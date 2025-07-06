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Секунда влево — мышцы растут, секунда вправо — сгорают

Оптимальный отдых между подходами — по науке
1:33
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Вы можете подбирать идеальные упражнения, считать калории и даже носить любимые кроссовки на удачу — но всё это может быть зря, если вы неправильно отдыхаете между подходами. Да, обычные паузы — это и есть ваша скрытая точка роста.

Силовая тренировка
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Силовая тренировка

Для силы — 3-5 минут

Если цель — работать с максимальным весом и строить силу, между подходами нужно отдыхать от 3 до 5 минут. Это время необходимо мышцам, чтобы восстановить запасы энергии (АТФ и креатинфосфат), и вернуться к следующему подходу без потери мощности.

Для роста мышц — 60-120 секунд

Тем, кто работает на гипертрофию (рост мышц), подойдёт отдых от 1 до 2 минут. Такой промежуток позволяет поддерживать интенсивность и обеспечивает нужную "нагрузку" для мышц. Идеально, чтобы они росли — но не выгорали.

Для выносливости — 20-60 секунд

Короткие перерывы (20-60 секунд) помогают тренировать выносливость. Они приучают мышцы работать дольше и не "сдаваться" при усталости. Особенно полезны такие интервалы в круговых и функциональных тренировках.

Индивидуальный режим — must have

Не существует единой формулы: кому-то подойдёт 30 секунд, кому-то — три минуты. Всё зависит от цели, уровня подготовки и вашего самочувствия. Прислушивайтесь к себе. И не стесняйтесь корректировать режим: тело скажет спасибо.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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