Ваши волосы пьют это — и оживают: неожиданное спасение от ломкости

Иногда самые простые вещи оказываются самыми эффективными. Рисовая вода — тот самый случай. То, что раньше сливали в раковину, сегодня всё чаще используют как натуральное средство для укрепления и восстановления волос. Эта практика уходит корнями в традиции китайских и японских женщин, чьи густые и блестящие волосы веками вдохновляли на поиски природных секретов ухода.
Рисовая вода — это не просто мутная жидкость после варки или замачивания риса. Она содержит целый коктейль полезных веществ: аминокислоты, витамины группы B, витамин E, антиоксиданты, а также минералы — кальций, цинк, магний. Такая смесь способна буквально оживить уставшие волосы.
Чем полезна рисовая вода:
Процесс простой и требует всего нескольких шагов:
Факт от дерматолога Мишель Анри (Vogue Spain): если оставить рисовую воду на один-два дня при комнатной температуре, уровень антиоксидантов в ней заметно возрастёт.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).
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