Секрет свежего взгляда: как правильно наносить консилер на возрастную кожу?

Консилер подчёркивает морщины? Вот как подобрать текстуру, чтобы лицо выглядело моложе

2:11 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Консилер задумывался как средство спасения — скрыть тёмные круги, выровнять тон, освежить взгляд. Но у многих женщин эффект оказывается противоположным: вместо ухоженного лица — сухая, уставшая кожа и подчеркнутые морщины. Причина чаще всего в неправильной текстуре и отсутствии подготовки кожи. Разбираемся, как сделать консилер союзником, а не врагом.

Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девочка красится

Почему консилер может «прибавлять» возраст

1. Слишком плотная текстура

Консилеры с высокой кроющей способностью хорошо маскируют синяки, но на возрастной или сухой коже моментально забиваются в складки и подчеркивают каждую морщинку.

2. Сухая зона под глазами

Если не увлажнить кожу, любой консилер будет «садиться» некрасиво. Эта область тонкая и требует отдельного ухода.

3. Отсутствие базы или праймера

Без базы консилер цепляется за микрошелушения, ложится неравномерно и со временем «расползается».

Как подобрать правильную текстуру

Ищите лёгкие формулы

Жидкий консилер с увлажняющими компонентами (гиалуронка, пептиды) лучше всего подходит для возрастной кожи. Он даёт эффект свежести, а не замазки.

Избегайте матовых и сухих финишей

Матовый финиш визуально сушит кожу. Лучше выбирать сатиновую или слегка сияющую формулу — она придаёт здоровое свечение и «разглаживает» рельеф.

Правильное нанесение — половина успеха

Используйте минимальное количество продукта, наносите точечно и растушёвывайте мягкой кистью или пальцем. Не пудрите, если кожа склонна к сухости — это только усилит эффект старения.

Не только макияж, но и уход

Регулярное увлажнение, сыворотки с ниацинамидом или пептидами, крем под глаза с керамидами — всё это делает консилер «послушнее» и увеличивает стойкость. Без ухода даже самый дорогой консилер не даст желаемого эффекта.

Уточнения

Консилер маскирующее средство — разновидность косметики, которая скрывает мелкие недостатки на лице, пигментные пятна, прыщи, покраснения, круги под глазами, мимические морщины.



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