Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тюменские семьи стали чаще выбирать ежемесячные выплаты из маткапитала
Новосибирские генетики приручили лис: животные ведут себя как щенки
Карманные расходы на курортах: где в России отдыхать дороже всего
Юный ученый смог вернуть голос немым людям
Маленький кусочек — большие последствия: как 30 граммов халвы влияют на ваше тело
Этот продукт заменил курицу: рассказываем о полезных свойствах недооценённого источника белка
ЦБ предупредил о риске потери жилья при рассрочке от застройщика
Фитнес дома: как сэкономить время и деньги без потери качества тренировок.
За кулисами Формулы-1: эксклюзив от Киану Ривза

Какие 5 деталей обновят ваш гардероб без лишних трат — секрет стиля, который работает всегда

Без шопинга и перемен: как выглядеть модно, просто сменив пару акцентов
Моя семья » Красота и стиль

Тренды меняются быстрее, чем приходит зарплата. Но хорошая новость в том, что вовсе не обязательно скупать всё подряд, чтобы выглядеть актуально. Достаточно внедрить в гардероб несколько модных деталей, которые освежат даже базовые вещи. Рассказываем, какие именно.

Одежда в шкафу
Фото: Unsplash by Hannah Morgan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Одежда в шкафу

1. Обувь нового сезона

Обувь — это то, что сразу считывается и «датирует» образ. Устаревшие балетки или платформы легко превращают лук в привет из 2012-го. Замените их на актуальные мюли, минималистичные сандалии, дерби или остроносые балетки — и наряд заиграет иначе.

2. Украшения: меньше, но крупнее

Минимализм в ювелирке остался в прошлом. Сейчас актуальны массивные серьги, объёмные кольца и цепи. Главное — не перегружать образ, а выбирать одну яркую акцентную деталь. Это сразу добавит уверенности и современного звучания.

3. Правильная посадка одежды

Оверсайз всё ещё актуален, но уже не хаотичный. Современный силуэт — это подчёркнутая линия плеч, прямые брюки, свободные пиджаки. Обтягивающие вещи или слишком мешковатые фасоны лучше оставить в прошлом.

4. Цветовые акценты

Нейтральная палитра — база, но без цветного акцента образ рискует быть скучным. Добавьте один яркий элемент: сумку насыщенного цвета, платок, макияж губ. Сейчас особенно популярны мандариновый, фуксия, зелёное яблоко.

5. Актуальная сумка

Сумка — как точка в предложении. И если она устаревшая — всё остальное теряет смысл. Инвестируйте в модель с лаконичным дизайном, без лишнего декора. Идеальный вариант — багет, кроссбоди с мягкой формой или хобо.

Стиль в деталях: не обновляйте всё — обновите главное

Чтобы выглядеть современно, не обязательно менять весь гардероб. Порой достаточно пары деталей, чтобы даже базовые вещи зазвучали по-новому. Это и есть секрет хорошего вкуса — в умении быть в тренде, оставаясь верной себе.

Уточнения

Мо́да — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Маринованные огурцы на зиму: раскройте секреты идеального хруста
Еда и рецепты
Маринованные огурцы на зиму: раскройте секреты идеального хруста Аудио 
Я не верил ушам: шок Макача от публики Уимблдона
Новости спорта
Я не верил ушам: шок Макача от публики Уимблдона Аудио 
Популярное
Океан светится по ночам — и это очень плохой знак: начинается что-то необратимое

Океаны светятся зелёным, но за этим красивым явлением скрывается разрушительный процесс, меняющий морские экосистемы. Учёные бьют тревогу.

Воды залива Омана теряют кислород из-за вспышки Noctiluca scintillans
Гиена и человек: что связывает повадки хищников с эволюцией людей
Хищник в маске шута: за что гиен боятся и презирают даже в животном мире
Кошки, которые преданнее собак: не отпускают даже ночью, не отходят даже в обиде
Без химии и лимона: муравьи исчезнут за пару применений
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Чай с мятой мощно прокачивает мозг, уверены ученые
Как жарить кабачки: один секрет для идеального результата, о котором вы не догадывались
Повернул, как велела стрелка — и попал под штраф: что не так с зелёным сигналом светофора
Повернул, как велела стрелка — и попал под штраф: что не так с зелёным сигналом светофора
Последние материалы
Этот продукт заменил курицу: рассказываем о полезных свойствах недооценённого источника белка
ЦБ предупредил о риске потери жилья при рассрочке от застройщика
Фитнес дома: как сэкономить время и деньги без потери качества тренировок.
За кулисами Формулы-1: эксклюзив от Киану Ривза
5 автомобилей, чьи характеристики намеренно ухудшили сами автоконцерны
Россия примет Новый банк развития в 2026 году: что известно
Лариса Гузеева и её новый образ: как это связано с её ролью в сериале?
Сериал Пролетая над гнездом кукушки: Вождь Бромден станет главным рассказчиком спустя 50 лет
Отпуск с сюрпризом: биолог рассказал, кого бояться в Чёрном море больше акул
Чехи выбрасывают, немцы едят: какие деликатесы из мяса упускают в Чехии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.