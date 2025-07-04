Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На фабриках порнографии работали свои специалисты-фотографы, изготовлявшие пикантные карточки с живых оригиналов… — писала газета Русское слово 5 июля 1908 года
Европе грозит климатический коллапс: возможен обвал Гольфстрима
Алиса Милано и звёзды Зачарованных оплакивают смерть Джулиана Макмэхона
Как сжечь до 500 ккал в день без диет и спортзала: секрет тренера
Дыхание с удлинённым выдохом помогает снизить давление
Не выбрасывайте старый шланг: вот как он может преобразить ваш огород
Ветеринары предупредили: тюльпаны опасны для кошек — возможны отравления
5 хитростей, чтобы картофельные пирожки с мясом получились идеальными
Канто-де-ла-Плайя: секретный пляж Доминиканы, который не найти на карте

Хватит верить сказкам: 4 научных способа отрастить волосы, о которых молчат

Волосы мечты: 4 проверенных метода для головокружительной длины и объема
2:07
Моя семья » Красота и стиль

Отращивание волос давно обросло мифами: кто-то мажет горчицу на корни, кто-то верит в силу вакуумных банок или ежедневных массажей. Но на деле всё куда проще — и научнее. Не нужно мучить кожу головы, если вы понимаете базовые принципы роста волос. Ниже — рабочие методы, которые не требуют лишней суеты и экзотических приспособлений.

1. Питайтесь так, как будто это важно (потому что это так)

Рост волос начинается изнутри. Без нормального уровня белка, железа, цинка и витаминов группы B ни один шампунь не поможет. Добавьте в рацион:

  • Нежирное мясо, яйца, рыбу
  • Бобовые, орехи, семена
  • Цельнозерновые продукты и овощи

Если в питании есть пробелы — подумайте о поливитаминах с биотином, железом и цинком (по согласованию с врачом).

2. Бережное очищение и кондиционирование

Частое мытьё агрессивными шампунями, горячая вода и трение полотенцем — главные враги длины. Что делать:

  1. Используйте мягкие, бессульфатные шампуни
  2. Раз в неделю — очищающий скраб или пилинг кожи головы
  3. После каждого мытья — кондиционер или маска
  4. Не забывайте: длина требует увлажнения и защиты.

3. Защищайте кончики и не обрабатывайте волосы «всухую»

Термоинструменты — утюжки, плойки, даже фен — при регулярном использовании ломают волосы быстрее, чем они успевают вырасти. Поэтому:

  • Термозащита обязательна
  • Сушите волосы прохладным режимом
  •  Не расчёсывайте мокрые волосы — только влажные и с несмываемым уходом

4. Главное правило — стабильность

Волосы растут со средней скоростью 1–1,5 см в месяц. И никакие банки не удвоят этот темп. Но системный уход, грамотная защита и питание помогут не потерять то, что уже выросло. А значит — длина действительно прибавится.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Смесь уксуса и мыла отпугивает муравьёв — подтверждённый способ
Недвижимость
Смесь уксуса и мыла отпугивает муравьёв — подтверждённый способ Аудио 
Прямые джинсы — снова в топе: 6 образов, которые можно собрать из базового гардероба
Красота и стиль
Прямые джинсы — снова в топе: 6 образов, которые можно собрать из базового гардероба Аудио 
Пять пород кошек, которые любят сидеть на коленях и обниматься
Домашние животные
Пять пород кошек, которые любят сидеть на коленях и обниматься Аудио 
Популярное
Хищник в маске шута: за что гиен боятся и презирают даже в животном мире

Гиены – зловонные хищники, вызывающие страх и удивление. Исследуем их удивительное поведение, матриархат и охотничьи стратегии. Неожиданная правда за легендами.

Гиена и человек: что связывает повадки хищников с эволюцией людей
Воды залива Омана теряют кислород из-за вспышки Noctiluca scintillans
Океан светится по ночам — и это очень плохой знак: начинается что-то необратимое
Кошки, которые преданнее собак: не отпускают даже ночью, не отходят даже в обиде
Без химии и лимона: муравьи исчезнут за пару применений
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Чай с мятой мощно прокачивает мозг, уверены ученые
Как жарить кабачки: один секрет для идеального результата, о котором вы не догадывались
Повернул, как велела стрелка — и попал под штраф: что не так с зелёным сигналом светофора
Повернул, как велела стрелка — и попал под штраф: что не так с зелёным сигналом светофора
Последние материалы
Ветеринары предупредили: тюльпаны опасны для кошек — возможны отравления
5 хитростей, чтобы картофельные пирожки с мясом получились идеальными
Канто-де-ла-Плайя: секретный пляж Доминиканы, который не найти на карте
Водителям напомнили о полезных предметах, которые стоит держать в бардачке
Почему на вашей кухне не хочется задерживаться: 5 ошибок, крадущих уют
Консилер подчёркивает морщины? Вот как подобрать текстуру, чтобы лицо выглядело моложе
Погребняк ужаснула история со слитыми в Сеть интимными фото Вали Карнавал
Шокирующее открытие учёных: кто живёт подо льдом Антарктиды
6 июля: день рождения Нурсултана Назарбаева и Спасибо товарищу Сталину
Лучшие тренировки для утра: йога, кардио и HIIT для зарядки и потери калорий
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.