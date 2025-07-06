Вы лили его в салат, а надо было на голову: неожиданный ход для красоты

Кажется, он есть почти на каждой кухне. Но мало кто знает, что яблочный уксус — это не только компонент для заправки салата. Он может стать вашим новым союзником в борьбе за здоровые и блестящие волосы. И даже — кто бы мог подумать — помочь справиться с сединой.
Седина появляется у всех по-разному: кто-то замечает первые серебристые пряди к 50 годам, а кто-то — ещё в школе. Это естественный процесс, и нет в нём ничего плохого. Напротив, серый цвет давно перестал быть табу: его с гордостью носят Сара Джессика Паркер и Сальма Хайек. Но если вам хочется замедлить процесс или просто вернуть волосам больше жизненной силы — натуральные средства могут помочь.
Этот кислый эликсир содержит целый набор активных веществ, благотворно влияющих на кожу головы и структуру волос:
Научных доказательств того, что яблочный уксус может полностью "вылечить" седину, нет. Однако антиоксиданты в его составе действительно защищают волосы от повреждений, вызываемых свободными радикалами. А регулярное использование уксусного ополаскивателя делает волосы более живыми и блестящими — даже седые.
Что даёт уксус при уходе за волосами:
Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.
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