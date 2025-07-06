Вы лили его в салат, а надо было на голову: неожиданный ход для красоты

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Уксус против седины: лайфхак из народных средств
2:22
Моя семья » Красота и стиль

Кажется, он есть почти на каждой кухне. Но мало кто знает, что яблочный уксус — это не только компонент для заправки салата. Он может стать вашим новым союзником в борьбе за здоровые и блестящие волосы. И даже — кто бы мог подумать — помочь справиться с сединой.

Женщина с седыми волосами
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Женщина с седыми волосами

Сначала — честно о седине

Седина появляется у всех по-разному: кто-то замечает первые серебристые пряди к 50 годам, а кто-то — ещё в школе. Это естественный процесс, и нет в нём ничего плохого. Напротив, серый цвет давно перестал быть табу: его с гордостью носят Сара Джессика Паркер и Сальма Хайек. Но если вам хочется замедлить процесс или просто вернуть волосам больше жизненной силы — натуральные средства могут помочь.

Как уксус влияет на волосы

Этот кислый эликсир содержит целый набор активных веществ, благотворно влияющих на кожу головы и структуру волос:

  • Уксусная кислота борется с излишками кожного сала и остатками укладочных средств.
  • Антиоксиданты помогают уменьшить окислительный стресс — один из факторов старения.
  • Минералы (магний, калий, железо) питают корни волос.
  • Витамины группы B и C поддерживают регенерацию кожи.
  • Ферменты очищают кожу головы и создают здоровую среду для роста волос.

Помогает ли он от седины

Научных доказательств того, что яблочный уксус может полностью "вылечить" седину, нет. Однако антиоксиданты в его составе действительно защищают волосы от повреждений, вызываемых свободными радикалами. А регулярное использование уксусного ополаскивателя делает волосы более живыми и блестящими — даже седые.

Что даёт уксус при уходе за волосами:

  • естественный блеск
  • меньше перхоти
  • баланс pH кожи головы
  • объём и гладкость
  • здоровый вид волос

Как использовать уксус правильно

  1. Смешайте 4 ст. ложки яблочного уксуса и 1 литр минеральной воды без газа.
  2. После мытья головы нанесите смесь на волосы и кожу головы.
  3. Легко помассируйте и оставьте на 15-20 минут.
  4. Смойте водой.
  5. Начните с пряди — чтобы избежать неожиданной реакции.

Уточнения

Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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