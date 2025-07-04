Хватит верить сказкам: 4 научных способа отрастить волосы, о которых молчат

Отращивание волос давно обросло мифами: кто-то мажет горчицу на корни, кто-то верит в силу вакуумных банок или ежедневных массажей. Но на деле всё куда проще — и научнее. Не нужно мучить кожу головы, если вы понимаете базовые принципы роста волос. Ниже — рабочие методы, которые не требуют лишней суеты и экзотических приспособлений.
Рост волос начинается изнутри. Без нормального уровня белка, железа, цинка и витаминов группы B ни один шампунь не поможет. Добавьте в рацион:
Если в питании есть пробелы — подумайте о поливитаминах с биотином, железом и цинком (по согласованию с врачом).
Частое мытьё агрессивными шампунями, горячая вода и трение полотенцем — главные враги длины. Что делать:
Термоинструменты — утюжки, плойки, даже фен — при регулярном использовании ломают волосы быстрее, чем они успевают вырасти. Поэтому:
Волосы растут со средней скоростью 1–1,5 см в месяц. И никакие банки не удвоят этот темп. Но системный уход, грамотная защита и питание помогут не потерять то, что уже выросло. А значит — длина действительно прибавится.
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