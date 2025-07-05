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Лицо без маски: макияж, который никто не заметит — и все оценят

Пошаговая схема макияжа в стиле no-makeup — всего за 5 минут
1:55
Моя семья » Красота и стиль

Жизнь идёт на высокой скорости: встречи, заботы, дедлайны. Где уж тут успеть на макияж с контурингом, стрелками и сложной техникой.

Девушка с коричневой тушью на ресницах
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с коричневой тушью на ресницах

Но если под рукой нужные средства, на свежий и ухоженный образ хватит всего пяти минут. Главное — сделать акцент на естественности.

Такой "невидимый" макияж подойдёт и для офиса, и для прогулки, и для вечера без суеты. Вот как это сделать:

Что понадобится:

  • ВВ-крем или лёгкий тон
  • Консилер
  • Кремовые румяна / тинт для щёк и губ
  • Тушь
  • Карандаш или гель для бровей
  • Гигиеническая помада или натуральная помада

Пошаговый план:

1. Основа и увлажнение.
Начните с чистой кожи. Нанесите тон — пальцами или спонжем. Не стремитесь замаскировать всё - достаточно выровнять тон.

2. Консилер.
Тонким слоем под глаза, вокруг носа или на несовершенства. Это сразу освежает лицо.

3. Румянец жизни.
Нанесите румяна или тинт на яблочки щёк — прямо пальцами. Один и тот же продукт можно использовать и на губы, и на веки, создав лёгкий монохром.

4. Взгляд.
Один слой туши — и глаза заиграют. Главное — прокрасить корни ресниц.

5. Брови.
Прозрачный или тонированный гель поможет уложить брови. При необходимости — добавьте карандашом штрихи там, где есть пробелы.

6. Завершение.
Бальзам для губ или помада натурального оттенка — и образ готов. Можно использовать тот же оттенок, что был на щеках.

Бонус:

  • Жирная кожа? Добавьте лёгкую пудру на Т-зону.
  • Для стойкости — спрей-фиксатор.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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