Один лишний душ — и ваши волосы мстят целую неделю

Летний уход за волосами: вот сколько раз в неделю нужно мыть голову

2:04 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лето — это испытание не только для кожи, но и для волос. Жара, пот, солёная морская вода, хлорка из бассейна и пыль — всё это превращает привычный уход за волосами в мини-квест. Хочется мыть голову каждый день, но правда ли это нужно?

Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Красивая женщина улыбается

Тип волос — главный ориентир

То, как часто стоит мыть волосы летом, зависит не от температуры за окном, а от того, какие у вас волосы.

Жирные волосы. Если кожа головы быстро "жирнится", жаркая погода только усугубляет ситуацию. В этом случае помогает мягкое мытье каждые 1-2 дня, желательно шампунями без агрессивных добавок.

Сухие или вьющиеся. Они плохо удерживают влагу и чаще страдают от пересушивания. Мыть голову достаточно 1-2 раза в неделю, но обязательно использовать маски и несмываемый уход, особенно после солнца или купания в море.

Нормальные волосы. Вам повезло — достаточно мыть голову через 2-3 дня, подстраиваясь под ситуацию: жара, укладка, пляж или поездка.

Когда погода диктует правила

Летом пот и сальные выделения усиливаются, а голова быстро становится "тяжёлой". В этом случае важно не переусердствовать — шампунь нужен, но не каждый раз. После моря или бассейна достаточно хорошо ополоснуть волосы чистой водой и нанести увлажняющее средство.

Часто — не значит правильно

Каждодневное мытье может принести больше вреда, чем пользы. Оно смывает защитный слой, делает волосы сухими, ломкими и даже провоцирует повышенную жирность.

Что делать:

Использовать мягкие шампуни без сульфатов;

Не забывать про маски, несмываемые бальзамы и УФ-защиту;

В перерывах использовать сухой шампунь или просто ополаскивать водой.

Летом главное — не частота, а баланс. "Чисто" не всегда означает "здорово".

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.