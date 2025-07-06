Ваши волосы пьют это — и оживают: неожиданное спасение от ломкости

Вода из риса: натуральный эликсир для блеска и силы волос

1:57 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Иногда самые простые вещи оказываются самыми эффективными. Рисовая вода — тот самый случай. То, что раньше сливали в раковину, сегодня всё чаще используют как натуральное средство для укрепления и восстановления волос. Эта практика уходит корнями в традиции китайских и японских женщин, чьи густые и блестящие волосы веками вдохновляли на поиски природных секретов ухода.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка заплетает волосы в косу

В чём сила рисовой воды

Рисовая вода — это не просто мутная жидкость после варки или замачивания риса. Она содержит целый коктейль полезных веществ: аминокислоты, витамины группы B, витамин E, антиоксиданты, а также минералы — кальций, цинк, магний. Такая смесь способна буквально оживить уставшие волосы.

Чем полезна рисовая вода:

Делает волосы гладкими, разглаживая кутикулу и улучшая текстуру.

Придаёт блеск, словно после салонной процедуры.

Укрепляет волокна и делает волосы устойчивыми к повреждению при укладке.

Повышает эластичность, уменьшая ломкость и появление секущихся кончиков.

Стимулирует рост волос и снижает их выпадение — хотя научных данных пока мало, поклонницы средства уже видят результат.

Как приготовить рисовую воду дома

Процесс простой и требует всего нескольких шагов:

Тщательно промойте 1 чашку риса, затем процедите.

Переложите рис в миску, залейте 2 чашками холодной воды.

Оставьте на 30 минут — пусть вода "наберётся пользы".

Процедите рис и оставьте только жидкость.

Храните её не больше суток при комнатной температуре.

Факт от дерматолога Мишель Анри (Vogue Spain): если оставить рисовую воду на один-два дня при комнатной температуре, уровень антиоксидантов в ней заметно возрастёт.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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