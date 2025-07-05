Лицо без маски: макияж, который никто не заметит — и все оценят

Пошаговая схема макияжа в стиле no-makeup — всего за 5 минут

1:55 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Жизнь идёт на высокой скорости: встречи, заботы, дедлайны. Где уж тут успеть на макияж с контурингом, стрелками и сложной техникой.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка с коричневой тушью на ресницах

Но если под рукой нужные средства, на свежий и ухоженный образ хватит всего пяти минут. Главное — сделать акцент на естественности.

Такой "невидимый" макияж подойдёт и для офиса, и для прогулки, и для вечера без суеты. Вот как это сделать:

Что понадобится:

ВВ-крем или лёгкий тон

Консилер

Кремовые румяна / тинт для щёк и губ

Тушь

Карандаш или гель для бровей

Гигиеническая помада или натуральная помада

Пошаговый план:

1. Основа и увлажнение.

Начните с чистой кожи. Нанесите тон — пальцами или спонжем. Не стремитесь замаскировать всё - достаточно выровнять тон.

2. Консилер.

Тонким слоем под глаза, вокруг носа или на несовершенства. Это сразу освежает лицо.

3. Румянец жизни.

Нанесите румяна или тинт на яблочки щёк — прямо пальцами. Один и тот же продукт можно использовать и на губы, и на веки, создав лёгкий монохром.

4. Взгляд.

Один слой туши — и глаза заиграют. Главное — прокрасить корни ресниц.

5. Брови.

Прозрачный или тонированный гель поможет уложить брови. При необходимости — добавьте карандашом штрихи там, где есть пробелы.

6. Завершение.

Бальзам для губ или помада натурального оттенка — и образ готов. Можно использовать тот же оттенок, что был на щеках.

Бонус:

Жирная кожа? Добавьте лёгкую пудру на Т-зону.

Для стойкости — спрей-фиксатор.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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