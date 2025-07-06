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Профессиональные краски против масс-маркет: в чём главная разница?

Чем отличаются профессиональные краски для волос от масс-маркета?
3:44
Моя семья » Красота и стиль

Парикмахер-стилист Левина Лилия в разговоре с Pravda.Ru поделилась своими знаниями о красках для волос и ответила на вопрос: чем краски из обычных магазинов отличаются от профессиональных?

Окрашивание волос
Фото: https://www.freepik.com by prostooleh
Окрашивание волос

Ответ, по мнению эксперта, прост: краски из супермаркетов рассчитаны на самостоятельное окрашивание без участия специалиста. Они не учитывают индивидуальные особенности ваших волос, поэтому результат может быть непредсказуемым.

"Краситель из масс-маркета рассчитан на общую публику непрофессионалов. Никаких нюансов с этим красителем мы не учитываем. Результат после окрашивания этим красителем неизвестен. Не стопроцентный, не гарантированный. Когда мы работаем с красителем профессиональным и работает специалист, огромное количество нюансов учитывает профессионал в работе с волосами", — сказала Лилия Левина.

Профессиональные же краски требуют индивидуального подхода. Мастер оценивает состояние ваших волос, их структуру, цвет и другие факторы, чтобы подобрать краску, которая идеально подойдет именно вам. Он не просто смешивает ингредиенты, а создает уникальный коктейль, учитывая все нюансы.

"Скорее всего, это будет огромное количество ингредиентов в различных формулах, и результат будет уже гарантирован стопроцентно", — подчеркнула стилист.

Многие люди думают, что краска с яркой картинкой на упаковке даст такой же результат, как у модели. Но это не так. Цвет волос может отличаться из-за их природного оттенка, состояния и других факторов. Кроме того, некоторые надеются, что краска полностью изменит их внешность, но это тоже невозможно.

"Наши клиенты, кстати — это такая интересная история. Они, покупая этот пузырек, окрашивая волосы, свято верят, что у них получится именно тот цвет, который на пузырьке, не учитывая абсолютно то, что волосы могут быть слишком темные ваши или слишком светлые. Мало того, они верят, что у них и лицо изменится и будет похоже на ту девушку, которая на этой банке нарисована. Вы представляете? Волосы — полбеды. Они и лицо хотят получить именно такое", — заметила Левина.

Может ли самостоятельное окрашивание повредить волосы? Да, даже профессиональная краска из магазина может дать плохой результат, если использовать её неправильно. Мастеру нужно много лет, чтобы научиться идеально подбирать оттенки и учитывать все особенности волос каждого клиента.

"Купив краситель даже в профессиональном магазине, используя его неправильно или составляющие собрать неправильно, можно получить отвратительный вариант. Может получить повреждения волос, или может получить очень сильно темный оттенок, или не закрасить седину", — рассказала Левина.

Несмотря на то что профессиональные краски выглядят привлекательно, их эффект может быть разным. Если вы хотите добиться идеального цвета и здоровья волос, лучше обратиться к специалисту.

Почему мастера редко меняют бренды красок? Потому что для этого нужно заново учиться смешивать оттенки и понимать, как они будут выглядеть на разных волосах. Это требует много времени и усилий, поэтому мастера предпочитают работать с проверенными средствами, которые они хорошо знают.

Каждый мастер создает уникальный оттенок для каждого клиента. Даже если несколько человек купят одну и ту же краску, результат будет разным, ведь волосы у всех разные.

Уточнения

Окрашивание волос — нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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