Лицо без маски: макияж, который никто не заметит — и все оценят

Жизнь идёт на высокой скорости: встречи, заботы, дедлайны. Где уж тут успеть на макияж с контурингом, стрелками и сложной техникой.
Но если под рукой нужные средства, на свежий и ухоженный образ хватит всего пяти минут. Главное — сделать акцент на естественности.
Такой "невидимый" макияж подойдёт и для офиса, и для прогулки, и для вечера без суеты. Вот как это сделать:
Что понадобится:
Пошаговый план:
1. Основа и увлажнение.
Начните с чистой кожи. Нанесите тон — пальцами или спонжем. Не стремитесь замаскировать всё - достаточно выровнять тон.
2. Консилер.
Тонким слоем под глаза, вокруг носа или на несовершенства. Это сразу освежает лицо.
3. Румянец жизни.
Нанесите румяна или тинт на яблочки щёк — прямо пальцами. Один и тот же продукт можно использовать и на губы, и на веки, создав лёгкий монохром.
4. Взгляд.
Один слой туши — и глаза заиграют. Главное — прокрасить корни ресниц.
5. Брови.
Прозрачный или тонированный гель поможет уложить брови. При необходимости — добавьте карандашом штрихи там, где есть пробелы.
6. Завершение.
Бальзам для губ или помада натурального оттенка — и образ готов. Можно использовать тот же оттенок, что был на щеках.
Бонус:
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте, на каком расстоянии от камеры нужно сбросить скорость, чтобы избежать штрафа. Советы от ГАИ и основные правила безопасности на дорогах.