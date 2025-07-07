Без ожогов, но с морщинами: что делает синий свет с кожей

Синий свет от смартфонов вызывает преждевременное старение кожи

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Ежедневное взаимодействие с экранами гаджетов стало частью современной жизни. Но мало кто задумывается, что смартфоны и компьютеры могут незаметно старить кожу.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Женщина на солнце с сияющей кожей

HEV-излучение: враг, который не греет, но вредит

Цифровые устройства излучают синий свет — так называемый HEV-спектр. В отличие от ультрафиолета, он не вызывает ожогов и не ощущается телом. Однако воздействие происходит глубоко: волны синего света проникают в дерму и даже в подкожную клетчатку.

Там начинается образование свободных радикалов — нестабильных молекул, повреждающих коллаген и эластин. Именно эти волокна отвечают за упругость кожи. Их разрушение — прямая причина ранних морщин, потери тонуса и тусклого цвета лица.

Нарушение пигментации: пятна, которые не проходят

HEV-свет стимулирует выработку меланина, особенно у людей со смуглой и тёмной кожей. В результате формируются стойкие тёмные пятна, которые тяжело поддаются осветлению и коррекции. По эффекту они могут быть выраженнее, чем после загара на солнце.

Повреждение кожного барьера: реактивность и сухость

Длительное воздействие синего света влияет на защитную функцию кожи. Нарушается липидный слой, появляются покраснения, сухость, раздражение. Кожа становится более чувствительной и хуже справляется с внешними раздражителями.

Как защитить кожу от света экранов

1. Снижение воздействия:

Использование ночного режима, встроенных фильтров синего света, специальных экранных накладок помогает уменьшить интенсивность HEV-излучения.

2. Перерывы:

Рекомендуется каждые 20-30 минут отводить взгляд от экрана. Это полезно не только для глаз, но и снижает общее воздействие излучения.

3. Солнцезащитный крем:

Крем с пометкой "HEV protection" или "защита от синего света" обеспечивает барьер против этого спектра. Особенно эффективны формулы с добавлением оксида железа — он хорошо отражает видимый свет.

4. Антиоксиданты в уходе:

Средства с витаминами C и E, феруловой кислотой, ниацинамидом, ресвератролом нейтрализуют свободные радикалы. Их рекомендуется использовать утром — под солнцезащиту.

Современный уход требует цифровой адаптации

С каждым годом количество времени, проводимого у экранов, растёт. Игнорировать это — значит оставлять кожу без защиты. HEV-излучение уже включено в список факторов, ускоряющих фотостарение, а значит, уход за лицом должен учитывать и эту угрозу.

Регулярное применение солнцезащиты, антиоксидантов и снижение экранной нагрузки позволяют замедлить процессы старения и сохранить ровный тон кожи.

Уточнения

Си́ний светодио́д — светоизлучающий оптоэлектронный полупроводниковый прибор с синим цветом свечения.





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