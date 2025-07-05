Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российские банки снижают ставки. Новые возможности для покупки жилья?
Все 125 Jesko проданы — как Koenigsegg справляется с гигантским спросом?
Идеи для украшения стены над диваном: от зеркал до живых растений
Густая посадка гороха даёт больше стручков — проверено дачниками
Что скрывают четырёх- и пятизвёздочные отели Египта: минимальные требования к комфорту
Неожиданный гость в доме Джигана: что скрывает визит жабы?
Некоторые виды акул пожирают своих братьев ещё в утробе
Эти ошибки при готовке яиц совершают почти все — а вкус страдает каждый раз
Лучшие советы по контролю веса: они помогут обрести идеальную фигуру и здоровье

Один лишний душ — и ваши волосы мстят целую неделю

Летний уход за волосами: вот сколько раз в неделю нужно мыть голову
2:04
Моя семья » Красота и стиль

Лето — это испытание не только для кожи, но и для волос. Жара, пот, солёная морская вода, хлорка из бассейна и пыль — всё это превращает привычный уход за волосами в мини-квест. Хочется мыть голову каждый день, но правда ли это нужно?

Красивая женщина улыбается
Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Красивая женщина улыбается

Тип волос — главный ориентир

То, как часто стоит мыть волосы летом, зависит не от температуры за окном, а от того, какие у вас волосы.

Жирные волосы. Если кожа головы быстро "жирнится", жаркая погода только усугубляет ситуацию. В этом случае помогает мягкое мытье каждые 1-2 дня, желательно шампунями без агрессивных добавок.

Сухие или вьющиеся. Они плохо удерживают влагу и чаще страдают от пересушивания. Мыть голову достаточно 1-2 раза в неделю, но обязательно использовать маски и несмываемый уход, особенно после солнца или купания в море.

Нормальные волосы. Вам повезло — достаточно мыть голову через 2-3 дня, подстраиваясь под ситуацию: жара, укладка, пляж или поездка.

Когда погода диктует правила

Летом пот и сальные выделения усиливаются, а голова быстро становится "тяжёлой". В этом случае важно не переусердствовать — шампунь нужен, но не каждый раз. После моря или бассейна достаточно хорошо ополоснуть волосы чистой водой и нанести увлажняющее средство.

Часто — не значит правильно

Каждодневное мытье может принести больше вреда, чем пользы. Оно смывает защитный слой, делает волосы сухими, ломкими и даже провоцирует повышенную жирность.

Что делать:

  • Использовать мягкие шампуни без сульфатов;
  • Не забывать про маски, несмываемые бальзамы и УФ-защиту;
  • В перерывах использовать сухой шампунь или просто ополаскивать водой.

Летом главное — не частота, а баланс. "Чисто" не всегда означает "здорово".

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Автомобили не продаются месяцами: как дилеры избавляются от машин, которых никто не ждёт
Авто
Автомобили не продаются месяцами: как дилеры избавляются от машин, которых никто не ждёт Аудио 
Как сделать тонкое тесто, которое тает во рту
Еда и рецепты
Как сделать тонкое тесто, которое тает во рту Аудио 
Прямые джинсы — снова в топе: 6 образов, которые можно собрать из базового гардероба
Красота и стиль
Прямые джинсы — снова в топе: 6 образов, которые можно собрать из базового гардероба Аудио 
Популярное
Притормозил — и всё равно попал: почему камеры фиксируют скорость до того, как вы подумали

Узнайте, на каком расстоянии от камеры нужно сбросить скорость, чтобы избежать штрафа. Советы от ГАИ и основные правила безопасности на дорогах.

Правила вождения: когда стоит сбрасывать скорость, чтобы не попасть на штраф
Обычная зарядка стала причиной пожара — как избежать этого
Тихий убийца в вашей розетке: как простая ошибка с зарядкой может уничтожить ваш дом
Вернуться к детству: как повторить легендарные венгерские маринованные огурцы "Глобус" у себя дома
Будьте настороже: 7 опасных животных России, о которых вам стоит знать
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Пожизненные права: 6 секретов, почему вам могут отказать в замене удостоверения
Хищник в маске шута: за что гиен боятся и презирают даже в животном мире
Океан светится по ночам — и это очень плохой знак: начинается что-то необратимое
Океан светится по ночам — и это очень плохой знак: начинается что-то необратимое
Последние материалы
Марго Овсянникова о романе Авроры Кибы и Григория Лепса: искренность или пиар?
Лучшие советы по контролю веса: они помогут обрести идеальную фигуру и здоровье
Рейтинг самых уязвимых пород собак к диарее: какие псы в зоне риска?
Грибы, тефлон, бактерии: что вам нужно знать о мультиварках?
Нидерланды выбрали деньги вместо Украины и отказались от поддержки
Oasis взорвали Кардифф: легендарное воссоединение братьев Галлахеров после 16 лет вражды
НАТО отступает и призывает Европу учить русский язык
Почему летом проще найти работу: секреты сезонного трудоустройства
Пошаговая схема макияжа в стиле no-makeup — всего за 5 минут
Как спит кошка: позы, сигнализирующие об усталости и доверии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.