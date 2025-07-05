Спасатель отпуска: один аксессуар — пять модных жизней

Как носить парео летом: 5 универсальных образов

1:50 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Когда вы собираете чемодан на отпуск, хочется взять минимум, но чтобы выглядело — максимум. И здесь на сцену выходит парео — лёгкий, стильный, трансформируемый кусок ткани, который может заменить половину вашего гардероба.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка в летнем платье

Парео — идеальный спутник на отдыхе. Оно не занимает много места, подходит под любой тип фигуры и позволяет создать десятки образов. Хотите пляжный стиль, а вечером — элегантный аутфит? Всё возможно.

С белой рубашкой

Парео + оверсайз-рубашка = effortless шик. Наденьте его как юбку, добавьте льняную рубашку, очки и сандалии — и вы уже готовы к прогулке по набережной.

Парео + оверсайз-рубашка = effortless шик. Наденьте его как юбку, добавьте льняную рубашку, очки и сандалии — и вы уже готовы к прогулке по набережной. В роли мини-юбки

Если хотите быстро перейти от пляжа к вечернему коктейлю — просто завяжите парео как короткую юбку. Добавьте боди из цельного купальника, свободную футболку и яркие сандалии.

Если хотите быстро перейти от пляжа к вечернему коктейлю — просто завяжите парео как короткую юбку. Добавьте боди из цельного купальника, свободную футболку и яркие сандалии. Платье? Да легко

Скрестите парео на груди и завяжите за шеей — получится платье с открытыми плечами. Особенно эффектно смотрятся модели с яркими принтами. В комплект — сандалии и вместительная сумка.

Скрестите парео на груди и завяжите за шеей — получится платье с открытыми плечами. Особенно эффектно смотрятся модели с яркими принтами. В комплект — сандалии и вместительная сумка. Топ из ничего

Сложите парео треугольником, завяжите за спиной — и у вас есть топ. Вариантов — масса: без бретелек, на одно плечо, укороченный. Главное — выбирайте насыщенные оттенки, которые подчеркнут загар.

Сложите парео треугольником, завяжите за спиной — и у вас есть топ. Вариантов — масса: без бретелек, на одно плечо, укороченный. Главное — выбирайте насыщенные оттенки, которые подчеркнут загар. Юбка миди

Хотите универсальность? Завяжите парео как юбку миди. Добавьте топ, шляпу, плетёную сумку — и образ на целый день готов. Цветочный принт или минимализм — решать вам.

Парео — как швейцарский нож летнего гардероба. Один аксессуар, который каждый день открывает новые стилистические горизонты.

Уточнения

Парео (таит. pāreu) — предмет женской одежды, прямоугольный отрез ткани, подвязываемый на бёдрах в виде юбки, под мышками в виде платья или иным образом.



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