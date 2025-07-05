Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как избежать засорения топливных форсунок в двигателе
Как замариновать куриную грудку, чтобы она была сочной
Неандертальцы и головные боли: неожиданные научные выводы
Успех в бодибилдинге: как три простых упражнения могут помочь новеньким
Воспаление лимфоузлов и госпитализация: подробности о состоянии Фриске
Как избежать укачивания у детей в машине: советы для комфортных путешествий
Лучшие домашние средства для борьбы с неприятными запахами в ванной
Пшеница освобождается от пошлины: как это повлияет на экономику
Как Вселенная начала с низкой энтропией: новая теория времени

Спасатель отпуска: один аксессуар — пять модных жизней

Как носить парео летом: 5 универсальных образов
1:50
Моя семья » Красота и стиль

Когда вы собираете чемодан на отпуск, хочется взять минимум, но чтобы выглядело — максимум. И здесь на сцену выходит парео — лёгкий, стильный, трансформируемый кусок ткани, который может заменить половину вашего гардероба.

Девушка в летнем платье
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в летнем платье

Парео — идеальный спутник на отдыхе. Оно не занимает много места, подходит под любой тип фигуры и позволяет создать десятки образов. Хотите пляжный стиль, а вечером — элегантный аутфит? Всё возможно.

  • С белой рубашкой
    Парео + оверсайз-рубашка = effortless шик. Наденьте его как юбку, добавьте льняную рубашку, очки и сандалии — и вы уже готовы к прогулке по набережной.
  • В роли мини-юбки
    Если хотите быстро перейти от пляжа к вечернему коктейлю — просто завяжите парео как короткую юбку. Добавьте боди из цельного купальника, свободную футболку и яркие сандалии.
  • Платье? Да легко
    Скрестите парео на груди и завяжите за шеей — получится платье с открытыми плечами. Особенно эффектно смотрятся модели с яркими принтами. В комплект — сандалии и вместительная сумка.
  • Топ из ничего
    Сложите парео треугольником, завяжите за спиной — и у вас есть топ. Вариантов — масса: без бретелек, на одно плечо, укороченный. Главное — выбирайте насыщенные оттенки, которые подчеркнут загар.
  • Юбка миди
    Хотите универсальность? Завяжите парео как юбку миди. Добавьте топ, шляпу, плетёную сумку — и образ на целый день готов. Цветочный принт или минимализм — решать вам.

Парео — как швейцарский нож летнего гардероба. Один аксессуар, который каждый день открывает новые стилистические горизонты.

Уточнения

Парео (таит. pāreu) — предмет женской одежды, прямоугольный отрез ткани, подвязываемый на бёдрах в виде юбки, под мышками в виде платья или иным образом.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Как сделать тонкое тесто, которое тает во рту
Еда и рецепты
Как сделать тонкое тесто, которое тает во рту Аудио 
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025
Красота и стиль
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025 Аудио 
Маринованные огурцы на зиму: раскройте секреты идеального хруста
Еда и рецепты
Маринованные огурцы на зиму: раскройте секреты идеального хруста Аудио 
Популярное
Притормозил — и всё равно попал: почему камеры фиксируют скорость до того, как вы подумали

Узнайте, на каком расстоянии от камеры нужно сбросить скорость, чтобы избежать штрафа. Советы от ГАИ и основные правила безопасности на дорогах.

Правила вождения: когда стоит сбрасывать скорость, чтобы не попасть на штраф
Обычная зарядка стала причиной пожара — как избежать этого
Тихий убийца в вашей розетке: как простая ошибка с зарядкой может уничтожить ваш дом
Вернуться к детству: как повторить легендарные венгерские маринованные огурцы "Глобус" у себя дома
Будьте настороже: 7 опасных животных России, о которых вам стоит знать
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Пожизненные права: 6 секретов, почему вам могут отказать в замене удостоверения
Хищник в маске шута: за что гиен боятся и презирают даже в животном мире
Океан светится по ночам — и это очень плохой знак: начинается что-то необратимое
Океан светится по ночам — и это очень плохой знак: начинается что-то необратимое
Последние материалы
Как Вселенная начала с низкой энтропией: новая теория времени
Доказательства высокоразвитого интеллекта косаток: они делятся едой с людьми
Россиянка заявила: в Египте копируют вывески российских и европейских брендов
Экономия времени: как организовать свою тренировку дома за 5 минут
Патологоанатом рассказал, как спастись от укачивания в автомобиле
Муравьи уходят с дачи после обработки кофейной гущей
После таких котлет муж забудет про рестораны — и про всех официанток тоже
Ребёнок в 22 года: дочь Тимати Алиса высказалась о будущем в разговоре с бабушкой Симоной
Летний уход за волосами: вот сколько раз в неделю нужно мыть голову
Российские банки снижают ставки. Новые возможности для покупки жилья?
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.