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Ваши волосы пьют это — и оживают: неожиданное спасение от ломкости

Вода из риса: натуральный эликсир для блеска и силы волос
1:57
Моя семья » Красота и стиль

Иногда самые простые вещи оказываются самыми эффективными. Рисовая вода — тот самый случай. То, что раньше сливали в раковину, сегодня всё чаще используют как натуральное средство для укрепления и восстановления волос. Эта практика уходит корнями в традиции китайских и японских женщин, чьи густые и блестящие волосы веками вдохновляли на поиски природных секретов ухода.

Девушка заплетает волосы в косу
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка заплетает волосы в косу

В чём сила рисовой воды

Рисовая вода — это не просто мутная жидкость после варки или замачивания риса. Она содержит целый коктейль полезных веществ: аминокислоты, витамины группы B, витамин E, антиоксиданты, а также минералы — кальций, цинк, магний. Такая смесь способна буквально оживить уставшие волосы.

Чем полезна рисовая вода:

  • Делает волосы гладкими, разглаживая кутикулу и улучшая текстуру.
  • Придаёт блеск, словно после салонной процедуры.
  • Укрепляет волокна и делает волосы устойчивыми к повреждению при укладке.
  • Повышает эластичность, уменьшая ломкость и появление секущихся кончиков.
  • Стимулирует рост волос и снижает их выпадение — хотя научных данных пока мало, поклонницы средства уже видят результат.

Как приготовить рисовую воду дома

Процесс простой и требует всего нескольких шагов:

  • Тщательно промойте 1 чашку риса, затем процедите.
  • Переложите рис в миску, залейте 2 чашками холодной воды.
  • Оставьте на 30 минут — пусть вода "наберётся пользы".
  • Процедите рис и оставьте только жидкость.
  • Храните её не больше суток при комнатной температуре.

Факт от дерматолога Мишель Анри (Vogue Spain): если оставить рисовую воду на один-два дня при комнатной температуре, уровень антиоксидантов в ней заметно возрастёт.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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