое питание может негативно сказаться на здоровье пищеварительной системы.

"Эксперты в области пищеварения подчеркивают важность медленного питания для нормального функционирования ЖКТ", — говорит он.

Медленное питание способствует лучшему усвоению питательных веществ, что важно для поддержания здоровья организма. Оно помогает предотвратить проблемы с пищеварением, такие как запоры, вздутие живота и дискомфорт, а также улучшает состояние микробиоты кишечника, что положительно сказывается на иммунной системе.

Эндокринолог Клара Хоакин из Группы по питанию Испанского общества эндокринологии и питания подчеркивает, что здоровая диета зависит не только от качества продуктов, но и от того, как и сколько мы их едим, пишет lanacion.com.ar.

Еще одним преимуществом медленного питания является его влияние на уровень глюкозы в крови. Постепенное усвоение сахара помогает предотвратить развитие диабета 2 типа и других заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ.

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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